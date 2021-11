Nejvyšší soutěž sálových fotbalistů se naposledy zapsala do dějin v březnu 2020, kdy na poslední chvíli stihla před covidovým zatažením opony odehrát i finálový turnaj (titul bral Chemcomex Praha). V soutěžním ročníku 2020/2021 se potom neodehrál ani jediný zápas, sport, stejně jako řada dalších aktivit, byl v době, kdy se měla soutěž hrát, natvrdo zakázán.

Nyní tedy stojí sálovkáři před novou sezonou, jestli však bude mít šťastnější osud než ty předchozí, to je ve hvězdách.

Tuto sobotu 6. listopadu se nicméně odehrají úvodní tři turnaje v Poličce, Českých Budějovicích a Mohelnici. O osm míst do čtvrtfinále play off bude tentokrát usilovat devět celků, nováčkem je brněnský Royal Flush.

Hledají nové akvizice

Polička se na scéně objeví po změně názvu svého titulárního partnera pod jménem VPS Stavoblock. „Myslím, že to zpočátku bude pro všechny kluby krok do neznáma. Uvidíme, jaké bude po dlouhém výpadku složení jednotlivých družstev, v jaké se představí formě, před úvodními turnaji je tam hodně otazníků,“ přemítá poličský trenér František Švec.

„Náš už tak úzký kádr se ještě zúžil. Do sezony půjdeme určitě oslabení, převážně ze zdravotních důvodů nebudou hrát Roman Netolický, Miroslav Kovář, Petr Navrátil ani Mirek Stejskal. To jsou samozřejmě obrovsky citelné absence. Zkoušíme různé možnosti, jak je nahradit, hledáme mladé kluky, ale hlavně v úvodu soutěže budeme složení týmu spíše lepit, jak jen to půjde. Věřím, že směrem k play off se nám sestava přece jen vykrystalizuje,“ vysvětluje František Švec.

Polička náležela v uplynulých téměř dvou dekádách ke špičce české sálovky. Ve zmíněném roce 2020 se poprvé po čtvrtfinálovém vyřazením s Kladnem neprobojovala na Final Four, předtím tam nikdy nescházela a většinou z toho káply medaile včetně několika titulů. „O ambicích je nyní vzhledem k okolnostem těžké hovořit, ale prvotním cílem pochopitelně bude účast ve čtvrtfinále play off. Letos hraje ligu devět klubů, jeden tedy mezi elitní osmičku nepostoupí, takže tam určitý tlak bude,“ dodal Švec.

Konečně do čtyřky?

Moravskotřebovští Šakalové, kteří domácí hájemství nalezli opět v Mohelnici, jdou do celostátní ligy s optimismem. „Vybudovali jsme moravskotřebovský fenomén, kterým nejen v průběhu sezony všichni žijí na plné pecky a jsou mu schopni obětovat to nejcennější, co mají, totiž svůj čas. V takové atmosféře je radostí skládat sestavu na turnaje. Tým má silné jádro, pevný charakter a duši, která se těší na nové bitvy,“ hlásí předseda klubu Petr Matoušek.

Šakalí hněv FK Slovan Moravská Třebová.Zdroj: archiv klubu

„Naše sestava za poslední dva roky nedoznala žádných podstatných změn, hráči dospěli, dozráli a spolu můžou být opět o něco silnější. Před týmem stojí prolomení několika nových úrovní kvality, tou nejzásadnější je konečně vybojovat postup mezi čtyři nejlepší týmy České republiky. Dvakrát nám to uteklo o pověstné milimetry a vteřiny, což bylo sice vždy velké zklamání, ale ve finále nás to učinilo odolnějšími a odhodlanějšími. Určitě bychom si také rádi zajistili účast v některém z evropských pohárů,“ vypočítává Matoušek plány.

„Čekání bylo sice dlouhé, o to větší cítím zapálení pro věc. Nezastupitelnou rolí při fungování jakéhokoliv kolektivu hraje parta lidí, kteří se podílejí na chodu klubu. Bez nich a bez jejich práce pro naši společnou myšlenku bychom se neobešli a je úplně jedno, jestli mluvíme o hráčích na palubovce, jejich rodinách nebo o fanoušcích, kteří nás neúnavně podporují po výjezdech napříč celou republikou,“ oceňuje Petr Matoušek dobrou atmosféru mezi moravskotřebovskými Šakaly.

Program 1. turnaje celostátní ligy:

Sportovní hala Polička, sobota 6. listopadu:

17:00: VPS Stavoblock Polička – SK SICO Jilemnice

18:00: SK SICO Jilemnice – Sparta Praha

19:00: VPS Stavoblock Polička – Sparta Praha

Sportovní hala Mohelnice, sobota 6. listopadu:

19.00: Šakalí hněv Moravská Třebová – Royal Flush Brno

20:00: Royal Flush Brno – Futsal Zlín

21:00: Šakalí hněv Moravská Třebová – Futsal Zlín