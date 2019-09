Přitom první poločas z pohledu hostů nevypadal zase tak tragicky, jenže střelecky se prosadili pouze domácí. Ti navíc brzy po návratu z kabin rychle přidali další dvě branky, malohanácký tým se potom úplně sesypal a Bysterští si na trávníku dělali, co chtěli.

Za lídrem jsou další týmy natěsnány s minimálními rozestupy. Za pozornost rozhodně stojí zlepšující se výsledky Morašic, ty zvítězily potřetí za sebou. Tentokrát v Boršově, kde svoje přesné zásahy rozdělily po jednom do každého poločasu, zatímco domácí fotbalisté demonstrovali, proč jsou společně s Hradcem dosud nejhůře střílejícím mužstvem v soutěži.

Fair play v okresním přeboru! Hornoújezdští přiznali v Jevíčku teč, rozhodčí proto změnil svůj původní verdikt a domácí dostali možnost zahrávat roh. A z něho následně rozhodli o výsledku zápasu.

Udivovat nepřestává nováček z Borové, další povedené představení odehrál doma proti Mladějovu. Domácí sice nastoupili ve značně nekompletní sestavě, přesto to byli oni, kdo diktoval tempo zápasu. Hosté mohli děkovat výbornému Vykydalovi ve své brance, že poločas byl jen o gól. V druhé půli se hra postupně vyrovnávala, přesto znovu udeřili domácí. Mladějov stihl v závěru pouze snížit a proto zůstali tři body zaslouženě doma.



Na třinácti bodech je také Jevíčko, který nyní svým fanouškům naservírovalo poměrně „dietní“ fotbalový pokrm a mělo potíže ztéci hornoújezdskou defenzivu. I proto, že Štefl v asi největší šanci trefil jenom tyč. Už to začínalo vypadat na ztrátu, ovšem čtvrt hodiny před závěrem Hofman konečně překonal gólmana Havlíka a hosté na to nedokázali reagovat.

Výtečný týden prožila Radiměř, ze dvou zápasů vytěžila šest bodů a její pozice je rázem o poznání veselejší. Nejprve v předehrávaném střetnutí udolala Janov, aby tři dny později vydolovala vítězství i z dalšího dramatického zápolení proti Opatovu. V obou případech přitom těžila i z toho, že soupeři dohrávali po vyloučení v deseti.



Aby nebylo nejtěsnějších výsledků málo, tak rovněž v Kamenné Horce se síť rozvlnila jedinkrát a k radosti tamních příznivců se tak stalo zásluhou domácího Nekvindy krátce po zahájení druhého poločasu. Horka v pořadí uzavírá nejlepší devítku, která je na dvouciferných bodech.



Pro Janov byl domácí skalp posledního Hradce výsledkovou „povinností“, kterou docela s přehledem splnil.

7. KOLO:

Borová – Mladějov 2:1

Fakta – branky: 36. Hynek, 81. Síla – 84. Němec. Rozhodčí: Mačát. ŽK: 1:4. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Borová: Hejl – Bednář, M. Pazdera, M. Hegr, A. Hegr, Hruška, Radiměřský, Matula, Síla, Hynek, Kovář (83. Horníček). Mladějov: Vykydal – R. Sekanina (78. Suchý), L. Seryn, Pánik, Kseňák (57. Satler), Paulus, Müller, Staněk, Němec, Š. Seryn, Kudyn.

Boršov – Morašice 0:2

Fakta – branky: 35. Novák, 65. Skala. Rozhodčí: Procházka. ŽK: 1:2. Diváci: 118. Poločas: 0:1. Boršov: Ambroz – Krejčí (80. Němec), Baláž (52. Burda), Rozsypal, Hnátek, Vyhnánek, Appel, Zomber (13. Šenkýř), Hanák, Racl, Veselý. Morašice: Špinar – Chmelík, Klement, Ropek, D. Štancl, Skala (69. Tměj), Novák, Štěpán (86. Vejrych), Ondráček (46. Vít), Válek (65. Kopecký), Nádvorník.

