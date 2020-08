Poprvé v nové sezoně sklonili proti sobě svoje fotbalové zbraně dva okresní „átřídní“ zástupci. Premiérové derby se stalo možná až nečekaně hladkou svitavskou kořistí, když hosté opět doplatili na příliš propustné zadní řady. Ve třech odehraných kolech inkasovali dohromady jedenáctkrát, což je zkrátka příliš. Takové zázraky jako minule proti Přelouči se každý týden nedějí.

Přitom Újezdští nezačali špatně a po individuální akci Drahoše se ujali vedení. Poté ale zahájil svoje galapředstavení Ehrenberger, jenž se stal rozdílovým hráčem derby. Po jeho průniku bylo vyrovnáno a následoval další z klíčových momentů hry, což byl Jurkův „šatnář“, díky němuž Svitavy otočily vývoj skóre ještě před odchodem do kabin. Po přestávce hosté bojovali o srovnání a měli k tomu i nadějné příležitosti, nejblíže byl Vrabec, ale trefil pouze břevno. S blížícím se závěrem se dolnoújezdská defenziva otevírala, což byla voda na mlýn Ehrenbergera, který dalšími dvěma trefami zlomil odpor soupeře a zpečetil výsledek.

Po nevydařeném prvním zápase proti Rosicím nad Labem jde forma svitavského béčka nahoru, což výhra v derby nad Dolním Újezdem opětovně potvrdila. „Přestože vypadá výsledek jednoznačně, nerodilo se naše vítězství jednoduše. Celkem se nám dařilo narušovat rozehrávku soupeře, ale přesto jsme inkasovali jako první,“ vyjádřil se domácí kouč Milan Janko. „Do poločasu se naštěstí podařilo vývoj obrátit. Za stavu 2:1 nedali hosté velkou šanci, naopak nám se v závěru povedlo definitivně rozhodnout. Musím pochválit opět výborný výkon dorostenců,“ kvitoval kouč Janko přínos mladých fotbalistů.

Zato na opačné straně barikády panovala pochopitelně po porážce pochmurnější atmosféra. „Zase jedno nepovedené utkání. Nesešli jsme se kompletní, naše hra byla bez šťávy a navíc jsme dělali individuální chyby zejména v obranné činnosti. Ve druhém poločase jsme zkoušeli všechno možné, aby došlo ke zvratu, ale nedařilo se nic. Jednoznačně nejlepším a nejnebezpečnějším hráčem domácích byl Vít Ehrenberger, který si v závěru dělal na hřišti, co chtěl,“ poznamenal klubový sekretář Jan Kabrhel.

Osm bodů z devíti možných. Ano, to je OK. V Poličce mohou být po dobrovolném přechodu do I. A třídy se vstupem do soutěžního ročníku spokojeni. Dva body z trávníku letohradské rezervy rozhodně nejsou k zahození. Mohlo to z pohledu hostů dopadnou ještě o fous lépe, ale také hůře, protože duel byl vedený z obou stran ofenzivně a nadějných příležitostí ke skórování nebylo málo, ale buď bylo zakončení nepřesné, nebo byli na místě spolehliví gólmani a zazvonila také konstrukce. Po bezbrankové remíze si bodík navíc vystřílela Polička.

„Myslím si, že v nedělním dopoledni se hrál hodně dobrý fotbal. Bylo to zatím nejkvalitnější utkání, jaké jsme odehráli. Soupeř byl mladý a běhavý, to jsme čekali, ale vyrovnali jsme se mu a celý zápas odjezdili. Bylo se na co koukat, hrálo se neustále v pohybu, utkání mělo tempo a sneslo slušné parametry i co se týče kombinace. Jenom góly tomu chyběly, přestože slibné šance byly na obou stranách. Jsem rád i za plusový zisk z rozstřelu, dva body z Letohradu určitě bereme. Chci poděkovat dorostencům Škachovi a Zahoranovi, kteří nám ochotně jeli pomoci a měli jsme díky nim hráče na střídání,“ popsal duel ze svého pohledu poličský lodivod Miroslav Kovář.

3. kolo:

Svitavy B – Dolní Újezd 4:1 (2:1)

Branky: 29., 78. a 89. Ehrenberger, 44. Jurka – 21. Drahoš. Rozhodčí: Štěpánek. ŽK: 1:0. Diváci: 100. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Škranc, Bolcár (35. Pikovský), Mauer, Tůma, Škáva (87. Kuda), Ryšavý, Jurka (81. Bednár), Jukl (64. Kroulík), Ehrenberger (89. Ovad). Dolní Újezd: Pravec – Kabrhel, M. Vomáčka, Klusoň, Dvořák, Mokrejš, Jireček, Vrabec, Drahoš, Šplíchal (76. J. Vomáčka), Mandlík.

Letohrad B – Polička 0:0 (0:0), PK 2:4

Rozhodčí: Vařejčko. ŽK: 1:2. Diváci: 60. Polička: Slaný – Pavliš, Jílek, Andrle, Mužík, Čori, T. Švec, Kovář, Klein (80. Zahoran), Bureš (72. Škacha), Stejskal.

Další výsledky:

Libišany – Zámrsk 6:0 (2:0). Branky: Kuric 2, Bukač 2, Jošt, L. Kraják. Přelouč – Vysoké Mýto B 2:3 (1:2). Branky: Oliva, Hrečín – Sedlák 2, Vařečka. Načešice – Rosice nad Labem 1:0 (0:0). Branka: Svoboda. Žamberk – Tatenice 1:1 (1:1), pen. 4:5. Branky: Stejskal – D. Tareš. Ústí nad Orlicí B – FC Jiskra 2008 8:1 (4:0). Branky: Mukendi 3, Chalupník 3, Kopecký z pen., Procházka – Vyšohlíd.