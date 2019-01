Svitavy - Cerekvičtí hráči nenašli recept na lídra tabulky.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Hrál se ve výborné kulise a diváky svojí úrovní určitě nezklamal. Ti, kteří fandí Březové, mohou slavit nejen tři body získané s úhlavním rivalem z Cerekvice, ale de facto i prvenství v celé soutěži. Představa, že by březovští suveréni přišli ve čtyřech kolech o devítibodový náskok, je spíše úsměvná.

Březová – Cerekvice 2:1

Vedoucí celek tabulky se pustil do boje zhurta a svým nástupem soupeře zjevně zaskočil. V 6. minutě se v první šanci objevil R. Ehrenberger, zakončil jen slabě doprostřed brány. Jinak tomu bylo o čtyři minuty později, když přihrávku Ježe zužitkoval Rada – 1:0.

Odehrána byla sotva celá čtvrthodina a Kusý lovil balon ze své sítě podruhé. Centroval Deutsch a další spíše sváteční domácí střelec Lebeda usměrnil míč v obtížné pozici z ostrého úhlu tam, kde ho chtěla většina z přihlížejících vidět – 2:0. A nemuselo zůstat jenom u toho, v dalších slibných možnostech těsně minuli Růžička a Vorlický, druhý jmenovaný se znovu do velké šance dostával ve 30. minutě, jeho střela byla zablokována.

První poločas zkrátka patřil domácím. Cerekvice zahrozila sporadicky, za zmínku stály snad pokusy Lorence a Řeháka, ale ty J. Ehrenbergera z klidu nemohly vyvést. To se změnilo po návratu z kabin.

Hosté si uvědomili, že při pokračování trendu z první půle nemají naději, zpřesnili hru a rázem se míč častěji pohyboval na polovině Březové. Domácí obrana se ocitala ve stále větších problémech, ke svému štěstí však byl poslední instancí J. Ehrenberger a ten si na úsek mezi 55. a 60. minutou schoval tři parádní zákroky, jimiž nedovolil soupeři kontaktní trefu. Březová se dostala ke slovu až v 70. minutě a hned to stálo za to, R. Ehrenberger trefil břevno.

Slavoj se snížení nakonec dočkal v 75. minutě po centru ze strany a zakončení střídajícího Růžka – 1:0. Čas mu ještě nějaký zbyl, ale domácí již další komplikace nepřipustili. Závěr sehráli takticky výborně a vítězství udrželi až do závěrečného hvizdu bezchybného rozhodčího Dvořáka.

Fakta – branky: 10. Rada, 16. Lebeda – 75. Růžek. Rozhodčí: Josef Dvořák (Svitavy). ŽK: 2:3. Diváci: 350. Poločas: 2:0.

Sokol Březová: J. Ehrenberger – Prudil, Šmerda, Růžička, Kučera, Rada, R. Ehrenberger, Deutsch, Lebeda, Jež, Vorlický (Ondroušek, Klein, Ryšavý). Slavoj Cerekvice: Kusý – Coufal, Benko, Vosmek, Řehák, Jandera, Pražák, Dobr, Schauer, Lorenc, Crha (Němeček, Růžek, Radimecký).

Kromě šlágru v Březové měl okresní přebor v kopané o víkendu na programu další hodně důležitá střetnutí. Dramatická situace na konci pořadí se také začíná tříbit. Se III. třídou významně koketují kromě Trnávky i Kunčina a Bystré, ostatní ohrožení se bezprostředního nebezpečí zbavili.

Kamenná Horka – Sebranice 1:2

Hrál se solidní fotbal z obou stran. O něco fotbalovější hosté otevřeli skóre ve 21. minutě, kdy se z ostrého úhlu trefil Betlach. Hned za tři minuty po závaru ve vápně však vyrovnal Tesař přízemní střelou k tyči na 1:1. Druhá půle měla stejný obrázek. V 76. minutě uvolnil Škáva pěkně Opršála, ten obešel i brankáře, ale mířil do tyče. Trest přišel vzápětí, Betlach se na vápně uvolnil a svůj pokus umístil přesně.

Fakta – branky: Tesař – Betlach 2. Rozhodčí: J. Slabý (Chornice). ŽK: 2:2. Diváci: 70. Poločas: 1:1.

Sokol Kam. Horka: Fadrný – Lustyk, Tesař, Weber, Chaloupka, Dokoupil, Škáva, Lelek, Benc, Opršal, Bubela (Nedoma).

Sokol Sebranice: Jiráň – Klusoň, Radiměřský, Jireček, Chadima, Hospůdka, Haupt, Horníček, Červ, Patočka, Betlach (Nezbeda, Kárský, Hurych).

Janov – Jaroměřice 1:1

Úvodní tlak domácích přinesl branku v 7. minutě, kdy se po rohu prosadil Novotný. Vedení mohl zvýšit L. Zvěřina, ale penaltu poslal do tyče. O chvilku později šli dva hostující hráči na jednoho beka a Tesař zblízka srovnal. Druhá půle přinesla šance na obou stranách, výborní gólmani už ale nic nepustili. Soupeři dohráli remízový zápas v deseti.

Fakta – branky: Novotný – Tesař. Rozhodčí: P. Dvořák (Svitavy). ŽK: 2:2. ČK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 1:1.

