Svitavy /I. B TŘÍDA/ – Nepovedená byla sobota z pohledu regionálních družstev. Jediný bod získala Dlouhá Loučka, a to ho ještě zachránila v „minutě dvanácté". Jinak se rodily pouze nepříjemné porážky, byť to bylo ve většině případů po tuhém boji.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Ani neděle nijak nevylepšila nelichotivý dojem, který zanechaly okresní týmy v tomto „bétřídním" kole. Kunčina si sice dovezla cenný bod ze hřiště lanškrounské rezervy, ale to bylo, co se pozitivních zpráv týče, vše. Polička podle očekávání nestačila na vedoucí Jablonné a Horní Újezd na domácí půdě propadl.

SKUPINA A

Dobříkov – Cerekvice 2:1

V bojovném a málo pohledném střetnutí byli hosté od začátku favoritovi více než vyrovnaným soupeřem. Hráli velice odhodlaně, nepouštěli rivala do kombinace a hrozili z brejků. Svůj dobrý výkon podpořili i úvodní brankou, když po akci Růžka a jeho přesné nahrávce se střelou „z první" prosadil F. Pražák a hosté od 32. minuty vedli. Ve druhé půli se hra domácích zlepšila a po deseti minutách vyrovnali po rohu, kdy na zadní tyči zůstal nepokrytý Jandera – 1:1. Duel se poté přitvrdil, což poněkud nezvládal rozhodčí a právě jeho verdikt nakonec v 86. minutě tuto bitvu rozhodl. K veliké nelibosti Cerekvických totiž proti nim nařídil pokutový kop, Klapal jej bezpečně proměnil a určil konečné skóre na 2:1 pro domácí.

Branky: Jandera, Klapal (PK) – F. Pražák. Rozhodčí: Jansa. Poločas: 0:1. Cerekvice nad Loučnou: Kuta – Kříž, Kučera, Pachta, Jetmar, Růžek, F. Pražák (33. Brychta), R. Pražák (76. Oliva), Lorenc (54. Žukovský), Kysilka (69. R. Šeda), Vostrčil.

Další výsledky:

Horní Ředice – Hlinsko B 3:0 (2:0). Branky: Březina, Zeman, Dědič. Stolany – Chroustovice 5:0 (3:0). Branky: Dostál 2, Bakeš, Vácha, Starý. Sezemice – Starý Mateřov 3:1 (2:1). Branky: J. Kašpar, Lába, Ehl – Hlaváček. Řečany – Sruby 1:3 (1:2). Branky: Wiesner – Vrabec, Simon, Jiráský. Choltice – Rohovládova Bělá 1:1 (0:0), pen. 4:3. Branky: Adam – Starý. Proseč – Nasavrky 3:2 (3:0). Branky: Hromádka, Jan Marek, Mareš – Vojíř, Boháč.

Pořadí:

1. Rohovládova Bělá (13), 2. Dobříkov (12), 3. Stolany (11), 4. Proseč (9), 5. Sezemice (9), 6. Sruby (8), 7. Starý Máteřov (7), 8. Nasavrky (6), 9. Řečany (6), 10. Horní Ředice (6), 11. Chroustovice (5), 12. Hlinsko B (5), 13. Choltice (5), 14. Cerekvice nad Loučnou (3).

SKUPINA B

Libchavy – Svitavy B 4:2

V souboji o čelo tabulky byla v prvním poločase k vidění docela vyrovnaná partie. Na vedoucí trefu svitavského Křížka odpověděl „do šatny" domácí kanonýr Pavlák a stav 1:1 odpovídal obrazu hry. Pro další vývoj se ukázala být klíčovou 51. minuta, když Křížek fauloval zezadu soupeře a rozhodčí se nerozpakoval s červenou kartou. Domácí početní výhodu využili dvěma trefami v rozmezí tří minut a když byl v 69. minutě vyloučen po druhé žluté kartě také Kubík, bylo se svitavskými nadějemi na úspěch zle. V devíti pak inkasovali hosté ještě jednou z penalty a v samotném závěru již stačili výsledek Bartošem pouze upravit.

Branky: Pavlák, Louda, Urbanec (PK), Ďuriš (PK) – Křížek, Bartoš. Rozhodčí: Trocha. ČK: 0:2 (Křížek, Kubík). Poločas: 1:1. Svitavy B: Stehlík – Kyncl, Kubík, Uhlíř (66. Švec), Čonka, Gregor (72. Škeřík), Říha (76. Králíček), Bartoš, L. Jukl, Ryšavý, Křížek.

