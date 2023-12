Fotbalisté v regionu v těchto dnech čerpají zaslouženou „technologickou přestávku“, můžeme-li to takto s nadsázkou pojmenovat. Podzimní část neprofesionálních mistrovských soutěží Česka, kraje i okresů skončila a zpět do akce se hráči vrátí v průběhu března příštího roku.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa

Nás v tomhle textu především zajímá, kdy budou pokračovat soutěžní duely na jednotlivých úrovních. Řídící orgány vydaly v uplynulém období termínové listiny, podle nichž budou sestaveny přesné „jízdní řády“.

Jako první vypukne jarní část v České fotbalové lize, ve které, konkrétně v její skupině B, náš kraj reprezentují celky Živanic a Pardubic B. Začíná se velmi záhy o víkendu 2. a 3. března, skončí se 8. a 9. června, následně přijde na řadu baráž vítězů skupin o postup do Fortuna:Národní ligy.

Odvetná část divizní soutěže vypukne týden nato 9. a 10. března, ve skupině C se to bude týkat fotbalistů Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta, Hlinska, Letohradu a Chrudimi B. Závěrečné kolo potom čeká na divizionáře 15. a 16. června.

V Pardubickém kraji budou soutěže do svých jarních bojů startovat postupně. „Předkrmem“ bude čtvrtfinále Poháru hejtmana Pardubického kraje, jehož úřední termín je určen na víkend 9. a 10. března (semifinále se pak bude hrát 15. května a finále 5. června).

Hned o týden později 16. a 17. března se pustí do jarní části účastníci krajského přeboru s tím, že na ně během druhé poloviny sezony čeká jedno vložené kolo ve středu 1. května. Soutěž končí 15. a 16. června.

Zahajovací jarní dějství I. A třídy a obou skupin I. B třídy je na pořadu v termínu 23. a 24. března, vložené kolo se bude hrát 8. května a zakončení těchto tří soutěží je určeno na víkend 8. a 9. června.

V podobných termínových mezích se budou pohybovat také okresní soutěže.

Svitavsko začíná v obou soutěžích dospělých 23. a 24. března a končí 15. a 16. června (přičemž III. třída sehraje 1. května vložené kolo).

Na Ústeckoorlicku se tamní soutěže mužů budou hrát v pravidelném rytmu od 23. a 24. března do 15. a 16. června.

Stejně tomu bude v případě okresního přeboru mužů na Chrudimsku. III. třída otevře jarní boje s týdenním zpožděním 30. a 31. března, skončí ve stejném termínu jako přebor.

Zbývá Pardubicko, přebor a „trojka“ tam mají klasický výše popsaný model, tedy od 23. a 24. března do 15. a 16. června. V méně obsazené IV. třídě se začne o týden později (30. a 31. března) a skončí o týden dříve (8. a 9. června).