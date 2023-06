Zajímavou zkušenost mají za sebou sáloví fotbalisté klubu FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová. Od čtvrtka do neděle se v italské Novaře zúčastnili evropské Ligy mistrů. Na tento mezinárodní turnaj se kvalifikovali díky druhému místu v celostátní lize v roce 2022 a dostali tak příležitost poměřit svoje síly s konkurenci z Itálie, Francie či Španělska.

Moravskotřebovští sáloví fotbalisté na Lize mistrů v Itálii. | Foto: Šakalí hněv MT

A vedli si v ní velmi dobře, možná až nad svoje vlastní očekávání. Základní skupinou prošli bez ztráty kytičky, když se vytáhli hlavně velkým obratem ve druhém poločase souboje proti francouzskému celku FC Picasso. Do semifinále ovšem vyfasovali „staré dobré známé“, druhé reprezentanty české sálovky na letošním ročníku Ligy mistrů Bombarďáky Větřní. A těm po vyrovnaném souboji těsně podlehli, takže na ně čekal duel o bronz opět proti Francouzům, které na úvod turnaje zdolali. A povedlo se jim to i v utkání o cenný kov, a to suverénním stylem, když pouze málo chybělo k dvoucifernému triumfu. Šakalové si tak vezou domů bronzové medaile, Bombarďáci z Větřní stříbrné, neboť ve finále nestačili na francouzský tým USR Chateau Renault (2:5).

Liga mistrů v sálovém fotbale v Novaře (It.)

VÝSLEDKY VE SKUPINĚ: FC Picasso (Fr.) – FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová 4:5 (3:1). Branky: Pazdera, Lasovský, Brázdil, Novotný, Vogl. FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová – F. B. Barcelona (Šp.) 3:1 (2:1). Branky: Lasovský 2, Vogl. Vighignolo C5 (It.) – FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová 1:5 (1:2). Branky: Bambušek, Brázdil, Lasovský, Vogl, Novotný.

SEMIFINÁLE: Bombarďáci Větřní – FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová 3:2 (1:1). Branky: Lasovský 2.

UTKÁNÍ O 3. MÍSTO: FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová – FC Picasso (Fr.) 9:0 (6:0). Branky: Lasovský 3, Novotný 2, Pazdera 2, Brázdil 2.