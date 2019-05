III. TŘÍDA: Nejnižší okresní fotbalová soutěž si svojí dramatičností vůbec nic nezadá s přeborem. Také tady chybí do konce pouze tři kola a ve hře stále zůstávají čtyři vážní adepti na postup o patro výše.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Lukačovič

Důležitý krok učinil v odehraném kole Boršov, který si poradil s kunčinskou rezervou. Na jejím trávníku rozhodl o výsledku zlepšeným výkonem ve druhém poločase a aktuální pětibodový náskok na čele pořadí se jeví jako velice slibný. Druhý zůstal Hradec, přestože se mu vystoupení na půdě Borové rozhodně nepovedlo tak, jak by si představoval. Domácí si byli dobře vědomi, že jedině vítězství je může ještě udržet v postupových hrátkách a šli si za ním. Čtyři vstřelené góly do poločasu je posadily na koně a zápas poté dokormidlovali ke splnění svého cíle.



Na jaře tápající Moravská Třebová C si poradila s Třebařovem, který, jak je jeho jarním zvykem, opět nenastoupil na venkovním hřišti v jedenácti. I tak bojoval ve Starém Městě houževnatě, domácí však měli ve svém středu zkušeného Potáčka, který rozhodl hattrickem o osudu střetnutí. Závěr sezony tedy bude mít slušné grády, tím spíše, že hned v následujícím kole čekají na elitní čtyřlístek vzájemná měření sil: Hradec hostí Moravskou Třebovou a Borová jede do Boršova. Tyhle dva duely by měly hodně napovědět, kdo obsadí dvě postupová místa.



V uplynulém kole zaujala také vyloučení dvou fotbalistů, aniž by tito vůbec zasáhli do hry. Oba se totiž za vulgární výlevy vůči rozhodčím pakovali ze střídaček a dá se velice důvodně předpokládat, že po zasedání disciplinární komise se po nějaký čas nepodívají ani na tu lavičku, natož na hrací plochu.