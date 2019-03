Po okresním derby v Litomyšli se aktéři shodli, že jedním z podstatných momentů pro vývoj utkání bylo vyloučení domácího Hromádky na začátku druhého poločasu.

Holice – Moravská Třebová 2:2 (PK 4:3)

Zdeněk Nývlt, sekretář SK Holice: Od začátku nás hosté trápili dlouhými balóny za obranu. Vedení se ujali po standardní situaci na hranici šestnáctky. My jsme se ke kloudné akci dostali až po půlhodině hry, kdy kličkovaná Černého skončila pokutovým kopem. Jedlička ho zahodil. Další komplikací bylo vyloučení Řezníčka už v prvním poločase. Do hry nás vrátila akce Semínka hlavičkující Černý. Ještě do poločasu jsme vyrobili další standardní situaci a hosté se opět dostali do vedení. Hned na startu druhé půle jsme za ruku kopali duhou penaltu. Teď už se Jedlička nemýlil. Hosté zároveň přišli o vyloučeného hráče. Další těžká chvíle pro náš tým přišla o pár minut později, kdy ho následoval Machatý. S početní výhodou si hosté naštěstí nevěděli moc rady. Bod navíc za pokutové kopy zůstal doma. Pochvala pro celý tým za bojovnost.



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Pro mě to byl jasně vyhraný zápas, který jsme tak zmastili, že z něho máme pouze jeden bod. Děláme triviální chyby, které jsme minulý půlrok nedělali, a soupeři trestají. Za stavu 2:1 si v kabině řekneme, jak dál hrát, že domácích je o jednoho méně, místo toho po dvaceti vteřinách přijde míč přes obranu, nedorozumění, ruka Šatníka, penalta, vyloučení a vyrovnání na 2:2. Následuje červená po faulu na Konečného, který soupeře hodně zlobil, ale hra deseti proti devíti se změnila v chaotický zmatek, nikdo pořádně nevěděl, jak hrát. Měli jsme centry, střely, ale nic se neujalo, přišlo se k penaltám a ty jsme nezvládli. Ztratili jsme body.

Chrudim B – Dolní Újezd 4:0

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: V celé první půli jsme měli více ze hry, i když i hosté dokázali zazlobit, ale naše pokusy končily většinou mimo branku. Chvíli před pauzou nás do poločasového vedení poslal Ujec. Po změně stran jsme soupeře drželi na distanc od naší branky a sami si vytvářeli dostatek možností k navýšení skóre, ale ujal se až přímý volný kop Žaluda. Nakonec jsme přidali ještě dvě branky. S výsledkem a hrou, především ve druhé půlce, panuje spokojenost. V krásném sobotním dopoledni byl k vidění solidní fotbal s naším přesvědčivým vítězstvím, ale hosté se ukázali ve velmi dobrém světle a dle předvedené hry by nemuseli atakovat spodní patra tabulky.



Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Kvalita posíleného soupeře byla zřejmá, ale v prvním poločase jsme s ním sehráli rovnocennou partii a dostali se i do dvou velkých šancí, bohužel zůstaly nevyužity. Když už jsme si mysleli, že vydržíme do přestávky, položil si Ujec dva naše obránce i gólmana a otevřel skóre. Ve druhé půli nás domácí začali mačkat více a zvýšili stav z přímého kopu, který šťastně prošel zdí. V závěru nám začaly docházet síly a inkasovali jsme ještě dvakrát. Stínem zápasu byl nesmyslný faul domácího Drahoše na Vrabce. Tohle do fotbalu skutečně nepatří a zklamal mě také rozhodčí, že dal pouze žlutou kartu. Mělo to být oceněno úplně jinak.

Litomyšl – Svitavy 2:2 (PK 4:5)

Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Byla to poněkud černá sobota. Před zápasem jsme museli udělat pro zranění změnu v sestavě, ve 25. minutě druhou a třetího zraněného hráče jsme střídali v minutě sedmdesáté. K tomu nutno přičíst zbytečné vyloučení na začátku druhého poločasu, a tak není divu, že jsme se do tempa nedostali po celou dobu. Vsadili jsme na standardní situace a kdybychom alespoň některou z šesti výborných šancí proměnili, zvítězili bychom. To se bohužel nepovedlo, proto musíme ocenit fotbalový projev Svitav, které se u nás představily velmi dobrým výkonem.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Podle mého názoru byly body v derby rozděleny spravedlivě. Utkání bylo celkem vyrovnané, ale když šel soupeř po vyloučení svého hráče do deseti, mírně se stáhl a snažil se udržet vedení. My jsme získali převahu, dokázali vyrovnat a i nadále byli aktivnější a fotbalovější. Asi proto se štěstěna při penaltovém rozhodování přiklonila na naši stranu. Věřím, že další zápasy budeme hrát na přírodní trávě a diváci se dočkají také více fotbalovosti.