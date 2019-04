Utkání v Opatovci bylo od počátku chudé na brankové příležitosti. Jednu z mála proměnil v první půli Rada po sólovém průniku. Na začátku druhé části zazvonilo na obou stranách břevno. Hosté se v závěru snažili o vyrovnání, ale domácí obrana na čele s brankářem Konejlem fungovala spolehlivě a Opatovec tak nadále úspěšně pokračuje ve své jarní stíhací jízdě.

Ve vyrovnaném regionálním derby nezvítězil ani tak lepší, jako spíše šťastnější celek. V prvním poločase se dost dlouho hrálo bez výraznějších příležitostí, jedna z ojedinělých se ujala ve 35. minutě, kdy se po Heinischově rohovém kopu prosadil hlavou J. Vomáčka. Nástup do druhé půle vyzněl lépe pro hosty z Pomezí, kteří rychle vyrovnali. Postaral se o to Pořízka, když z přímého kopu vymetl šibenici Váněho svatyně. A obrat dokonal po hodině hry svojí střelou Mojdl. Domácí bojovali o vyrovnání, ke konci se dostali do tlaku, ale soupeřova defenziva všemu odolala a tři body se tím pádem stěhovaly do Pomezí.

Díky svému jarnímu vzestupu ztrácí Opatovec nyní pouze dva body na trio Janov, Libchavy, Žichlínek. A to byl po podzimu skoro odepsaný. Skoro…

Výsledek 0:6 vypadá z pohledu Janova hodně nelichotivě, je však třeba vidět, že rezerva svoje složení pořádně „okysličila“. Co třeba takový Ptáček coby elitní hráč krajského přeboru pohledává v I. B třídě, toť otázka. O den dříve se však v Litomyšli střelecky neprosadil, tak si zřejmě potřeboval napravit chuť, což se mu samozřejmě povedlo. Janov se ocitl v prakticky neřešitelné situaci, poprvé inkasoval po necelých pěti minutách hry a protože se mu vůbec nepovedl nástup do druhého poločasu, bylo jasné, že odjede s vysokou porážkou.



Moravskotřebovské béčko si na jaře počíná nenápadně, zato účinně, za minulé tři duely zapsalo sedm bodů a drží si pozici v bezpečném středu tabulky. Proti Jablonnému odehrálo poměrně vyrovnanou partii, dvakrát se dostalo do vedení, soupeř pokaždé ztrátu zlikvidoval, za což si vysloužil bod. Druhý zůstal díky penaltám doma.

SKUPINA B, 18. kolo:

Opatovec – Semanín 1:0 (1:0)

Branka: 7. Rada. Rozhodčí: Pagáč. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Opatovec: Konejl – Vašíček, D. Jukl, Štěrba, Sauer, Milota, Bartoš, Bednář (86. Sivák), Rada (90. Jiří Lampárek), Dvořáček, J. Telecký (70. Merkuda).

Moravská Třebová B – Jablonné nad Orlicí 2:2 (0:1), PK 3:2

Branky: 48. Kolář, 56. Kudyn – 13. Lička, 75. Kyllar. Rozhodčí: Vařejčko. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Moravská Třebová B: Schreiber – Pospíšil (58. D. Mikšánek), Marek, Fógl, Kalus, Macek, P. Mikšánek, Kolář, Muselík, Kudyn, Sedlák (81. Zemach).

Dolní Újezd B – Pomezí 1:2 (1:0)

Branky: 35. J. Vomáčka – 49. Pořízka, 58. Mojdl. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 0:2. Diváci: 70. Dolní Újezd B: Váně – Štancl (78. Klička), Dvořák, Heinisch, Rejman, Kalánek (78. Chadima), Michal Nádvorník, Klusoň, P. Frank, D. Frank (65. Vrabec), J. Vomáčka. Pomezí: Křemenák – Nespěšný, Sláma, Drobný, Roušar, Pořízka (79. M. Stýblo), Šmíd, Jožák (86. P. Stýblo), Jar. Svoboda, Mojdl, Vaško (90. Hegr).

Lanškroun B – Janov 6:0 (3:0)

Branky: 45. a 54. Ptáček, 55. a 79. Skalický, 5. Marek, 19. Bednář. Rozhodčí: Klusák. ŽK: 2:3. Diváci: 100. Janov: Beránek – Zvěřina, Pirkl, Šváb (24. V. Wejda), Vašinka, Novotný (46. Hájek), Hegr, Kubíček, Jirásek (71. Prudil), M. Wejda, Boháček.

Další výsledky:

Tatenice – Žichlínek 4:0 (4:0). Branky: Kristek 2, Smrkal, vlastní (Mizerák). Řetová – Libchavy 2:1 (1:0). Branky: Müller, Voleský – Šalda. FC Jiskra 2008 – Sloupnice 1:1 (1:0), pen. 5:4. Branky: Macek – Fikejz.

Pořadí:

1. Tatenice (47), 2. Semanín (39), 3. FC Jiskra 2008 (39), 4. Pomezí (34), 5. Moravská Třebová B (29), 6. Dolní Újezd B (28), 7. Sloupnice (27), 8. Jablonné nad Orlicí (26), 9. Lanškroun B (24), 10. Libchavy (20), 11. Janov (20), 12. Žichlínek (20), 13. Opatovec (18), 14. Řetová (7).