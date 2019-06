Březová zvládla náročnou zkoušku na trávníku tonoucích Linhartic. V málo záživném prvním poločase se ujala vedení, které po změně stran z trestného kopu navýšila a zdálo se, že utkání v poklidu dokormidluje k vítězství. Vyloučení Macka a následný kontaktní gól soupeře byly v tomto směru komplikací, ne ale neřešitelnou, neboť hosté závěr ustáli a výhru udrželi.



Šlágr v Cerekvici se hrál po většinu času za územní převahy domácích, hosté z Opatova však hrozili nebezpečnými rychlými výpady. Rozhodující situace nastala v 84. minutě, kdy rozhodčí odpískal proti Opatovu nepřímý volný kop za nesportovní chování. Než si kdo pořádně uvědomil, co se děje, domácí ho rychle rozehráli, dostali se do přečíslení a Uher zblízka dotlačil balon za záda gólmana Šenkýře. Smích mohl Cerekvické přejít vzápětí, kdy se za záda jejich obránců dostal důrazný Polák, proti jeho samostatnému úniku však Vostrčil vytáhl vynikající zákrok. Slavoj je tudíž vedoucímu mužstvu nadále v patách.



Před Opatov se nyní posunulo mocně finišující Bystré, jemuž však Kamenná Horka teď nebyla moc důstojným soupeřem. Zápas byl jenom otázkou výše skóre, domácí Peterka ho dokonce ve druhé půli ozářil čistým hattrickem.

Finále Poháru OFS Svitavy: Sokol Opatov vs. SK Jevíčko, středa 5. června, 18:00, stadion TJ Sokol Pomezí.

Ještě lepší střelecký výkon podal jevíčský Linhart, ten si připsal čtyři zásahy, když děravou obranou Dlouhé Loučky chodil jako pověstný nůž máslem. Výsledek byl jednoznačný po stejně jednoznačném průběhu, domácím se tentokrát dařila kombinace a šance dokázali i proměňovat.



Kdo zavítal na fotbal do Mladějova, ten nelitoval, jelikož zajímavým a rušným kláním domácích proti Jaroměřicím se musel bavit. Padly čtyři góly, mohl jich však být klidně minimálně trojnásobek. Tolik stoprocentních tutovek v jednom zápase se jen tak nevidí. Protože ale hráči na obou stranách zahodili i nemožné a vytáhli se i gólmani, zůstalo „pouze“ u čtyř tref a asi spravedlivé remízy.



I v Morašicích bylo živo, a to hlavně po přestávce, když slušná návštěva viděla nejprve Válkem proměněný pokutový kop a vedení domácích 2:1. Jenže hornoújezdský Pechanec přispěchal s odpovědí, podruhé překonal Špinara z výborně zahraného trestného kopu. A jeho spoluhráč Kladiva zasadil tři minuty před posledním hvizdem soupeři třetí rozhodující ránu, když se dostal za obranu a sám před Špinarem si poradil.



V Trnávce se bojovalo o víkendu „o život“, alespoň tedy o ten fotbalový v okresním přeboru. Oba rivalové v průběhu hry jednou těsně vedli, pokaždé však měl jejich náskok sotva jepičí trvání. Výsledná remíza pro domácí znamená prakticky konec reálných nadějí na udržení, lepší než třináctí být nemohou a i tato pozice je pro ně pouze v rovině teorie. Jestli bude sestupová nebo ne, to navíc určí osud Janova v I. B třídě. To Radiměř má svoje setrvání v nejvyšší okresní soutěži ve svých rukou.

24. KOLO:

Mladějov – Jaroměřice 2:2

Fakta – branky: 15. a 50. Prosecký – 6. Gecl, 67. Švec. Rozhodčí: Paclík. ŽK: 3:1. Diváci: 95. Poločas: 1:1. Mladějov: Vykydal – Satler, Müller, Sekanina, Mrázek, Paulus (56. Čech), Kozák, Němec, Prusák (88. Šimek), Kudyn, Prosecký (86. Onderka). Jaroměřice: Továrek – M. Valenta, Vacula, Šebek, Gecl, Jakab, Hrbata, J. Valenta, Mooz, Batelka, Švec.

