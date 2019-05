I. B TŘÍDA: Svitavy – Fotbalisté Janova se po delším čase dočkali vítězství a oživili naděje na udržení. Rušné utkání proti moravskotřebovské rezervě nabídlo několik obratů a ten rozhodující v závěru prvního poločasu, kdy střelou z hranice šestnáctky propálil hradbu těl Chroust.

Po změně stran další branka nepadla, po vyloučení Koláře šli hosté do deseti, ale i v oslabení měli příležitosti ke srovnání. A protože domácí nebyli schopni zužitkovat brejkové situace, báli se o body až do konce, ale výhru urvali.



Pomezí nezvládlo svůj duel v Libchavách, dolnoújezdské béčko odehrálo v Lanškrouně v poli vyrovnanou partii, kterou rozhodla produktivita na straně soupeře. Ten se prosadil dvakrát do poločasu, zatímco Štarman neproměnil ani sólový únik a Heinisch z trestného kopu zazvonil jenom na tyčku.



Série neporazitelnosti hráčů z Opatovce je minulostí. Skončila tam, kde se to tak trochu dalo očekávat, tedy na trávníku vedoucích Tatenic, ovšem nejednalo se o nějaký „výbuch“. Ba právě naopak, hosté byli minimálně rovnocennými soupeři, favorit byl rád za hubené vítězství. „Utkání rozhodla 14. minuta a jediná branka, kterou vstřelil Kyselo hlavou po rohovém kopu. Zkušení domácí si výsledek přes veškerou naši snahu pohlídali,“ uvedl sekretář Tomáš Telecký.