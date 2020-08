Co bylo fotbalistům Jiskry platné, že se silnému Lanškrounu v poli vyrovnali, když tam, kde se rozhoduje, tedy uvnitř a okolo šestnáctky, byl mezi nimi a soupeřem propastný rozdíl… Moravská Třebová měla ve venkovním utkání opět lepší druhý poločas a otočila v této pasáži hry výsledek.

4. KOLO:

Litomyšl – Lanškroun 1:4

Půl hodiny nevypadal duel z domácího pohledu špatně, hrál se rušný a vcelku vyrovnaný fotbal. Jenže potom nastaly čtyři minuty, ve kterých se litomyšlské plány rozplynuly v dým. Perfektně sehraný rychlý protiútok zakončený J. Ptáčkem, vzápětí F. Ptáček přesně střílející po pěkné kombinaci a hlavička stejného hráče přes debutujícího mladého gólmana Hlouse, to vše znamenalo poločasové skóre 0:3 a bylo více méně po zápase. Přitom domácí si také několik vyložených příležitostí vytvořili, jenomže v koncovce selhali a pořádně se ani netrefili mezi tři tyče. Po změně stran sice měli územní převahu, ale jejich hra zůstala bezzubá, takže se ke korekci dostali v úplném závěru, kdy Hašek proměnil pokutový kop. To však bylo o výsledku dávno rozhodnuto.

Fakta – branky: 87. Hašek z pen. – 33. a 35. F. Ptáček, 31. J. Ptáček, 77. Sita. Rozhodčí: Kudyn (Chrudim). ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 0:3. Litomyšl: Hlous – Škeřík (46. Hromádka), Hašek, Štoudek, Jireček – Kristek (81. Malý), Tomšů, Sršeň, Paclík (84. Klejch) – Vejrych (46. Severa), Folta (69. Zeman). Lanškroun: Ehrenberger – Jílek (87. Marek), Macháček, Popelář, Komínek – D. Skalický, Š. Kolomý (84. M. Skalický), Sita (78. A. Kolomý), J. Ptáček (81. Doležal) – F. Ptáček, Savych.

Rohovládova Bělá – Svitavy 0:6

První poločas patřil jasně hostům, kteří si udržovali znatelnou převahu. Jejím vyústěním byly tři trefy do černého. O tu první se po spolupráci s Válkem postaral sám před gólmanem Juřík, po tvrdé střele stejného hráče k tyči to bylo 0:2 a poločasový účet uzavřel Ehrenberger, když se pohotově prosadil v pokutovém území.Po změně stran se svitavská aktivita vytrácela a domácí začali soupeři více zatápět, ale vážnějších hrozeb pro Jílka vyprodukovali pramálo. Nezajímavou půlhodinu vystřídal kvapíkový závěr. Bednár přišel ze střídačky, naběhl si do vápna na roh a prvním dotekem s míčem skóroval. Poté připravil hrající trenér Kroulík pozici Horákovi a půltucet završil umístěnou střelou z hranice vápna Ehrenberger.

Fakta – branky: 12. a 27. Juřík, 33. a 90. Ehrenberger, 76. Bednár, 88. Horák. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 0:3. Diváci: 100. Poločas: 0:3. Rohovládova Bělá: Gärtner – Nepivoda, Špidlen, Pospíšil, Chovanec (31. Jindra) – Deutsch, Bydžovský, Betlach, Khol (68. Vávra) – Žoček, Klouda. Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský, Vacek, Horák – Samek, Chlup (84. Kroulík), Brůna, Válek – Ehrenberger, Juřík (85. Bednár).

Heřmanův Městec – Moravská Třebová 1:4

Venkovní zápasy Slovanu zatím vycházejí, další tři body si přivezl z Chrudimska. Stalo se tak zásluhou zlepšeného výkonu ve druhé půlce. V té první ještě tahal za kratší konec a dostal se po trestném kopu Macha do „mínusu“, avšak po přestávce přidal na aktivitě, Šmerda a Kopa dvěma zásahy v rozmezí tří minut zařídili obrat a do otevřené obrany se ještě dvakrát prosadil střídající Kolář, když domácí postupem času herně i fyzicky odpadli.

