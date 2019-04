Hrály také další týmy z regionu. Vedoucí Lanškroun předvedl na Svitavském stadionu, že se nenachází na výsadní pozici jenom tak pro nic za nic. Domácí snad živili šanci na dobrý výsledek v době, kdy se hrálo jedenáct na jedenáct, po vyloučení Chlupa však už neměli nárok. Moravská Třebová si přivezla všechny body z Železných hor a drží se mezi elitou soutěže. Na opačném pólu tabulky se stále zhoršuje situace Dolního Újezdu, který nedokázal zabrat ani na trávníku Luže, která přitom byla na jaře doposud na nule. To však už neplatí.

20. KOLO:

Litomyšl – Žamberk 4:2

Jiskra začala plnit roli favorita zdárně a po hezké akci ji hrající trenér Svoboda brzy poslal do vedení. V dalších minutách ale její hra upadla do podprůměru a bojovný soupeř začal čím dál častěji hrozit z nebezpečných protiútoků. Pavelka po jednom z nich srovnal, Zeman umístěnou střelou skóroval na 2:1, ale špatné vyběhnutí gólmana Malého trestal Dvořák a do kabin se šlo za rovnovážného stavu. Z nejhoršího pomohla domácím standardní situace, po které hlavičkoval přesně Štoudek, vzápětí se po rychlém kontru nadvakrát trefil Zeman a teprve potom Jiskra ovládla hřiště. Přidávala však pouze zahozené gólovky včetně Kunderovy penalty.



Fakta – branky: 30. a 59. Zeman, 7. Svoboda, 57. Štoudek – 27. Pavelka, 34. Dvořák. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 0:3. Diváci: 50. Poločas: 2:2. Litomyšl: Malý – Tomšů, Štoudek, Hašek, Jireček – Kristek (60. Folta), Svoboda, Kundera, Paclík – Zeman (62. Hromádka), Severa (81. Tauer). Žamberk: Ikizgül – Vaňous, Rudolecký, Jírů – Kotyza, Franke, Pavelka (71. Kos), Ďuriš (78. Plundra), Trejtnar – Bartoš, Dvořák (61. Janata).

Svitavy – Lanškroun 1:4

Domácí začali hodně svižně, v úvodní čtvrthodině se hrálo jen na lanškrounské polovině, ale přítrž této aktivitě učinil parádní volej Kolomého z hranice vápna – 0:1. Další minuty patřily hostům, znovu Kolomý stál na konci jejich perfektně sehraného rychlého protiútoku. Svitavští se více do hry dostali před poločasem a také jim vyšlo jedno přečíslení, po kterém skóroval Škáva. Deset minut po změně stran se odehrála asi klíčová situace, za hrubý faul byl vyloučen Chlup a v deseti neměli domácí proti lídrovi naději. Ten se snadno dostával přes jejich obranu do dalších vyložených šancí. Ptáček nejdříve z hranice šestnáctky vymetl šibenici a stejný hráč završil účet pohodlným zakončením zblízka.



Fakta – branky: 35. Škáva – 14. a 25. Kolomý, 61. a 73. Ptáček. Rozhodčí: Zavřel (Luže). ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (56. Chlup). Diváci: 215. Poločas: 1:2. Svitavy: Jílek – J. Novák (69. Kuda), Czehowský, M. Čížek, F. Čížek – Drašar, Chlup, Bartoš, Škáva (83. Roman), Horák (76. J. Komínek) – Leinweber (76. A. Novák). Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Krejsar, Popelář, Karlík (66. Pavelka) – Doležal (85. Hostovský), Kolomý, Komínek, Sita – Savych (76. Marek), Ptáček.

Třemošnice – Moravská Třebová 1:3

Utkání se podle not Slovanu začalo odvíjet po necelých dvou minutách, kdy si Konečný v šestnáctce našel odražený míč a bez přípravy ho napálil do sítě. Kuriózní druhý zásah si připsal Petrila poté, co gólman Oswald nezvládl odkop po „malé domů“ a po vysoké „svíci“ se nechal přehlavičkovat. Krátce před poločasem snížil na 1:2 po rozehraném trestném kopu nepokrytý M. Šindelář a domácí ožili, po změně stran se snažili o vyrovnání a hosté se museli mít stále na pozoru. Klid do jejich řad vnesla až 83. minuta ostrá přízemní rána Pinkavy, která znamenala pojistku na výsledek.



