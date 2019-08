I. B TŘÍDA: S mírným zpožděním vstoupili do bojů v nejnižší krajské soutěži cerekvičtí fotbalisté. A hned ve středeční dohrávce úvodního kola se na domácím trávníku přesvědčili, že je ve skupině A nečeká vůbec nic jednoduchého.

Fotbalisté Tělovýchovné jednoty Slavoj Cerekvice nad Loučnou. | Foto: Jan Hendrych

Ve slatiňanském kádru sice po dobrovolném odchodu z divize nezůstal kámen na kameni, pořád se v něm však pohybují takové persony jako Vladyka, Kopecký či Vácha. Což se na trávníku jasně projevilo. Hosté byli prakticky po celé utkání lepším mužstvem, daleko častěji se dostávali do střeleckých příležitostí a byli i produktivní. Domácím svitla snad jediná naděje, když po půlhodině proměnil hrající trenér Jandera pokutový kop a snižoval v tu chvíli na 1:2. Jenže ještě do poločasu hosté znovu odskočili na rozdíl dvou gólů, druhá část se potom hrála pod jejich kontrolou a skóre narostlo až do podoby půltuctu. Snaživý výkon Cerekvických na lepší výsledek nestačil.