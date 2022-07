„Podařilo se nám udržet jak týmy dorostu U19 a U17, tak povinné ročníkové kategorie žáků U15, U14, U13 a U12 a přípravek U11, U10, U9 a U8). V našich amatérských podmínkách je to pět let malý organizační zázrak, kdy opět hrajeme republikové soutěže žáků ročníku 2006 a mladších. Toto jsou hráči, kteří v minulých pěti letech v našich barvách prošli ligovou soutěží mladších žáků a divizí starších žáků,“ uvedl hlavní administrátor svitavského SpSM Luděk Hnát.

„Úzce spolupracujeme s Regionální fotbalovou akademií Pardubického kraje. Trenéři z akademie působí u nás v klubu v roli mentorů našich tréninků. V novém ročníku budeme tuto spolupráci dokonce rozšiřovat na dva dny v týdnu,“ pokračuje Luděk Hnát.

„Řada našich hráčů se zapojila do letní přípravy v Pardubicích. Někteří tam přímo odejdou hrát na tuto sezonu, část zůstává v širším kádru a pravidelně v Pardubicích trénuje, případně kombinovaně u nás nebo má doplňkové individuální tréninky s trenéry z akademie. Hráči širšího kádru hrají mistrovské žákovské soutěže ve Svitavách,“ vypočítává Hnát s tím, že pro troše peripetií (týmy U15 a U14 byly původně k nepříjemnému překvapení z divize vyřazeny) zůstávají ve Svitavách celostátní soutěže U12, U13, U14 i U15.

Hráči ze Svitav v přípravě FK Pardubice:

U16 – ročník 2007: Dominik Fejt (Svitavy), Jakub Hnát (Svitavy)

U15 – ročník 2008: Jakub Šimák (Svitavy)

U14 – ročník 2009: Jakub Dobiáš (Svitavy), Jakub Makovský (Svitavy), Vojtěch Mužík (Polička, ve Svitavách 1 rok)

U13 – ročník 2010: Jakub Marek (Lanškroun, ve Svitavách 3 roky), Eduard Kutlák (Březová, ve Svitavách 4 roky)

U12 – ročník 2011: Tomáš Kadlec (Svitavy), Vojtěch Zerzán (Svitavy)

V FK Pardubice hraje pravidelně také Adam Svoboda (ročník 2011, Svitavy)

V dorosteneckých soutěžích je z profesionálních klubů alternativou MFK Chrudim s druhou nejvyšší českou soutěží, kde působí Marek Vavřín (ročník 2006, Moravská Třebová, ve Svitavách 4 roky), Josef Bauer (ročník 2007, Polička, ve Svitavách 3 roky) a do přípravy je zapojen Tomáš Olšán (ročník 2007, Polička, ve Svitavách 4 roky).

„Statisticky je to tedy 14 hráčů, z toho osm vlastních odchovanců a šest fotbalistů, kteří přišli z jiných regionálních klubů a ve Svitavách působili průměrně více než tři roky. Dlouhodobě se jednoznačně prokazuje, že tento model, kdy talentovaní hráči z regionu projdou přes svitavské Sportovní středisko mládeže, je velmi funkční a umožňuje těmto talentům nejlepší možnou přípravu, kvalitní soutěže a věřím, že do budoucna i cestu do velkého fotbalu,“ zdůraznil Luděk Hnát.