Hosté drželi herně krok jen do poločasu, kdy dokázali několikrát vážně zahrozit, druhá část se poté hrála na jednu branku.

V Mladějově se o víkendu bojovalo nejen na bitevním poli, ale také na zeleném pažitu. Domácí odehráli v souboji s Jaroměřicemi výtečný první poločas, ale po změně stran se dostali do problémů. Soupeř totiž utkání v žádném případě nezabalil, po hodině hry to rázem bylo jen o gól a o drama bylo postaráno do poslední minuty. Vyrovnat však hosté přes veškeré úsilí nestačili a Mladějov uhájil s vypětím sil hubené vítězství.

Morašicím šlo k duhu netradiční „domácí prostředí“ v Dolním Újezdu, kde si relativně bezpečně poradily s Opatovem. Tentokrát zvolily „jinou cestu“ než v minulých dvou kolech a inkasovaly jako první, ovšem zbytek duelu patřil jim a zrežírovaly obrat.

Po úvodním oťukávání na hřišti v Telecím převzali otěže borovští fotbalisté, začali si vytvářet šance a bylo otázkou času, kdy přijdou branky. Do poločasu se tak stalo dvakrát. Po pauze hosté zpočátku přidali, vážnější možnost si ale nevypracovali a tak se postupem času hrálo převážně zase na hradeckou svatyni. Vyústěním bylo další navyšování skóre.

Pohár OFS Svitavy, 2. kolo, středa 28. srpna, 17:30: Janov – Opatov, Kamenná Horka – Bystré, Horní Újezd – Čistá, Jevíčko – Jaroměřice.

Nevydařený zápas sehrálo oslabené Jevíčko, které se nedovedlo prosadit proti kompaktní janovské obraně. Po slibném začátku se domácí celek ze hřiště vytratil, čehož protivník po rychlém protiútoku zakončeném Kubíčkem využil. Ve druhé půli Jevíčští přitlačili, ale z několika šancí gól nepadl, naopak hosté po pěkné kombinaci navýšili náskok Hájkem a utkání dovedli do úspěšného závěru.



Nenápadně, nicméně velmi efektivně si v soutěži zatím počíná Dlouhá Loučka a patří do skupiny nejbližších pronásledovatelů bysterského lídra. Proti Hornímu Újezdu rozhodla přesnými zásahy v koncích obou dvou poločasů.



Radiměř měla po většinu času derby v Kamenné Horce pod kontrolou, za stavu 0:3 se nezdálo, že by ještě nastal zádrhel. Ten ale přišel, během dvou minut byla Horka zničehonic v kontaktu, leč to bylo z její strany vše. Hosté zavčasu odrazili nebezpečí a poprvé v sezoně zvítězili.

3. KOLO:

Morašice – Opatov 4:1

Fakta – branky: 30. a 67. Chmelík, 14. Novák, 71. V. Štancl – 11. Paar (PK). Rozhodčí: Saňák. ŽK: 0:3. Diváci: 145. Poločas: 2:1. Morašice: Špinar – V. Štancl, Ropek, Klement, D. Štancl, Chmelík, Štěpán (73. Ondráček), Novák (85. Kopecký), Tměj, Válek, Nádvorník (55. Skala). Opatov: Šenkýř – Prokop, Petruň, Popelka, Lustyk, J. Cimburek, Křivka, Paar, Košín, Sedlák, Kalánek.

Mladějov – Jaroměřice 4:3

Fakta – branky: 17. Müller (PK), 19. R. Sekanina, 41. Pánik, 45. Satler – 43. a 60. (PK) Hrbata, 50. Švec. Rozhodčí: Kunc. ŽK: 3:1. Diváci: 70. Poločas: 4:1. Mladějov: Vykydal – Pánik, Paulus, Staněk, Satler, R. Sekanina, L. Seryn, Kseňák (85. P. Sekanina), Müller, Mrázek (75. Suchý), Prosecký (26. Š. Seryn). Jaroměřice: Továrek – M. Valenta, D. Továrek, Jakab, Gecl, Vacula, Hrbata, Lexman (46. Bednařík), J. Valenta, Batelka, Švec.