Fakta – branky: 44. M. Šindelář – 2. Konečný, 27. Petrila, 83. Pinkava. Rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 3:1. Diváci: 120. Poločas: 1:2. Třemošnice: D. Oswald – Culek, Mejtský, Petr, O. Vančura – T. Forman, Král, P. Šindelář, M. Šindelář – D. Forman, Hejcman (70. Černík). Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Pinkava, Šatník, Strnad – Novák, Válek (80. Bubela), Petrila, Bednář, Štaffa – Konečný (87. Fógl).

Luže – Dolní Újezd 3:0

Domácí na jaře ještě nebodovali, ale na Sokolu si tentokrát spravili chuť. Do vedení šli díky samostatné akci Fejla po čtvrthodině hry a v posledních patnácti minutách si výhru pojistili, když mezitím hosté sice vyvinuli na trávníku hodně snahy, ale pohříchu bez potřebné efektivity. Asi nejblíže ke gólu byli po průniku Drahoše, závar v šestnáctce však domácí stačili odvrátit. Na opačné straně se trefil Malinský a zlomil újezdský odpor, razítko na výsledek potom ještě přidal nestárnoucí Holub.



Fakta – branky: 15. Fejl, 76. Malinský, 80. Holub. Rozhodčí: Papáček (Kolín). ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Luže: Klenor – Roubínek, Janoušek (84. Richter), Lacman (16. Kapitola), Mocanu – Fejl, Naď, Malinský, Shejbal, Holub – Kroutil. Dolní Újezd: Janecký – Mandlík, Čejka, M. Vomáčka, J. Vomáčka (83. Kabrhel) – Frňka (80. Váně), Pešina, Klusoň, Fulík – Štarman, Drahoš (69. Mokrejš).

Další výsledky KP Pardubicka:

Letohrad – Heřmanův Městec 4:1

Fakta – branky: 5. a 82. Kabourek, 10. Čada z pen., 47. vlastní (Netušil) – 11. Mach. Rozhodčí: Schmeiser (Dolní Roveň). ŽK: 3:4. Diváci: 120. Poločas: 2:1. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Vaniš, Šponar – Filip (73. Hiller), Chládek (77. Smíšek), Čada, J. Štěpán (83. Lorenc) – Trnka (34. Bartoň), Kabourek (85. Hynek). Heřmanův Městec: Žďánský – Mach (63. Salfický), Čáp, Netušil, Pekař (58. M. Jablečník) – Zrůst, Jošt, Motl, D. Jablečník, D. Svoboda – V. Svoboda.

Chrudim B – Holice 0:0 (PK 4:1)

Fakta – rozhodčí: Depeš (Libchavy). ŽK: 0:2. Diváci: 80. Poločas: 0:0. Chrudim B: Gregovský – V. Holeček (53. Rejfek), Drahoš, D. Kopecký, Jindrák – Langr – Zikmunda, Linhart (75. Pylyp), Čáp, Zrůst – Žalud (70. Friček). Holice: Laksar – Chvála, Řezníček, Kopřiva, Velinský – Řehák, Růžička (84. Lát), Machatý, Křtěn – Rožek, J. Černý.

Choceň – Moravany 1:1 (PK 5:4)

Fakta – branky: 67. Zahálka – 9. Kříž. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (86. Fikejz). Diváci: 100. Poločas: 0:1. Choceň: Simon (89. Gerčák) – Eisner, Coufal, Krejza, Lebeda – Baborák, Zahálka, Novotný (80. Zachař), Vondra (30. Klofanda) – Rozlívka, Fikejz. Moravany: B. Branda: Sokol, J. Lukas, Hynek (54. Blajda), M. Lukas – Komárek, Beran, Knotek, Vařečka (86. Čáň) – Kříž, Semerád.

Hlinsko – Česká Třebová 4:1

Fakta – branky: 20., 25. a 40. Klika, 76. Tulach – 81. Stolín. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). Hráno bez karet. Diváci: 120. Poločas: 3:0. Hlinsko: Krčil – Vašek, Nevole, Portyš (67. Hlouš), Volf – Klika, Kyncl (78. Gregor), Cach, Křivka – Dostál (56. Tulach), Vukliševič (43. Zub). Česká Třebová: Hubálek – Klumpar (41. Švec), Gregor, Křepela, Krystl – Sejkora (82. Plačko), Roušar – Ezr, Müller, Grepl – Stolín.

Pořadí:

1. Lanškroun (45), 2. Litomyšl (42), 3. Moravská Třebová (40), 4. Letohrad (40), 5. Hlinsko (33), 6. Chrudim B (32), 7. Česká Třebová (32), 8. Svitavy (32), 9. Luže (30), 10. Moravany (30), 11. Heřmanův Městec (28), 12. Holice (27), 13. Choceň (25), 14. Třemošnice (19), 15. Dolní Újezd (13), 16. Žamberk (12).