Poté, co hráči v tipovací soutěži Deníku před týdnem nad svými konty v převážné většině plakali, se jim tentokrát tváře přece jenom více rozjasnily. Sedmé dějství, kterým se jarní TIP liga přehoupla do druhé polovině, totiž bylo bodově o poznání přívětivější a o dvouciferné přírůstky nebyla nouze.

TIP liga. | Foto: Deník

A to přitom mohlo být ještě lépe, pokud by si třeba Pomezí odpustilo domácí porážku od Jablonného nad Orlicí nebo Jevíčko neprohrálo s Opatovem, což byly dva asi největší „oříšky“. Šestice soutěžících trefila správně osm zápasů, IVA TOBIÁŠOVÁ z Poličky k tomu přidala i naprosto přesnou Supertrefu a zapsala se díky tomu do listiny vítězů. Zároveň jí to vyneslo rovněž nadmíru zajímavý posun směrem vzhůru v celkové klasifikaci, které nadále vévodí s mírným náskokem silná dvojice Zdeněk Drobný – Michal Racl.