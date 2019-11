Bezmála hodinu hazardovali svitavští fotbalisté s blamáží na trávníku posledního, jakmile ale dali první gól, tak jim začalo všechno vycházet. Další dva zástupci Svitavska připisovali ztráty po nejtěsnějších porážkách.

14. KOLO:

Moravská Třebová – Česká Třebová 2:0

Co se týče oné zajímavosti, tak určitě lepší byl v tomto ohledu první poločas. Domácí měli po celou dobu územní převahu, protivník hrozil ze sporadických rychlých protiútoků. Trpělivou hrou Slovan našel klíč k defenzivě soupeře a po půlhodině hry dvěma zásahy v rychlém sledu rozhodl o osudu utkání. Nejprve centroval Kopa a Bednářova hlavička byla natolik razantní a přesná, že gólman Moláček neměl šanci. Chvíli nato se po pravé straně prosmýkl Konečný a jeho přízemní pas usměrnil do sítě Macek – 2:0. A diváci se o přestávce ptali, jestli i na Slovanu zafunguje „Csaplárova past“. Nezafungovala, protože českotřebovské ofenzivní pokusy byly nesmělé a Kamisch byl přímo ohrožen snad ve dvou případech. Na druhé straně ani domácí toho směrem dopředu po změně stran moc nevymysleli a utkání průměrné úrovně směřovalo v poklidu k závěrečnému hvizdu.

Fakta – branky: 32. Bednář, 37. Macek. Rozhodčí: Jelínek (Lanškroun). Hráno bez karet. Diváci: 120. Poločas: 2:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Krystl, Fógl, Kalus (65. L. Petrila) – Macek, Bednář (83. Polák), Novák, Sedláček – Konečný (75. Kudyn), Holub. Česká Třebová: Moláček – Hurt (60. Stolín), Jiřánek, Švec, Deml – Herclík (60. Borek), Müller – Fric (60. Fučík), Flídr (71. Gregor), Sejkora (46. Plačko) – Křepela.

Holice – Polička 3:2

Ze zápasu neuběhla ani celá čtvrthodina a z pohledu hostů to vypadalo „na ručník“, zatímco domácí měli našlápnuto k další výrazné výhře. Za stavu 3:0 se v hlavách hostů postupně usazovaly černé myšlenky. Jenže domácí polevili, Poličští se přece jen oklepali z děsivého úvodu, dostali se více do hry a po přestávce se T. Švec s Pavlišem postarali svými góly o nenadálé drama. Úsilí o vyrovnání nevyšlo, avšak lídr se o tři body bál až do konce.



Fakta – branky: 7. a 12. Václavek, 8. Rosůlek – 59. Švec, 66. Pavliš. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 3:0. Holice: Laksar – Chvála, Řezníček (46. Řehák), Fotul, Hanč – Semínko, J. Jedlička, Rožek (46. Rek), Rosůlek – T. Jedlička, Václavek. Polička: Slaný – Bureš, Pavliš, Jílek, Vondra – Mužík, T. Švec, Kovář, Čori – Netolický (64. Klein), Stejskal.

Rohovládova Bělá – Svitavy 1:7

Skoro hodinu hry to s hosty nevypadalo dobře. Inkasovali po nedorozumění v obraně do odkryté svatyně od Kloudy, dvakrát je spasilo břevno a sami se do zakončení skoro nedostali. Zlom přinesla 58. minuta, kdy se po rohu Válka trefil na zadní tyč Škáva. Svitavští potom převzali iniciativu, soupeře začali drtit, Válek je poslal do vedení a do branky domácích se najednou sypal jeden gól za druhým. Ten sedmý si z nařízené penalty připsal gólman Jílek.

Fakta – branky: 33. Klouda – 67. a 69. Ehrenberger, 58. Škáva, 64. Válek, 65. Horák, 84. Jukl, 90. Jílek z pen. Rozhodčí: Kudyn (Chrudim). ŽK: 3:0. Diváci: 40. Poločas: 1:0. Rohovládova Bělá: Jiran – Žoček, Nepivoda, Pospíšil, Deutsch (84. Jindra) – Klouda (75. Chovanec), Špidlen, Starý, Panchártek (75. Čásenský) – Matějka, Kotajny. Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský (46. Škáva), M. Čížek, A. Novák – Vacek, Ehrenberger (70. J. Jukl), Chlup (46. F. Čížek), Válek, Horák – D. Juřík (75. Marvan).

