A najednou máme místopředsedu FAČR a další osoby ve vazbě, dvacet lidí je vyšetřováno pro podezření z trestných činů, výkonný výbor je o dva zvolené lidi chudší, hledá se, kdo urychleně převezme odpovědnost za dvě komise rozhodčích. Dojem je hrozivý.

Podruhé během tří let odvádějí policisté vysoké představitele českého fotbalu ze Strahova v „železech.“ Tohle je šílený, nenormální stav.

Ani se nelze divit, že sílí volání po tom, aby rezignoval celý současný výkonný výbor na čele s jeho předsedou Martinem Malíkem. Pádných důvodů by se jistě našlo dost, současně ale nelze zapomenout na fakt, že fotbal v Česku, to opravdu není jenom „kauza Berbr“, jakkoli to tak v těchto dnech může vypadat.

Fotbal se nehrál z koronavirových důvodů na jaře, teď se nehraje znovu, velmi pravděpodobně se na podzim už hrát nebude, alespoň na regionální úrovni. Nikdo neví, kdy to zase bude možné, od středy ostatně platí zákaz jakýchkoli fotbalových aktivit. Zatím do 3. listopadu, ale to je zřejmě příliš optimistický výhled. Hřiště znovu osiřela, hráči jsou doma, fanoušci nemají kam zajít, celý náš sport, fotbal nevyjímaje, bojuje a dlouho bude bojovat o holé přežití na všech úrovních.

A je za této kritické situace ideálním nápadem, aby se asociace ocitla bez vedení a v bezvládí? Aby se propadla do bojů o moc, místo toho, aby se snažila provést více než 340 tisíc svých členů tímto hrozivým covid obdobím, jak jen to bude v jejich silách? Tak či onak, Malík je zvoleným předsedou FAČR a pokud se rozhodl, že neuteče a zodpovědnost na sebe vezme, pak mu to slouží ke cti, byť některá jeho pondělní vyjádření byla „z jiné planety“.

Samozřejmě se může stát ledacos, situace se rychle vyvíjí, nic to však nemění na tom, že ve jménu fotbalu v této složité době musí mluvit a jednat v první řadě jeho demokraticky zvolené vedení. A jiné než to Malíkovo s mandátem do řádné valné hromady po ruce nemáme.

Ono si ani nelze představit, že by jeden den výkonný výbor rezignoval a druhý den by byl na světě nový. Takhle to opravdu nefunguje. Vytvořit tým, se kterým bude kdokoli chtít najít podporu a pohnout s českým fotbalem, není běh na úplně krátkou trať a zabere to určitou dobu,

Dobu, která ale nemůže být vyplněna vakuem, neboť čas se nezastaví a na stole přistanou zásadní věci. A nejen kvůli „Berbrovi“. Například, co se bude dít s přerušenými soutěžemi, vždyť v některých je odehrána s bídou polovina podzimní části.