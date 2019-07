Svitavští fotbalisté mají za sebou úvodní herní test před blížícím se startem mistrovské sezony. Na hřišti účastníka jihomoravské I. A třídy v Kunštátu podlehli 2:3.

Hosté neměli k dispozici obvyklého brankáře (Jílek se zranil, Cabal onemocněl), takže do branky nastoupil Jakub Novák, obvyklou fotbalovou profesí obránce. I když dělal, co mohl, tři střely pronikly do jeho sítě.