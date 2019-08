Ve všech čtyřech klubech došlo přes léto k určitým změnám, co se týče hráčských kádrů či realizačních týmů. Nejsou nikterak dramatické, o zajímavém posílení však hovořit lze.

TJ JISKRA LITOMYŠL

Roman Pražák, trenér: „Konkrétní cíle si neklademe. Mužstvo teprve poznáváme, došlo k řadě změn. Chvíli bude trvat, než si všechno sedne tak, jak má. Rádi bychom hráli ofenzivní fotbal, který by přilákal co nejvíce diváků. Chceme se pohybovat v první polovině tabulky. S průběhem letní přípravy jsem spokojen. Účast samozřejmě mohla být vyšší, ale na to, že je období dovolených, to nebylo zlé. Trénovali jsme na hřišti v Cerekvici nad Loučnou, protože hlavní plocha v Litomyšli prošla rekonstrukcí. Cerekvici tímto patří velký dík za poskytnutí zázemí.“



Soupiska – brankáři: Lukáš Koukola (1997), Michal Kačer (1992), Miroslav Malý (1988), Jiří Šauer (1999). Obránci: David Blajda (1999), Martin Gyömber (1979), Martin Hašek (1990), Josef Jireček (1999), Jan Štoudek (1992), Libor Pešek (1988), Petr Škeřík (1998), Martin Radimecký (1983). Záložníci: Vít Kristek (1992), Petr Kundera (1991), Jiří Paclík (1995), Tomáš Tauer (1997), Jaroslav Vejrych (1997), Pavel Urban (1990), Ondřej Bačík (2000), Antonín Valenta (1997), Matěj Hromádka (1994). Útočníci: Ladislav Severa (1992), Jaroslav Zeman (1987), Luděk Horák (2000), Patrik Urbanec (1994), Matěj Vaško (1992), Vojtěch Folta (1999).



Realizační tým – trenér: Roman Pražák. Asistenti: Filip Pražák a Jiří Elčkner. Vedoucí mužstva: Luděk Horák.



Změny v kádru – odchody: Svoboda (Opatovec), Tomšů (pracovně v zahraničí). Příchody: Urbanec (Česká Třebová), Škeřík (Vysoké Mýto), Vaško (Pomezí), Bačík, Horák, Šauer (všichni z dorostu).

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Petr Matoušek, sekretář klubu: „Cílem je pohybovat se v horní polovině přeborové tabulky podobně jako v minulé sezoně. Letní příprava probíhala v domácích podmínkách, kdy trénovalo ačko s rezervou dohromady. Letní příprava je vždy složitá, přestávka od konce sezony byla krátká, plno dovolených, nikdy to není optimální. Ke změnám v kádru dochází, případné další odchody nebo příchody jsou stále v jednání.“



Soupiska – brankáři: Marek Kamisch (1990), David Vykydal (1988). Obránci: Petr Bubela (1992) Ondřej Kopa (1992), Roman Krystl (1994), Milan Strnad (1988). Záložníci: Jan Bednář (1992), Tomáš Novák (1993), Michal Sedláček (1990), Jaromír Štaffa (1999). Útočníci: Zdeněk Konečný (1992), Jan Marák (1997), Roman Petrila (1994).



Realizační tým – trenér: Zdeněk Válek. Vedoucí mužstva: Pavel Václavek. Masér: Josef Bělehrádek.



Změny v kádru – odchody: J. Válek (Svitavy), R. Šatník (ukončení činnosti), Pinkava (Mohelnice). Příchody: Krystl (Česká Třebová), Sedláček (Kunčina), Marák (Mohelnice).

TJ SVITAVY

Radovan Kroulík, trenér: „Budeme se snažit vylepšit umístění z loňské sezony. Kromě tradičních komplikací běžných v amatérském sportu, což jsou dovolené, pracovní vytížení, zranění a nemoci, jsem s přípravou spokojen. Opět musím pochválit podmínky pro sport ve Svitavách.“



Soupiska – brankáři: Tomáš Jílek (1993), Tomáš Cabal (1996). Obránci: Martin Czehowský (1996), Martin Vacek (1997), Jakub Novák (1992), Adam Novák (1998), Michal Horák (1985), David Veselský (1994), Jan Špička (1994), Petr Marvan (2000), David Bednár (2000). Záložníci: Michal Čížek (1989), Filip Čížek (1997), Jakub Chlup (1989), Petr Bartoš (1996), Jakub Škáva (1987), Jakub Válek (1995), Jakub Komínek (2000), Jakub Roman (2000). Útočníci: Marek Leinweber (1989), Vít Ehrenberger (1994), David Juřík (1996).



Realizační tým – trenér: Radovan Kroulík. Asistenti: Vladimír Raplík a Milan Janko. Vedoucí mužstva: Oldřich Palla.



Změny v kádru – odchody: Drašar (Bystré). Příchody: Válek (Moravská Třebová), Marvan, Komínek, Bednár, Roman (všichni z dorostu).

SK POLIČKA

Miroslav Kovář, trenér: „Uvidíme, jak se někteří hráči, kteří ještě krajský přebor nehráli, s ním popasuji. Byl bych rád za střed tabulky. S průběhem letní přípravy jsem spokojen. Před návratem do krajského přeboru jsme se sešli a stanovili nějaká pravidla, která kluci respektují. Bohužel jsme museli odložit přípravný zápas kvůli střevním problémům, které v Poličce řádí. Pohříchu Petra Navrátila čeká operace, takže na podzim nebude k dispozici.“



Soupiska – brankáři: Ondřej Slaný (1993), Miroslav Krčil (1999). Obránci: Karel Punar (1996), Tomáš Jílek (1988), Martin Pavliš (1990), Jakub Mužík (1990), Ondřej Klein (1990), Vojtěch Klein (1993), Pavel Bureš (1979). Záložníci: Adam Andrle (1999), Tomáš Švec (1989), Miroslav Vondra (1986), Petr Navrátil (1989), Miroslav Kovář ml. (1993), Patrik Čori (2000), Jozef Opina (1985). Útočníci: Petr Harašta (1996), Zdeněk Stodola (1988), Mirek Stejskal (1986), Roman Netolický (1987).



Realizační tým – trenér: Miroslav Kovář st. Asistent: Pavel Satrapa. Vedoucí mužstva: Jarmil Andrle. Kustod: Libor Zatočil.



Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Krčil (Hlinsko), Čori (Svitavy), Kovář ml., V. Klein (návrat ze zahraničí).