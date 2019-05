TAUER GROUP OKRESNÍ PŘEBOR: Zdánlivě jakoby se o víkendu v nejvyšší okresní fotbalové soutěži zase tolik nestalo. Pořadí družstev v tabulce doznalo pouze dílčích změn, tou nejpodstatnější je cerekvický posun na průběžný druhý „flek“. Přesto se však událo mnoho pozoruhodného, a to zejména proto, že postupoví uchazeči tentokrát výsledkově hodně tápali.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Hendrych

Z popředí soutěže naplno bodoval jen cerekvický Slavoj, který nejtěsnějším poměrem udolal linhartickou Metru. A znovu o tom rozhodl Jandera, který na jaře už poněkolikáté tahal za Slavoj horké kaštany z ohně a svými zásahy ho neustále drží v postupové ruletě.



Vedoucí Opatov vede i nadále, ovšem do Bystrého si dojel pro nezdar. V prvním poločase měl v poli mírně navrch, ovšem domácí se dostávali častěji do gólových příležitostí. Pro vývoj zápasu byl klíčový nástup do druhé části, kdy Bysterští „slepili“ dvě bleskové trefy a soupeř v sobě potom nenašel síly na to, aby jakkoli odpověděl. Z obou stran se v nedělním odpoledni hrál pěkný fotbal.



Březová se mohla vrátit zpět do čela tabulky, to by ale musela lépe zvládnout utkání v Mladějově, který si po Cerekvici vyšlápl na dalšího postupového adepta. Skóre otevřel po dvou minutách, následovala ale značná komplikace, když Prusák zatáhl za záchrannou brzdu a musel ven ze hřiště. Březová využila „přesilovku“ a okamžité vyrovnala na 1:1, jenomže ještě do přestávky se srovnaly i síly na trávníku po Klemšově zkratu. Druhý poločas se domácím náramně povedl, po hodině hry vedli 3:1, když pojistka z kopačky nestárnoucího Proseckého, jenž chytrým obloučkem z ostrého úhlu trestal špatné vyběhnutí březovského brankáře, stála za to. Hostující celek pak nedokázal na nepříznivý vývoj zareagovat.