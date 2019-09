III. TŘÍDA: V nejnižší okresní fotbalové soutěži nezůstal žádný tým bez ztráty kytičky. Jako poslední ztratila tuto gloriolu Trnávka, která z domácího zápolení se Sebranicemi nevytěžila nic více než remízu.

I z toho důvodu, že hrála více než poločas v deseti bez vyloučeného Kolínského, neudržela po změně stran těsné vedení. Blízko ke ztrátě byla i vedoucí Čistá a v jejím případě by to byla senzace, neboť se trápila na půdě posledního Koclířova. Příliš profesorský výkon favorita udržel outsidera dlouho ve hře, hosté byli nakonec rádi, když výsledek pracně otočili. Neporažená zůstává linhartická Metra a ta za to může děkovat střelci Radimeckému, jenž dvěma góly rozhodl o vítězství svého mužstva nad Třebařovem. Pozici v boji o horní šestku si vylepšil Křenov a za zmínku stojí i probuzení obhájců. Moravskotřebovské céčko se, jak se zdá, zahřívá do provozní teploty a v derby v Kunčině to soupeř odskákal hned sedmi míči ve své síti.