Fakta – branky: 17. Mach – 60. Šmerda, 63. Kopa, 80. a 84. Kolář. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 2:4. Diváci: 250. Poločas: 1:0. Heřmanův Městec: Stýblo – Dvořáček, Hauf, Jošt (81. Voženílek), T. Zrůst (10. Straka) – D. Jablečník, Salfický (81. Novák), D. Zrůst, Pilný – Mach (63. Kosina), Hlaváč. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Drexler (69. Schütz), Olejník, J. Štaffa – M. Štaffa (88. Lebiš), Bednář, Šmerda (74. Kolář), Smékal – Konečný, Holub.

Další výsledky KP Pardubicka:

Proseč – Holice 2:4

Fakta – branky: 72. Vopařil, 82. Mareš – 26. Rožek, 39. Řehák, 46. a 51 Václavek. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 3:1. Diváci: 350. Poločas: 0:2. Proseč: Novotný – Z. Marek (65. Stupavský), Jeřábek, M. Marek (62. Hromádka), Vopařil – Kunhart, (56. Kiričenko), Jar. Marek, Koutný, Mareš, Fenyk (82. J. Marek) – Klíma. Holice: Laksar – Řezníček, Řehák, Jedlička (87. Bureš), Fotul – Rosůlek (58. Růžička), Rožek, Semínko (79. Klasovitý), Jedlička – Rek (65. Kuclér), Václavek.

Horní Ředice – Pardubičky 4:1

Fakta – branky: 3. Sokol, 41. Machatý, 73. J. Švec, 90. Klír – 13. Svatoň. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 1:3. Diváci: 190. Poločas: 2:1. Horní Ředice: Češka – Březina, J. Švec, Mráz, Horyna – Morávek, Hrdý (57. Sytko), Klír, Machatý – Sokol (63. Hrubý), Skoumal. Pardubičky: Jákl – Bartoníček (75. Havelka), Martan (46. Luptovský), Norek (65. Froš), T. Svoboda – Tuťálek, Svatoň (74. Svěrák), Hofman, Šprachta (57. Krejčí) – Robovský, Suchochleb.

Luže – Třemošnice 1:1 (PK 1:4)

Fakta – branky: 19. Fejl – 82. Oswald. Rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (70. Koukal). Diváci: 640. Poločas: 1:0. Luže: Vostradovský – Radouš, Koukal, Markarjanc, Malinský – Denk, Hantsch (86. Kolář), Klenor, Mráz – Fejl, Kroutil. Třemošnice: Žďánský – Mocanu, Malý, Tomiška (77. Míšek), Petr – J. Vančura, Filip (65. Vepřek), Šmídl (62. Kvíčala), P. Šindelář, Jelínek (55. Oswald) – Mejtský,

Moravany – Choceň 2:0

Fakta – branky: 50. Knotek, 80. Kříž. Rozhodčí: Zavřel (Luže). ŽK: 3:3. Diváci: 170. Poločas: 0:0. Moravany: B. Branda – Beran, Sokol, J. Lukas, M. Lukas (18. Hurta) – Záleský, Marel, Kříž, Hynek – Knotek, Formánek. Choceň: Krátký – M. Novotný, Zahálka, Gronych (46. M. Gerčák), Heger – Kužma, Laky, Štanglica, L. Novotný – Fikejz, Vychytil (83. Matějka).

Česká Třebová – Chrudim B 2:3

Fakta – branky: 22. a 27. Vaňous – 13. Žalud, 62. P. Tlapák, 53. Zrůst. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 4:7. ČK: 0:2 (66. Žalud, 88. D. Kopecký st.). Diváci: 125. Poločas: 2:1. Česká Třebová: Moláček – Deml, Müller, Švec, Klumpar – Roušar, Vaňous, Flídr (68. Stolín) – Sejkora, Langer (76. Pávek), Fric (44. Popelka). Chrudim B: Janda – M. Tlapák, Petržíla, D. Kopecký st.., Zrůst (91. Brychnáč) – Holub (73. Vácha), Friček, Linhart (59. Holeček), D. Kopecký ml. – P. Tlapák (88. Mašek), Žalud.