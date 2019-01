Svitavsko - První část ohlédnutí za víkendovým programem v I. B třídě fotbalistů věnujeme dvěma včerejším zápasům s jasnými výsledky v domácí prospěch. K újezdskému derby a ostatním blíže zítra.

Svitavy B – Zámrsk 5:0



Početná návštěva v Lánech byla zvědava na nejlepší tým jara, ten ovšem nepředvedl zhola nic a mohl být rád, že si neodvezl ještě větší příděl. V 19. minutě ho načal Jukl, na jehož přímý kop z 25 metrů zareagoval Veselý pozdě a na míč nedosáhl. Ve 25. minutě našel Lesákův centr z pravé strany na malém vápně volného Frola a ten dal hlavou na 2:0, aby za chvíli zblízka pohodlně zakončoval i Lesák. Jakékoli pochybnosti o výsledku utnul minutu po přestávce střídající Prudil, když si chytře naběhl na dlouhý pas za obranu. Za rozhodnutého stavu se poté dohrávalo místy zbytečně tvrdě, poslední slovo si vzal ke konci Urban a pečetil zasloužený stav.



Fakta – branky: 19. Jukl, 25. Frolo, 28. Lesák, 46. Prudil, 88. L. Urban. Rozhodčí: Svědiroh (Pardubice), ŽK 3:1, diváků: 120, poločas: 3:0. TJ Svitavy B: Lampárek – Kyncl, Uhlíř, Horský, Jukl, Zábrana, Brandejs, Lesák, Chlup, Skalický, Frolo (Brusenbauch, Prudil, L. Urban).



Polička B – Rychnov 6:2



Domácí se vytasili s tradiční zbraní béček, kterým teče do bot: „nabušili“ sestavu z A týmu a nebylo divu, že si elitní útočné duo Adamča – Zvěřina dělalo s hosty, co je napadlo, Rychnov podstupoval boj s větrnými mlýny. Do 10. minuty se Zvěřina trefil dvakrát, pak sice Černušák z přímého kopu korigoval, ale do přestávky úřadovali Zvěřina s Adamčou ještě dvakrát. Po korekci z dorážky Langra si hosté ještě srazili Adamčův centr do vlastní sítě a pak potrestal faul na Zvěřinu z penaltové značky Čípa.



Fakta – branky: 8., 10. a 41. Zvěřina, 37. M. Adamča, 60. vlastní, 79. Čípa (PK) – 26. Černušák, 54. Langr. Rozhodčí: Ille (Jaroměřice), ŽK 1:1, diváků: 100, poločas: 4:1. SK Masokombinát Polička B: Vopařil – Kuchta, Čípa, Bureš, Stoklásek, T. Švec, Kučera, Adamča, Stodola, Zvěřina, Neumeister (V. Král, Škoda, Hofman). FC Rychnov: Šifra – Kopp, Pánik, Špaček, Jukl, Černušák, Grochol, Matějka, Sekanina, Z. Hlubinka, Kylar (Hána, Langr, Vítek). (rh, obo)