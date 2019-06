OKRESNÍ PŘEBOR: Nejvyšší okresní soutěž fotbalistů bude mít náboj do závěrečného dějství. Teprve šestadvacáté kolo s definitivní platností odpoví na otázku, kdo se stane přeborníkem okresu a postupujícím do krajské I. B třídy. Známé jsou dva nejhorší celky, které čeká s největší pravděpodobností nedobrovolný sešup o patro níže.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Ale začněme napínavými bitvami o první „flek“. Z něho vypadlo Bystré, které sice má v závěru jarní části výtečnou formu, což prokázalo vítězstvím na hornoújezdském pažitu, ale i tak je jeho ztráta na lídra aktuálně nedostižná.



Čerstvý vítěz okresního poháru Opatov, to byla výzva pro vedoucí Březovou. Celek od řeky Svitavy prokázal vysokou mentální odolnost, když si zdárně poradil s faktem, že dvě ze tří závěrečných utkání hraje na cizích hřištích. První poločas se nesl spíše v duchu nervózního očekávání, co se bude vlastně dít. A byli to ti nejzkušenější borci v březovských barvách, kteří po změně stran otočili kormidlem zápasu ve prospěch svého mančaftu. Nejdříve se z trestného kopu pěkně trefil Michal Stupka, pojistku následně trefil Kučera a když se k nim přidal o více než dvacet let mladší Procházka, bylo hotovo a Březová si mohla odškrtnout další překonanou překážku.



To vše se událo v sobotu a o den později Březovští mohutně fandili Jaroměřicím, jelikož pokud by malohanácký kolektiv sebral Cerekvici alespoň bod, bylo by v předstihu rozhodnuto. Leč takové naděje byly plané, naopak se zrodil výsledek, jaký na první pohled vypadá skoro neuvěřitelně. Ovšem bližší pátrání po okolnostech netušeného výbuchu domácího kolektivu mnohé objasňuje. V Jaroměřicích totiž byla pouť, což fotbalisty zřejmě přimělo k tomu, aby i jejich přístup k duelu byl „pouťový“. Jinak si těžko vysvětlit, co před očima svých nevěřících fanoušků předvedli. A to přitom po čtvrthodině hry vedli, jenže potom, jak se říká, absolutně „odešli“. Obzvláště v druhém poločase kupili neskutečné chyby jako na běžícím páse, běhavý soupeř je nemilosrdně trestal a vzešel z toho debakl.