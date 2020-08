Skóre na Svitavském stadionu otevřel Válek, který po zaváhání obrany převzal dlouhý pas J. Nováka a sám před Kačerem nezaváhal. O zvýšení se postaral Juřík poté, co litomyšlský gólman vyrazil Horákův pokus pouze ke kopačkám pohotového domácího útočníka. Po přestávce snížil umístěnou střelou k tyči Paclík, jenže další snaha Jiskry k vyrovnání nevedla.

Zklamal třebovský Slovan, a to nejen účastníky naší TIP ligy… Sice šel po čtyřech minutách do vedení Konečného zásluhou, jenže to bylo z jeho strany k překvapení všech přítomných vše. Domácí vypadli z role, soupeř z Pardubiček třemi trefami obrátil zápas a kdo čekal ve druhé půlce ze strany Slovanistů patřičnou reakci, nedočkal se.

3. kolo:

Moravská Třebová – Pardubičky 1:3

Fakta – branky: 4. Konečný – 7. Svoboda, 24. Hofman, 43. Tuťálek. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). ŽK: 6:1. Diváci: 150. Poločas: 1:3. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Krystl, Novák (71. Šmerda), J. Štaffa (71. P. Mikšánek) – Horák (46. Kolář), Olejník, Bednář, Lebiš (46. Smékal) – Konečný, Holub. Pardubičky: Jákl – Bartoníček, Martan, Norek, Svoboda (81. Svěrák) – Tuťálek, Svatoň (90. + 3. Luptovský), Hofman (74. Havelka), Šprachta – Robovský, Suchochleb.

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Domácí premiéra mi bohužel nevyšla. Sice jsme dali brzy vedoucí gól, ale možná nás to uspokojilo. Hosté byli v první půli lepší, důraznější, přesnější v kombinaci, dobře se pohybovali s míčem i bez něho a jejich kontry byly smrtící, z pěti vyložených šancí tři proměnili. Po přestávce a prostřídání jsme se herně zlepšili, jenže bez gólového efektu. Rozhodly individuální chyby jednotlivců a šikovnost hostujících hráčů. Na to, že soupeř v prvních dvou kolech nedal ani gól, se prezentoval kvalitní hrou, uměl se dostat z našeho presinku a chodit do přečíslení, čímž nám dělal problémy. Zvítězil zaslouženě.

Svitavy – Litomyšl 2:1

Fakta – branky: 6. Válek, 41. Juřík – 53. Paclík. Rozhodčí: Hájek (Brno). ŽK: 3:4. Diváci: 210. Poločas: 2:0. Svitavy: Jílek – J. Novák, Vacek, Czehowský, Horák (71. Bednár) – Chlup, Brůna, F. Čížek (56. Samek), Válek (85. Jurka) – Svoboda, Juřík (78. Ehrenberger). Litomyšl: Kačer – Škeřík, Štoudek, Hašek, Jireček – Paclík, Kristek (81. Tomšů), Sršeň, Hromádka (66. Vejrych) – Folta, Severa (77. Zeman).

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Co je doma, to se počítá. A tentokrát jsou to tři body se soupeřem, s kterým se nám tak často vyhrávat nedaří. První půlku jsme sehráli velice dobře, hosty k ničemu nepustili a orámovali jsme jej dvěma vstřelenými góly, pět minut po zahájení a pět minut před koncem poločasu. Druhý poločas byl úplně opačný. Museli jsme provést několik střídání vynucených zraněními, naše souhra se rozpadla a my se bránili útokům Litomyšle, jejíž hráči však naštěstí pro nás neměli svůj střelecký den a skórovali jen jednou. Je to opravdu vydřené vítězství.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Přes prohru v derby nebudu tak kritický jako v minulém hodnocení utkání s Rohovládovou Bělou. Podali jsme výrazně lepší výkon. V týdnu jsme se připravovali na specifické rozestavení soupeře, myslím, že se nám to celkem podařilo, ale bohužel jsme v prvním poločase vyrobili dvě velké hrubky a Svitavy je dokázaly potrestat. Do druhého poločasu jsme přeskupili řady a měli více ze hry, poměrně brzy se nám podařilo snížit, drželi jsme míč na svých kopačkách, ale do další vyložené šance jsme se nedostali. Zápasu by slušela spíše remíza, ale soupeř byl maximálně efektivní a má tři body. Pokud se budeme takto prezentovat v dalších utkáních, tak jistě přijdou i body.

Další výsledky KP Pardubicka:

Třemošnice – Česká Třebová 1:0

Fakta – branka: 72. D. Forman. Rozhodčí: Lukášek (Kameničky). ŽK: 1:1. Diváci: 160. Poločas: 0:0. Třemošnice: Oswald – Mocanu, Malý, Jablečník, Tomiška (89. Petr) – Filip (82. Šmídl), Jelínek (54. T. Forman), P. Šindelář (46. O. Vančura), M. Šindelář – Mejtský, D. Forman (90. Míšek). Česká Třebová: Moláček – Klumpar, Švec, Fric, Deml – Müller, Roušar – Flídr, Vaňous, Langer – Sejkora (71. Herclík).

Lanškroun – Proseč 7:4

Fakta – branky: 1., 2. a 65. z pen. F. Ptáček, 13., 31. a 63. Savych, 13. J. Ptáček – 53. a 70. Koutný, 69. a 79. Jeřábek (obě z pen.). Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 5:2. ČK: 1:0 (83. Savych). Diváci: 250. Poločas: 5:0. Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Popelář, Veselý, Jílek – Komínek (73. Bureš), Š. Kolomý (46. Karlík), Sita, J. Ptáček (62. Doležal) – F. Ptáček, Savych. Proseč: Lampárek (46. Novotný) – Z. Marek (84. Kiričenko), Jeřábek, Stupavský (46. M. Marek), Vopařil – Jaroslav Marek, Koutný, Mareš, Zelenka, Fenyk (46. Hromádka) – Klíma (46. Kunhart).

Choceň – Heřmanův Městec 3:1

Fakta – branky: 12. Laky, 74. a 88. M. Novotný – 44. Hlaváč. Rozhodčí: Jureček (Lanškroun). ŽK: 2:3. Diváci: 95. Poločas: 1:1. Choceň: Krátký – Coufal, Zahálka, Gronych (61. M. Novotný), Heger – Kužma (90. + 3. Dostál), Laky, Štanglica (88. Vychytil), L. Novotný – Fikejz (90. M. Gerčák), Pekárek. Heřmanův Městec: Stýblo – Dvořáček, Hauf, Jošt (84. Novák), T. Zrůst (21. D. Zrůst) – D. Jablečník, Mach (59. Kosina), Straka, Pilný – Salfický, Hlaváč.

Rohovládova Bělá – Horní Ředice 0:0 (PK 5:3)

Fakta – rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 5:2. Diváci: 70. Rohovládova Bělá: Javorski – Nepivoda, Klouda, Chovanec, Kotajny – Bydžovský, Špidlen, Betlach, Khol – Panchártek (74. Deutsch), Jindra. Horní Ředice: Češka – Horyna, Hrdý (89. Hrubý), Machatý, Morávek – Mráz, Skoumal, Sokol (73. Fous), Sytko – J. Švec, L. Švec.

Chrudim B – Moravany nehráno

Utkání bylo odloženo kvůli nařízené karanténě v mužstvu MFK Chrudim.

Holice – Luže nehráno

Utkání bylo odloženo kvůli nařízené karanténě v mužstvu SK Holice.