Borová – Hradec 4:0

Fakta – branky: 37. A. Pazdera,40. M. Hegr, 75. Střítežský, 84. Kovář. Rozhodčí: Machourek. ŽK: 0:3. Diváci: 70. Poločas: 2:0. Borová: Hejl – Hruška, M. Pazdera, A. Hegr, M. Hegr, Krumpl, Šmíd, Radiměřský (4. Síla), Střítežský, Hynek (83. Kovář), A. Pazdera (67. Dvořák). Hradec nad Svitavou: Hebelka – Černý, L. Zedník, Valter, Smolej, Marek, Sirka, Andrlík (46. Jukl), Čížek, Farhat, Ješina.

Bystré – Boršov 4:0

Fakta – branky: 18. Kučera, 29. Drašar, 48. Cupal, 89. Jíra. Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 3:2. Diváci: 160. Poločas: 2:0. Bystré: J. Lánský – Pachovský, P. Lánský, Cupal (46. Bárta), Janoušek, Němec, Drašar, Mužík (72. Hanus), T. Oravec, Kučera (67. Jíra), Peterka. Boršov: Ambroz – Jančák (80. Smékal), Hnátek, Appel, Zomber (56. Němec), Vyhnánek, Hanák, Burda, Krejčí, Onderka, Veselý.

Jevíčko – Janov 0:2

Fakta – branky: 38. Kubíček, 67. Hájek. Rozhodčí: Ropek. ŽK: 2:2. Diváci: 85. Poločas: 0:1. Jevíčko: Přikryl – Jedlinský, Vykydal, Václavek, Seknička, Berka (69. Horák), Bartuněk, Říha, Vašíček, Hofman, Müller. Janov: Beránek – Zvěřina, Pirkl, Šváb (53. Jirásek), Johan, Prudil, Kubíček, R. Chroust (75. J. Chroust), Vašinka, Hájek (70. Dvořák), Boháček.

Dlouhá Loučka – Horní Újezd 2:0

Fakta – branky: 38. Marván, 86. Kralovič. Rozhodčí: Brychta. ŽK: 0:1. Diváci: 70. Poločas: 1:0. Dlouhá Loučka: Hejl (46. Rek) – Novotný (71. Balabán), Marván, Kolísek, Kolář, Chromý, Crha (62. Kralovič), Bubeník (62. P. Křivánek), D. Křivánek, Ševčík, Neumann (85. Bouček). Horní Újezd: Havlík – Pražan, Stoklásek, Čech, Š. Lněnička, V. Lněnička, Prokop, Marek Kusý, Pechanec, Šplíchal, Kladiva.

Kamenná Horka – Radiměř 2:4

Fakta – branky: 76. Bureš, 78. Novák – 11. a 86. Stodola, 27. a 65. Janečka. Rozhodčí: Odehnal. ŽK: 2:2. Diváci: 110. Poločas: 0:2. Kamenná Horka: Fadrný – Kučírek (86. Vondra), Bureš, Gregor (46. Novák), Nedoma (65. Pechr), Kubík, Nekvinda, Richter, Švec, Procházka (46. Lelek), Mach. Radiměř: Jedlička – Elis, Moravec, Šmíd, Ondroušek, Peterka (87. Bubela), J. Trnečka, Vach (65. T. Trnečka), Stodola (86. Bartheldy), Škorpík, J. Trnečka.

Pořadí:

1. Bystré (9), 2. Dlouhá Loučka (7), 3. Janov (7), 4. Mladějov (7), 5. Borová (4), 6. Opatov (4), 7. Jevíčko (4), 8. Morašice (3), 9. Horní Újezd (3), 10. Jaroměřice (3), 11. Kamenná Horka (3), 12. Radiměř (3), 13. Boršov (2), 14. Hradec nad Svitavou (0).