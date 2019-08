V úvodních dvaceti minutách tam napadaly čtyři góly a na ten pátý rozhodující se čekalo do koncovky. Zařídil ho bysterský Němec, který využil početní výhodu svého mužstva, Radiměřští bojovali poslední půlhodinu v deseti.

Vést v 87. minutě 3:1, to na první pohled vypadá jako jistota tří bodů. Že to tak vždy být nemusí, to ukázala předehrávka v Janově. V rušném utkání s řadou šancí totiž domácí závěr zřejmě podcenili, jinak si těžko vysvětlit, že Borová dvěma slepenými trefami ještě „vyčarovala“ remízu.

Morašice vyjely znovu po týdnu na Malou Hanou a zazdily tam další báječně rozehraný zápas. Do 65. minutě si vypracovaly dvougólové vedení, jenže i tohle pro ně bylo málo. V 65. minutě se trefil Batelka, což domácí fotbalisty posadilo na koně, ti vývoj totálně přetočili a morašické „déjà vu“ bylo po předchozím zklamání v Jevíčku na světě…

Sousedské derby v Boršově bylo „hotové“ za pět minut. Na rychlý zásah z kopačky Marvána bleskově reagoval Veselý a další změny stavu se dvě stovky přihlížejících diváků nedočkaly. Sledovaly fotbal bojovný, oboustranně s nasazením, ale vítězství nebylo ani jednomu z rivalů dopřáno.

Svižný střelecký úvod byl k vidění také v Horním Újezdu a byli to hosté z Mladějova, kteří vedli o dvě branky ještě dříve, než si soupeř uvědomil, že je na hřišti. V dalším průběhu se gólovky jen zahazovaly, Pechanec sice využitou penaltou zkraje druhé půlky vykřesal újezdské naděje, leč vícekrát se stav už nepohnul.

Další drama se odehrálo v Hradci, kde domácí konečně sehráli rovnocennou partii, ale na body nedosáhli. Klíčem byly dva góly Uhlíře, ty se postaraly o obrat ve vývoji, Horka po přestávce odskočila na 1:3 a hradecká snaha vedla jenom ke korekci výsledku.

Pouťový zápas začal pro Jevíčko šokem, hlavička Prokopa znamenala vedení pro soupeře z Opatova. Ti vzápětí napálili tyč, což domácí probralo, přitlačili a Vrbický proměnil svoji třetí loženku ve vyrovnání. I nadále domácí dominovali, dovedli si vytvářet střelecké pozice, ale gólmana Šenkýře více nepřekonali a ztratili nejen body, ale i vyloučeného T. Kleina, který v závěru tahal za záchrannou brzdu.

2. KOLO:

Boršov – Dlouhá Loučka 1:1

Fakta – branky: 5. Veselý – 4. Marván. Rozhodčí: Vodák. ŽK: 3:2. Diváci: 200. Poločas: 1:1. Boršov: Ambroz – Krejčí, Hnátek, Appel, Zomber (80. Smékal), Hanák, Vyhnánek, Burda, Baláž (46. Rozsypal), Matoušek, Veselý (78. Pospíšil). Dlouhá Loučka: Rek – Kralovič, P. Křivánek (46. Bubeník), Marván, Kolísek, Kolář, Chromý, Crha, D. Křivánek, Ševčík, Neumann.

Hradec – Kamenná Horka 2:3

Fakta – branky: 18. Ješina, 82. Smolej – 21. a 24. Uhlíř, 72. Oulehla. Rozhodčí: Ropek. ŽK: 2:1. ČK: 1:1 (90. Jachan – 90. Oulehla). Diváci: 110. Poločas: 1:2. Hradec nad Svitavou: M. Zedník – Černý, L. Zedník, Valter, Smolej, Marek, Hřebíček, Andrlík, Čížek (74. Pechan), Ješina, Jachan. Kamenná Horka: Fadrný – Kučírek, Uhlíř, Bureš (85. Vondra), Gregor, Nedoma, Dokoupil, Nekvinda, Richter, Švec (49. Oulehla), Procházka.