Radiměř – Opatov 3:2

Fakta – branky: 58. a 90. + 1. Stodola, 76. Ondroušek – 68. Polák, 90. + 3. Paar (PK). Rozhodčí: Saňák. ŽK: 3:6. ČK: 0:1 (60. Košín). Diváci: 105. Poločas: 0:0. Radiměř: Škorpík – Valouch, Moravec, Elis, Janečka, Ondroušek, Šmíd (26. Jukl), Stodola, J. Trnečka, Vach, Mojdl (89. Bubela). Opatov: Šenkýř – Prokop (66. Gregor), Křivka, Petruň, Popelka, Paar, Košín, Zeman, Sedlák (46. Cimburek), Polák (76. Mašek), Kalánek.

Janov – Hradec nad Svitavou 3:1

Fakta – branky: 44. a 82. Boháček, 61. J. Chroust – 85. Jachan. Rozhodčí: Kuropata. ŽK: 2:1. Diváci: 95. Poločas: 1:0. Janov: Beránek – Zvěřina, Pirkl, Šváb (67. Vašinka), Johan, Prudil, J. Chroust, R. Chroust, V. Wejda (43. Jirásek), Hájek, Boháček. Hradec nad Svitavou: M. Zedník – Černý, L. Zedník, Valter, Smolej, Marek, Sirka, Andrlík (76. Jukl), Čížek (57. Farhat), Jachan, Hřebíček (65. Müller).

Kamenná Horka – Dlouhá Loučka 1:0

Fakta – branka: 50. Nekvinda. Rozhodčí: Ropek. ŽK: 3:1. Diváci: 75. Poločas: 0:0. Kamenná Horka: Novák – Gregor, Nedoma, Nekvinda, Richter (89. Oulehla), Uhlíř (85. Lelek), Bureš, Kubík, Dokoupil, Švec, Kučírek. Dlouhá Loučka: Křupka – Novotný, Kralovič, D. Křivánek, Kolář, Kolísek, P. Křivánek, Ševčík, Neumann, Bouček (66. Balabán), Crha.

Jevíčko – Horní Újezd 1:0

Fakta – branka: 74. Hofman. Rozhodčí: Hnát. ŽK: 2:1. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Jevíčko: Přikryl – Jedlinský, Václavek, Vašíček, Seknička, Vykydal (66. Továrek), Berka (83. Vedra), T. Klein, Vrbický, Hofman, Štefl (78. Horák). Horní Újezd: Havlík – Čech, Prokop, Pražan, P. Beneš (80. Kmošek), Lněnička, Marek Kusý, Motyčka, Pechanec, Svatoš, Šplíchal.

Bystré – Jaroměřice 7:0

Fakta – branky: 38. a 75. Mužík, 49. a 59. Drašar, 52. a 69. Kučera, 28. T. Oravec. Rozhodčí: Preclík. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Bystré: J. Lánský – Juráš, P. Lánský, Janoušek, T. Oravec (46. Pachovský), Drašar, Němec, Mužík, Putnar (72. Jíra), Bárta (80. Cupal), Kučera (72. M. Oravec). Jaroměřice: Procházka – M. Valenta, Továrek, Gecl, Lexman (75. Popelář), Vacula, Hrbata, J. Valenta, Batelka, Švec, Mooz (46. Olšan).

8. KOLO – předehrávka:

Radiměř – Janov 1:0

Fakta – branka: 15. Janečka. Rozhodčí: Ropek. ŽK: 1:7. ČK: 0:1 (62. Vašinka). Diváci: 65. Poločas: 1:0. Radiměř: Škorpík – Valouch (78. Peterka), Moravec, Elis, Janečka, Ondroušek (65. Jukl), Šmíd, T. Trnečka, J. Trnečka, Vach, Mojdl. Janov: Beránek – Zvěřina, Pirkl, Johan, Dvořák, R. Chroust, Vašinka, V. Wejda, Hájek, Boháček, J. Chroust (61. Jirásek).

Pořadí:

1. Bystré (16), 2. Morašice (13), 3. Borová (13), 4. Jevíčko (13), 5. Jaroměřice (12), 6. Mladějov (11), 7. Janov (11), 8. Opatov (10), 9. Kamenná Horka (10), 10. Horní Újezd (9), 11. Radiměř (9), 12. Dlouhá Loučka (8), 13. Boršov (5), 14. Hradec nad Svitavou (3).