Semanín – Kamenná Horka 3:1

První poločas nabídl z obou stran bojovný fotbal, ale vzruchu před brankami nebylo moc a pokud už ano, postrádali hráči přesnost v zakončení. Všechno důležité se tudíž událo až po změně stran, kdy to byli domácí, kteří k nasazení přidali také více kvality ve finální fázi. Jako první se brzy po přestávce prosadil Dvořák. Jiroušek se postaral o rychlou reakci a srovnal, jenže po hodině hry a akci Švihálka domácí znovu vedli – 2:1. Horka se poté snažila ze všech sil vyrovnat, ale její úsilí bylo přes několik nadějných situací marné. V 90. minutě se podruhé v utkání prosadil Dvořák a pojistil Semanínu výhru.

Branky: Dvořák 2, Švihálek – Jiroušek. Rozhodčí: Ziegler. Poločas: 0:0. Kamenná Horka: Vraspír – Richter, Svoboda, Mach, Nekvinda, P. Čapek, Bulva (74. Kučírek), Jiroušek, Škáva, Halamka, Juřík.

Dlouhá Loučka – Řetová 2:2 (PK 3:4)

Loučka odehrála nepovedenou první půli, což se jí nestalo na podzim poprvé. Soupeře snadno pustila do dvougólového vedení a teprve domluva v kabině nastartovala domácí tým ke zvýšení tempa. To se odrazilo v tom, že začal získávat v poli převahu a Marván v 59. minutě vykřesal jeho naděje snížením – 2:1. Domácí potom vrhli všechny síly do útoku, v závěru museli hrát vabank a to se jim nakonec vyplatilo, když těsně před závěrečným hvizdem opět Marván zachránil aspoň bod. O ten druhý se následně bojovalo v penaltovém rozstřelu. Ten tentokrát Loučce nevyšel a spokojenější byla přece jen Řetová.

Branky: Marván 2 – Voleský, Šimek. Rozhodčí: Langr. Poločas: 0:2. Dlouhá Loučka: Rek – Křivánek, Kolísek, Neumann (84. Bubeník), Blecha, Marván, Kolář (46. Jochec), Sedláček, Šmíd, Novotný, Chromý.

Jablonné nad Orlicí – Polička B 3:1

Hosté odehráli dobrý první poločas, hráli důrazně, agresivně a soupeři zle zatápěli. Z míry je nevyvedla ani inkasovaná branka, ve 20. minutě se totiž v šestnáctce prosadil Dobeš a vyrovnal. Druhou půli otevřela střela domácího Krejsy do tyče a poté přišly klíčové chvíle. V rozmezí pěti minut se prosadili zblízka Špaček a z dorážky Prokopec, favorit odskočil na 3:1 a závěr si hlídal.

Branky: Špaček, Václavek, Prokopec – Dobeš. Rozhodčí: Vaněk. Poločas: 1:1. Polička B: Slaný – Punar, F. Švec (14. Dobeš, 65. Kubát), Pavlík, Scheib, Klein, Bureš, J. Petr, V. Netolický (65. Ptáček), Kysilko, V. Král.

Horní Újezd – Verměřovice 0:3

V podprůměrném utkání darovali domácí po hrubých chybách do poločasu soupeři velice lacino dvougólové vedení. Ihned po návratu z kabin inkasoval Újezd potřetí a zbytek zápasu se nesl ve znamení jeho marné snahy o korekci. „Turci" hru kontrolovali.

Branky: Pražák, Šebrle, Chládek. Rozhodčí: Schmeiser. Poločas: 0:2. Horní Újezd: Motyčka – J. Beneš (89. Šplíchal), Fógl, Faltys, R. Prokop (63. Chadima), P. Prokop, L. Pechanec, Lněnička, Marek Kusý, Kmošek (75. Žďára), J. Pechanec (46. Martin Kusý).

Lanškroun B – Kunčina 1:1 (PK 4:3)

Hrála se otevřená partie a o šance nebyla nouze, zvonily tyče i břevna a gólmani se měli co ohánět. Ve 41. minutě poslal hosty do vedení umístěnou střelou T. Brychta. O vyrovnání se postaral po hodině hry hlavou Vacek a více už potom se stavem nikdo nehnul, byť možností bylo habaděj. Penalty lépe vyšly domácím.

Branky: Vacek – T. Brychta. Rozhodčí: Bleša. Poločas: 0:1. Kunčina: Hutira – Eliáš, Scholze (60. Pagáč), Grulich (67. Kolář), T. Brychta, Šmehlík, Krepl, Švanda, Z. Hlubinka (87. J. Šejnoha), Tlustoš (73. M. Šejnoha), Šír.

Další výsledek:

FC Jiskra 2008 – Sloupnice 2:0 (2:0). Branky: Matoulek, Šmolík.

Pořadí:

1. Jablonné nad Orlicí (15), 2. Libchavy (15), 3. Semanín (12), 4. Svitavy B (11), 5. FC Jiskra 2008 (9), 6. Kunčina (7), 7. Verměřovice (6), 8. Kamenná Horka (6), 9. Lanškroun B (5), 10. Řetová (5), 11. Dlouhá Loučka (5), 12. Sloupnice (4), 13. Polička B (3), 14. Horní Újezd (2).