Cerekvice – Opatov 2:1

Fakta – branky: 28. Hermann, 84. Uher – 31. Košín. Rozhodčí: Kunc. ŽK: 0:3. Diváci: 65. Poločas: 1:1. Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – Kusý, Kříž, Jandera, Růžek, Hermann (60. F. Pražák), Šeda, J. Vostrčil (90. Jílek), Lněnička, Malý, Uher (87. Netolický). Opatov: Šenkýř – Havlát, Petruň, Popelka, Zeman, Paar, Křivka, Košín (75. Cimburek), Sedlák, Kalánek, Polák.

Linhartice – Březová 1:2

Fakta – branky: 80. Kryštof – 39. Dufek, 52. M. Stupka. Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (79. Macek). Diváci: 80. Poločas: 0:1. Linhartice: Koutník – Prucek, Radimecký (68. Moravec), Kyrcz, Rek (68. L. Konečný), Stárek, Holub, P. Konečný (46. Mlčoch), Kryštof, P. Kelo, T. Kelo (68. Lébiš). Březová nad Svitavou: Kejda – Cacek, Tesař, Dufek (90. Bureš), M. Stupka, Kučera, Macek, J. Stupka (46. Lidmila), Ducháček, Kutlák (85. Jež), Procházka (87. Valter).

Jevíčko – Dlouhá Loučka 5:1

Fakta – branky: 15., 40., 70. a 80. Linhart, 7. Goš – 72. Kolísek (PK). Rozhodčí: Šourek. ŽK: 1:2. Diváci: 105. Poločas: 3:0. Jevíčko: Přikryl – Jedlinský, Horák, Vašíček (80. Trávníček), Seknička (84. Pospíšil), Vykydal, T. Klein, Bartuněk, Goš (46. Vedra), Linhart, Müller (10. Hofman, 65. Ille). Dlouhá Loučka: Křupka – Novotný, Kralovič (57. P. Křivánek), Charvát (46. Bubeník), Marván, Kolísek, Kolář (70. Balabán), Chromý, Crha, Ševčík, Neumann.

Městečko Trnávka – Radiměř 2:2

Fakta – branky: 3. vlastní (Moravec), 59. Pokorný – 7. a 55. Stodola. Rozhodčí: Machourek. ŽK: 1:2. Diváci: 70. Poločas: 1:1. Městečko Trnávka: Hensl – Šteffek (77. Ševčík), Michalčák, Kleveta, Smolík, Janík (70. Elnar), Továrek, Stenzl, Král, Pokorný, Kolínský. Radiměř: Jedlička – Valouch, Moravec, Janečka, Elis, Stodola (84. Karlík), Vach, Šmíd, J. Trnečka, T. Trnečka (80. Bubela), Peterka.

Bystré – Kamenná Horka 6:0

Fakta – branky: 60., 75. a 86. Peterka, 21. Kučera, 32. P. Lánský, 57. M. Oravec. Rozhodčí: Mačát. ŽK: 1:3. Diváci: 160. Poločas: 3:0. Bystré: J. Dittrich – Stoklásek (72. Jíra), P. Lánský (85. Svoboda), T. Oravec, Pachovský, Němec, Kučera, Mužík, Janoušek (72. Cupal), Putnar (46. M. Oravec), Peterka. Kamenná Horka: J. Hřebíček – Gregor, Dokoupil, Richter, Lelek, P. Hřebíček, Nekvinda, Vondra, Nedoma, Novák, Bureš.

Morašice – Horní Újezd 2:3

Fakta – branky: 21. Nádvorník, 62. Válek (PK) – 3. a 70. Pechanec, 87. Kladiva. Rozhodčí: Štusák. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Poločas: 1:1. Morašice: Špinar – Chmelík, D. Štancl, V. Štancl, Tměj (87. Zerzán), Válek, Klement, Ondráček (59. Vopařil), Nádvorník (73. Sokol), Kopecký (59. Vít), Skala (46. Bureš). Horní Újezd: Havlík – Faltys, Švec, Prokop, Martin Kusý, Kysilko, Marek Kusý (88. Romer), Hladík (44. Boček), Pechanec, Motyčka, Kladiva.

Pořadí:

1. Březová nad Svitavou (50), 2. Cerekvice nad Loučnou (47), 3. Bystré (45), 4. Opatov (45), 5. Jaroměřice (42), 6. Mladějov (41), 7. Jevíčko (38), 8. Horní Újezd (35), 9. Morašice (29), 10. Kamenná Horka (29), 11. Dlouhá Loučka (27), 12. Radiměř (19), 13. Linhartice (15), 14. Městečko Trnávka (10).