Pomohl jim rychlý vedoucí gól, o který se postaral zblízka nepokrytý Kyllar. Do poločasu se nic dalšího zajímavého neudálo, po přestávce domácí přidali na aktivitě a po samostatném úniku R. Vanata srovnali. Další minuty ale znovu patřily soupeři, Vaníček mu vrátil vedení a v závěru, kdy Újezd musel do rizika, podtrhl účet tečovanou střelou Filip. Výhra hostů je zasloužená, celkově byli lepší.

Dva přední celky soutěže se potkaly na opatoveckém trávníku před pěknou diváckou kulisou a souboj o třetí příčku začali lépe domácí, D. Jukl se postaral o jejích vedoucí branku. Hosté stihli do poločasu vyrovnat, nicméně do kabin šli přece jen šťastnější hráči Opatovce, neboť Drábík se postaral o klasického „šatnáře“ a tento úder se ukázal být rozhodující. Hosté na něj totiž odpověď nenašli a hezká trefa z kopačky Štěrby v závěru pojistila body pro domácí fotbalisty.

Březová si v nedělním dopoledni vybojovala penaltový úspěch na půdě posledního Žichlínku a protáhla sérii úspěšných zápasů. Byť možná pomýšlela na plný zisk a v průběhu utkání přišla o těsný náskok, tak dva body z venku určitě nejsou k zahození.

Nedělní program přinesl dobrou zprávou do Bystrého, neboť nováček v dramatickém utkání udolal Libchavy 3:2. A to je výsledek, který se náramně počítá. Hrál se rušný a pro diváky zajímavý fotbal. Domácí šli krásným gólem Drašara do vedení, potom však po špatné rozehrávce darovali soupeři penaltu a z ní vyrovnání, aby v nástupu do druhé půle hosté otočili vývoj. Hra „nahoru – dolů“ pokračovala a ke slovu se teď dostal bysterský střelec Peterka. Nejprve stál na konci perfektně sehrané kombinační akce, aby následně těžil z povedeného signálu ze standardky. Na světě byl další a definitivní obrat. Stínem duelu byl kolaps libchavského kapitána Rába, přivolána musela být záchranná služba.

Pomezí „zazdilo“ zápas ve Sloupnici během dvaceti minut, kdy dvakrát inkasovalo a další vyloženou možnost soupeře zastavil Roušar „červeným faulem“. I v deseti se hosté snažili, ale výsledek 4:1 hovoří vcelku jasně.

Jedenáct moravskotřebovských statečných kladlo hlavně ve druhém poločase tuhý odpor Semanínu, Škrabal snižoval po hodině hry na 2:1 a domácí se klepali o očekávanou výhru do poslední minuty.

SKUPINA B, 7. kolo:

Dolní Újezd B – Jablonné nad Orlicí 1:3 (0:1)

Branky: 51. R. Vanat – 6. Kyllar, 69. Vaníček, 87. Filip. Rozhodčí: Ilnytska. ŽK: 6:2. Diváci: 85. Dolní Újezd B: Váně – Doležal, J. Vomáčka, M. Vanat, Svoboda, Štancl (60. Klička), Michal Nádvorník, Dvořák (81. Pohorský), Vajrauch, Heinisch (65. Chadima), R. Vanat.

Opatovec – Kunčina 3:1 (2:1)

Branky: 11. D. Jukl, 45. Drábík, 86. Štěrba – 41. Šmehlík. Rozhodčí: Louvar. ŽK: 2:2. Diváci: 200. Opatovec: Jan Lampárek – Štěpánek, Drábík, D. Jukl, Kubík, Gregor, Jiroušek, Sivák (60. Valta), Štěrba, Svoboda (37. Peřina, 82. Merkuda), Bartoš. Kunčina: Vykydal – Kalina, Spálenský, V. Pagáč, Švanda, A. Kaláb (34. Pospíšil), Zeman, T. Brychta, T. Pagáč, Tlustoš (71. Hlaváček), Šmehlík.

Žichlínek – Březová nad Svitavou 1:1 (0:1), PK 5:6

Branky: 62. Hajzler (PK) – 28. Kučera. Rozhodčí: Stolín. ŽK: 1:5. Diváci: 151. Březová nad Svitavou: M. Milota – Cacek, Lidmila (66. Procházka), Dufek, Friedl, Kučera, Rada (89. Jež), Stupka, Ducháček, Roshan (60. Bednář), R. Milota.

Bystré – Libchavy 3:2 (1:1)

Branky: 66. a 75. Peterka, 20. Drašar – 34. Ráb (PK), 51. Hodr. Rozhodčí: Šourek. ŽK: 0:4. Diváci: 120. Bystré: J. Lánský – Janoušek (90. Cupal), P. Lánský, Misar (60. T. Oravec), Pachovský (60. Bárta), Pokorný, Drašar, Němec, Mužík, Peterka, Kučera (86. Jíra).

Semanín – Moravská Třebová B 2:1 (2:0)

Branky: 9. Nešický 27. P. Urbanec – 61. Škrabal. Rozhodčí: Jelínek. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Moravská Třebová B: Bača – Petrila, Marek, Bubela, Ebert, M. Štaffa, D. Mikšánek, Bambušek, Matocha, Škrabal, Schütz.

Sloupnice – Pomezí 4:1 (3:0)

Branky: 9., 13. a 32. M. Mikulecký, 63. Hanus – 46. Tauber. Rozhodčí: Kutřín. ŽK: 1:0. ČK: 0:1 (16. Roušar). Diváci: 100. Pomezí: Křemenák – Sláma, Češka, Mička, Hladík (52. Drobný), Pořízka, Roušar, Jožák (22. Červený), Nespěšný, Mojdl (78. Poliačik), Tauber.

Další výsledek:

České Heřmanice – Lanškroun B 2:3 (0:2). Branky: Jirsák, Mach – Černušák, Stasiowski, Petruň.