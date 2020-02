Přesto však existuje naděje, že náš region bude mít 7. a 8. března v Radotíně svoje zastoupení. Moravskotřebovští Šakalové totiž sérii play off s favorizovaným Zlínem dorovnali a o víkendu se na palubovce soupeře porvou o historicky premiérovou účast na sálovkářském Final Four.

ZAKLETÉ ZAKONČENÍ

Jakoby se celosezonní problémy poličských sálových fotbalistů se střílením branek ve čtvrtfinále dokonale zhmotnily. Doma dali jeden gól, venku rovněž a s tím se v sérii play off zkrátka nedá obstát. „Jestliže jsme v prvním utkání neproměnili tři čtyři velké šance, tak teď jich byl dvojnásobek. Co jsme ale dokázali zahodit, to bylo skoro úsměvné,“ nechápal zklamaný trenér František Švec.



Poličský osud se začal naplňovat po nevyvedeném startu do utkání, kdy na obdrženou branku po pěkné kladenské souhře navázaly dvě další. „To byly skutečně dorostenecké chyby, a to nechci urážet dorostence. Zbrklá rozehrávka, špatná komunikace na hřišti, to by se našemu týmu stávat nemělo,“ lamentoval Švec. Poličští ani za stavu 3:0 flintu do žita nehodili, jenomže narazili na výše popsaný zádrhel.



„I když na nás zívala poloprázdná branka, tak jsme ještě dokázali někoho trefit,“ kroutil hlavou Švec. A když ve 30. minutě zvyšoval domácí Abrhám na 4:0, bylo jasné, že velká poličská postupová série neodvratně končí a Navrátilova trefa neznamenala nic jiného než potvrzení smutného faktu, že poprvé od roku 2004 (!) bude mít Polička na začátku března zcela netypicky volno.

BREJKY NA JEDNIČKU

Pokud Polička na produktivitu doplatila, tak Šakalové na ní v odvetě proti Zlínu postavili nečekaný úspěch. Poměrně rychle získali vedení, soupeř je potom začal tlačit, avšak z jeho náporu se dokázali chvílemi vymanit a jejich rychlé kontry a přečíslení neměly chybu. Navíc v jejich svatyni stál Ehrenbergera a měl svůj den, zejména v nástupu do druhého poločasu za stavu 3:1 podržel tým nadmíru důležitými zákroky.



Šakalové nadále využívali otevřených vrátek ve zlínské obraně a drželi si bezpečný náskok, který ozdobil gólman v závěru gólem do prázdné branky. Moravská Třebová udržela naději na Final Four, rozhodne se tuto sobotu!

Čtvrtfinále play off, 2. utkání:

FK Adria Kladno – VPS Novabrik Polička 4:1 (3:0)

Branky: 4. a 7. Jelínek, 5. a 30. Abrhám – 37. Navrátil. Rozhodčí: Hradil – Střelec. ŽK: 0:1. Chyby: 9:7. Konečný stav série: 2:0, na Final Four postupuje FK Adria Kladno.



Polička: Slaný – Mužík, Jílek, T. Švec, Kovář, Stejskal, Poul, Vondra, Navrátil.

Šakalí hněv Moravská Třebová – Futsal Zlín 6:3 (3:0)

Branky: 2. a 15. Válek, 7. a 31. Valenta, 25. Sedláček, 39. Ehrenberger – 22., 39. a 40. Haloda. Rozhodčí: Syrůček – Frajt. ŽK: 1:0. Chyby: 7:7. Stav série: 1:1, třetí utkání se hraje v sobotu ve Zlíně.



Moravská Třebová: Ehrenberger – Válek, Novotný, R. Matocha, Holub, Valenta, Sedláček, Vykydal, Bambušek, Štaffa, Vogl.

Další výsledky:

SK SICO SC Jilemnice – Chemcomex Praha 1:5 (konečný stav série: 0:2, na Final Four postupuje Chemcomex Praha), Bombarďáci Větřní – Sparta Praha 0:3 (konečný stav série: 0:2, na Final Four postupuje Sparta Praha).