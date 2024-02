Konec. Senzace zůstala v nedohlednu. Moravskotřebovští sáloví fotbalisté dostali v odvetě čtvrtfinále play off celostátní ligy od vítězů základní části z Rudolfova půltucet branek, brány Final Four se pro ně uzavřely a sezona pro ně skončila. A svým způsobem nejenom sezona.

Šakalí hněv Moravská Třebová. | Foto: Petr Matoušek

„Zápas pro nás skončil možná až příliš krutým výsledkem, ale vstřelená nula na našem kontě hovoří za vše. Duel byl o prvním gólu a ten jsme bohužel dostali my,“ okomentoval vývoj střetnutí, jehož skóre bylo ještě na začátku 27. minuty bezbrankové, vedoucí mužstva Šakalů Petr Matoušek. „Reálný stav na hřišti byl takový, že v první půlce jsme byli lepší my a dali nula gólů, ve druhé soupeř a dal jich šest. Je ale fakt, že se mu postupně naše a obrana víc a víc otvírala,“ pokračoval ve svém hodnocení.

„Rudolfov potvrdil svoji velkou kvalitu. Podle mého názoru, pokud tedy některý z konkurentů zázračně neposílí, je to největší adept na letošního mistra České republiky. My jsme bojovali až úplně do konce utkání alespoň o čestný úspěch, ale i kdyby se hrálo až do večera, nebylo by nám to souzeno,“ litoval Matoušek.

„Spousta kluků po zápase ohlásila konec kariéry, takže touhle porážkou skončila jedna éra Šakalího hněvu. A nutno dodat, že bude zapsána zlatým písmem v naší historii. Během ní jsme byli čeští vícemistři, porazili Barcelonu nebo skončili třetí na Lize mistrů. Bylo to krásné období, do konce života máme na co vzpomínat. V jaké formě budeme vlastně pokračovat, nad tím si musíme teprve sednout a popřemýšlet, nejde totiž dlouhodobě sedět na více židlích. Reálně se jeví větší důraz na výchovu od těch úplně nejmenších,“ vysvětlil Petr Matoušek, proč je nejbližší budoucnost Šakalů nyní zahalena v mlze nejistoty.

CELOSTÁTNÍ LIGA, čtvrtfinále, 2. utkání:

Šakalí hněv Moravská Třebová – PCO Rudolfov 0:6 (0:0). Branky: 27., 29. a 33. Jasanský, 31. Hrbáč, 37. Pecka, 39. hric. Rozhodčí: Daněk – Frajt. Chyby: 8:6. Bez ŽK.

Moravská Třebová: Machalický – Brázdil, Novotný, Vogl, Bambušek, Vykydal, Lasovský, R. Matocha, Pazdera.

Další výsledky:

Futsal Zlín – VPS Stavoblock Polička 2:3 (stav série: 1:1)

Bombarďáci Větřní – Chemcomex Praha 0:3 (konečný stav série: 0:2)

Futsal Varnsdorf – FK Adria Kladno 9:4 (stav série: 1:1)