Heřmanův Městec – Litomyšl 1:0

Potřetí v řadě vyšla Jiskra naprázdno ve venkovním utkání a zákonitým důsledkem je, že propadla do spodní poloviny tabulky. Znovu doplatila na neúčinnou ofenzivu, nepomohla jí ani početní výhoda, když hrála od 68. minuty proti deseti po vyloučení Dvořáčka, který tahal za „záchrannou brzdu“. To už však domácí vedli poté, co se z poslední akce prvního poločasu prosadil Salfický. A náležitá reakce ze strany Litomyšlských se nedostavila…



Fakta – branka: 45. Salfický. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (68. Dvořáček). Diváci: 288. Poločas: 1:0. Heřmanův Městec: Janda – Jablečník, Jošt, Hauf, Mach, Motl (89. Svoboda) – Hlaváč, Dvořáček, Zrůst (83. Vegeš) – Salfický (64. Čáp), Levinský (55. Netušil). Litomyšl: Malý – Škeřík, Štoudek, Pešek, Hašek – Hromádka (74. Zeman), Kristek, Kundera, Paclík – Severa, Urbanec (64. Folta).

Další výsledky KP Pardubicka:

Horní Ředice – Chrudim B 2:2 (PK 4:3)

Fakta – branky: 7. Völkl, 14. Morávek – 71. Skoumal, 74. Pylyp. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 1:2. Diváci: 110. Poločas: 2:0. Horní Ředice: Češka (90. Skalický) – Březina, Ručka, Horyna, Kmoníček – Dědič (67. Lát), Hrdý, Klír, Fous – Völkl, Morávek (86. Hrubý). Chrudim B: Stýblo – Petržíla (46. Tlapák), Kopecký, Prokůpek (65. Pylyp), Zikmunda – Bakeš (59. Vácha), Skoumal, Žalud, Zrůst – Friček (79. Rejfek), Kužma (46. Bašek).

Lanškroun – Choceň 5:2

Fakta – branky: 7. a 48. Ptáček, 6. Kolomý, 50. Savych, 84. vlastní (Zahálka) – 54. M. Novotný, 90. Coufal. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 2:3. Diváci: 145. Poločas: 2:0. Lanškroun: Ehrenberger – Komínek, Veselý, Popelář, Karlík (87. Šabata) – Doležal (61. Marek), Krejsa, Kolomý, Sita (71. Pecháček) – Ptáček, Savych (79. Jílek). Choceň: Krátký – L. Novotný, Zahálka, Klofanda, Coufal – Heger, Laky, Matějka (46. M. Novotný), Beneš (69. Gerčák) – Gronych (84. Dostál), Voda.

Třemošnice – Luže 1:1 (PK 5:6)

Fakta – branky: 11. Vančura – 75. Kroutil. Rozhodčí: M. Schmeiser (Roveň). ŽK: 5:8. ČK: 1:1 (90. M. Šindelář – 81. Doša). Diváci: 150. Poločas: 1:0. Třemošnice: Žďánský – Mocanu, Malý (69. Petr), Jablečník, P. Šindelář, Jelínek, J. Vančura, Filip (46. Forman), M. Šindelář, O. Vančura, Hejcman. Luže: Vostradovský – Doša, Koukal (60. Klenor), Shejbal (8. Richter), Radouš – Fejl, Mráz, Naď, Veis, Malinský – Kroutil.

Moravany – Pardubičky 4:1

Fakta – branky: 4. Beran, 52. Záleský, 71. Formanek, 81. Machatý – 88. Hátle. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (50. Čunderle). Diváci: 100. Poločas: 1:0. Moravany: B. Branda (26. M. Branda) – Sokol, Záleský, J. Lukas, M. Lukas – Machatý, Beran, Hynek, Formánek – Semerád, Kříž. Pardubičky: Zahradník – Froš, Čunderle, Zezulák, Norek – Buš (56. Luptovský), T. Svoboda, Tuťálek (85. Hátle), Jonáš – Havelka (67. Dojčán), Krejčí (74. Libánský).

Pořadí:

1. Holice (39), 2. Moravany (28), 3. Luže (28), 4. Chrudim B (27), 5. Lanškroun (27), 6. Třemošnice (27), 7. Moravská Třebová (25), 8. Heřmanův Městec (25), 9. Litomyšl (23), 10. Svitavy (19), 11. Choceň (17), 12. Horní Ředice (15), 13. Česká Třebová (15), 14. Pardubičky (8), 15. Polička (7), 16. Rohovládova Bělá (6).

Na účastníky krajského přeboru čeká ještě jedno kolo, které uzavře jeho podzimní polovinu. V jeho rámci hostí Litomyšl v sobotu 16. listopadu od 10:15 v atraktivním duelu vedoucí Holice, ve stejný den hodinu po poledni hrají Svitavy na domácím stadionu s Třemošnicí. V neděli od 13 hodin přivítá Polička v existenčním zápase Rohovládovu Bělou a Moravská Třebová nastoupí ke své podzimní derniéře v Pardubičkách.