Sokol Janov: Beránek – L. Zvěřina, J. Záleský, P. Záleský, Johan, V. Wejda, Mich. Wejda, Šváb, A. Zvěřina, Mir. Wejda, Novotný (Hájek, Vašinka).

TJ Jaroměřice: Jos. Valenta – Jan Valenta, M. Valenta, Valášek, Gecl, Jakab, Vykydal, Švec, Vybral, Tesař, Macháček (Kuřitka, Matocha).

Kunčina – Horní Újezd 1:2

Domácí se brzy ujali vedení z penalty, ve vyrovnaném duelu ho drželi do 62. minuty. To už hráli hosté v deseti, přesto se jim podařilo srovnat na 1:1. A nejen to, z trestného kopu dokonce otočili skóre a výhru uhájili, když v závěru dvakrát vykopávali z brankové čáry.

Fakta – branky: Štrajt (PK) – Faltys, Hubinka. Rozhodčí: Jalový (Blansko). ŽK: 3:1. ČK: 0:1. Diváci: 120. Poločas: 1:0.

Sokol Kunčina: Švestka – Z. Pešava, Klíma, Kubík, L. Slezák, Brychta, Štrajt, Kytlica, Hlaváček, M. Slezák, Spálenský (Stupka, Fryč, Šmehlík).

TJ Horní Újezd: Hondl – Z. Beneš, Neumeister, J. Beneš, Kučera, Boček, Mach, Hubinka, Čermák, M. Faltys, Chládek (Fógl, Kusý).

Radiměř – Mladějov 5:1

Domácí měli raketový start a ve 2. minutě se ujali vedení Jachanem – 1:0. Po čtvrthodině zvyšoval hlavou J. Trnečka a následně zahájil svoje představení Karlík, když obešel i brankáře. Hosté se mohli vrátit do hry z penalty, jenže tu Němec zahodil. Po přestávce se domácí soustředili na brejky a jeden z nich využil expres Karlík. A právě on odpověděl na čestný zásah soupeře a v závěru zkompletoval hattrick.

Fakta – branky: Karlík 3, Jachan, J. Trnečka – Němec. Rozhodčí: Šenkýř (Moravská Třebová). ŽK: 3:3. Diváci: 170.

TJ Radiměř: Jedlička – Bubela, Satrapa, Olšer, Mauer, J. Trnečka, Jachan, Savočka, T. Trnečka, Dlábek, Karlík (Peterka, Kudláček, Doubek).

Tatran Mladějov: Paar – Kudyn, M. Suchý, P. Suchý, Sekanina, Satler, Němec, Seryn, Prosecký, Šteffek, Prusák (Marek).

Čistá – Městečko Trnávka 4:1

První poločas byl herně poměrně vyrovnaný. Hosté zaskočili svého soupeře už ve 4. minutě, kdy obráncům unikl Grulich a skóroval. Důrazný D. Nepraš ale zařídil po rohu rychlé srovnání – 1:1. Grulich pak trefil tyč a to mohlo hosty pořádně mrzet, neboť po změně stran se dostali pod tlak. V 57. minutě strhnul vedení na stranu Čisté pohotový Kostlán a v závěrečné čtvrthodině pak domácí náskok ještě navýšili.

Fakta – branky: D. Nepraš, Kostlán, M. Nepraš, Klusoň – Grulich. Rozhodčí: J. Kvapil (Svitavy). ŽK: 1:3. Diváci: 80. Poločas: 1:1.

TJ Sokol Čistá: Boštík – Vejman, Kořízek, J. Kmošek, Štěrba, P. Kmošek, Klusoň, Rožek, Kostlán, Peřina, D. Nepraš (M. Nepraš, Tomášek, Vodehnal). Sokol M. Trnávka: Skočovský – Kleveta, Benisch, Továrek, Hensl, Pokorný, J. Stenzl, Konečný, Grulich, Pavel Bohatec, Laštůvka (Neubauer, Polášek).

Bystré – Dlouhá Loučka 2:4

Domácí dostali další lekci z produktivity. Do 15. minuty trefili dvakrát břevno (Zahoran, Putnar), zato hosté udeřili z první akce R. Kolářem. Pak sice Zahoran hlavou vyrovnal, ale spolupráce J. a K. Kolářových vrátila Loučce vedení, které v nástupu do druhé půle pojistil hlavou Geršl. Další rychlý kontr poté využil Kralovič a z plejády šancí v podání domácích se ujala jen ta zakončená Neudertem.

Fakta – branky: Zahoran, Neudert – R. Kolář 2, Kralovič, Geršl. Rozhodčí: Brandejs (Svitavy). ŽK: 2:3. Diváci: 150. Poločas: 1:2.

Sokol Bystré: Pachovský – Zahoran, Vomočil, Halva, Hegr, Neudert, Mitáš, Soukeník, Novotný, Putnar, Mužík (Oravec, Dittrich, Janoušek).

Sokol Dlouhá Loučka: Čechal – Bouček, Jurka, Gregor, D. Blecha, Geršl, Kralovič, J. Kolář, R. Kolář, Hank, Jochec (Flieger, M. Blecha).

#nahled|https://g.denik.cz/39/51/tabulka_okres_22kolo_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/39/51/tabulka_okres_22kolo.jpg|Okresní přebor 22. kolo#