Janov – Borová 3:3

Fakta – branky: 34. Vašinka, 48. Boháček, 87. J. Chroust (PK) – 51. a 90. Hynek, 90. + 1. Kovář. Rozhodčí: Mačát. ŽK: 1:3. Diváci: 75. Poločas: 1:0. Janov: Beránek – Pirkl, Šváb, Prudil (46. R. Chroust), Johan, Bureš, Kubíček (75. R. Dvořák), Jirásek (63. V. Wejda), Vašinka, Boháček, Hájek (59. J. Chroust). Borová: Hejl – Hruška (75. Bednář), A. Hegr, M. Pazdera, M. Hegr, A. Pazdera, Matula, Šmíd, Radiměřský (80. Kovář), D. Dvořák (72. Střítežský), Hynek.

Radiměř – Bystré 2:3

Fakta – branky: 4. Stodola, 19. Vach (PK) – 13. Kučera, 17. Mužík, 85. Němec. Rozhodčí: Šenkýř. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (60. Vach). Diváci: 70. Poločas: 2:2. Radiměř: Škorpík – Moravec, Janečka, Elis (52. Bubela), Ondroušek, Šmíd, J. Trnečka, Vach, Janků (65. Jedlička), Němec, Stodola. Bystré: J. Lánský – Pachovský, P. Lánský, Juráš (78. M. Oravec), Němec, Drašar, T. Oravec, Mužík (84. Steiner), Kučera (58. Bárta), Peterka (46. Misar), Putnar (78. Stoklásek).

Jevíčko – Opatov 1:1

Fakta – branky: 31. Vrbický – 2. Prokop. Rozhodčí: Knoll. ŽK: 3:4. ČK: 1:0 (86. T. Klein). Diváci: 100. Poločas: 1:1. Jevíčko: Přikryl – Jedlinský, Továrek (57. Müller), Bartuněk, Vašíček, T. Klein, Václavek, Horák, Hofman, Vrbický, Štefl. Opatov: Šenkýř – Prokop (46. Lustyk), Petruň, Košín, J. Cimburek, Křivka, Paar, Zeman (75. T. Cimburek), Sedlák (46. Vostřel), Kalánek, Broulík.

Jaroměřice – Morašice 3:2

Fakta – branky: 65. a 78. Batelka, 68. Mooz – 18. Skala, 58. Válek. Rozhodčí: Hejl. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Jaroměřice: M. Továrek – Jakab, D. Továrek, Gecl, Štefl (87. Olšan), Vacula, Hrbata (89. Popelář), J. Valenta (53. M. Valenta), Batelka, Švec, Mooz. Morašice: V. Štancl – Chmelík, Ropek, Klement, D. Štancl, Skala (80. Kopecký), Ondráček (81. Špinar), Štěpán, Novák, Vít (38. Zerzán), Válek.

Horní Újezd – Mladějov 1:2

Fakta – branky: 50. Pechanec (PK) – 1. Pánik, 6. P. Němec. Rozhodčí: Urban. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 0:2. Horní Újezd: Havlík – Martin Kusý, Pražan, Otava (75. Opletal), Čech, V. Lněnička, Prokop, Kladiva, Pechanec, Šplíchal, Marek Kusý (74. Svatoš). Mladějov: Vykydal – Prusák, L. Seryn, Satler (59. Kseňák), Sekanina, Pánik, Š. Seryn (67. Suchý), Staněk (73. R. Němec), P. Němec, Müller, Paulus.

Pořadí:

1. Bystré (6), 2. Opatov (4), 3. Dlouhá Loučka (4), 4. Janov (4), 5. Jevíčko (4), 6. Mladějov (4), 7. Horní Újezd (3), 8. Kamenná Horka (3), 9. Jaroměřice (3), 10. Boršov (2), 11. Borová (1), 12. Morašice (0), 13. Radiměř (0), 14. Hradec nad Svitavou (0).