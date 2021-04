Jak hodnotíte svoji práci pro fotbal za uplynulé období?

To je na posouzení klubů.

Některými lidmi jste označován za kontroverzní osobu, což v rozhovoru pro Deník uvedl i Karel Poborský, kandidát na předsedu FAČR. Kde se podle vás tato tvrzení berou?

Pan Poborský řekl, že jsem kontroverzní osoba pro něj a druhou větou sdělil, že se k volbám do krajů a okresů nebude vyjadřovat… Už jenom tato kombinace je dost úsměvná, proč jsem pro něho kontroverzní, když jsme se potkali dvakrát v životě, ví on a měl by to říci, i když nechce do voleb zasahovat. Otázkou ale je, zda to opravdu takto řekl, jelikož článek připravoval redaktor vašeho deníku.

Váš protikandidát na post předsedy KFS René Živný zkraje roku uvedl, že mu bylo vyhrožováno. Můžete se k tomu vyjádřit?

Nikde jsem neuvedl, že budu kandidovat na předsedu kraje. Nemám, jak si ověřit, nevím, kdo mu mohl vyhrožovat. Pokud mu bylo skutečně vyhrožováno, měl se obrátit na Policii ČR. S panem Živným jsem naposledy hovořil někdy v listopadu 2020, kdy mi sdělil, že bude kandidovat. Pokud to pan René Živný spojuje s lidmi z mého okolí, jenom pan Živný ví, proč si to spojuje. Nemá špatné svědomí?

Jaký je váš vztah s panem Romanem Berbrem, s nímž jste úzce spojován?

Ano, potkával jsem se s Romanem Berbrem jak fotbalově, tak třeba na plese v Plzni, kam jezdilo mnoho zástupců i od nás z kraje, kteří se dnes k tomu nehlásí, ale fotky mluví jasně. Víte, je zarážející, že se mluví pouze o mně – o vztahu Jindry Novotného, Aleše Melouna, staronových předsedů OFS Svitavy a OFS Chrudim, vůbec. Dnes říkají, jak budou fotbal dělat jinak… Když se zeptám: Jak jinak? Tak nemají odpověď. Oba vždy dobrovolně hlasovali na valné hromadě FAČR pro návrhy Romana Berbra, Aleš Meloun celých 8 let, Jindra Novotný, který se s Romanem Berbrem potkával i mimo valné hromady, 4 roky. Zeptejte se pana Romana Žďárského, proč se s Romanem Berbrem potkal v roce 2012 na podzim ve Svitavách a sliboval mu podporu v případě svého zvolení předsedou OFS v roce 2013?

Co si myslíte o Fevoluci v čele s Vladimírem Šmicerem?

Je dobře, že je tady nové hnutí.

Před Vánoci se členové Fevoluce setkali s funkcionáři z Pardubického kraje v leseu hájenky u obce Libchavy. A někdo na ně zavolal policii, jelikož setkání bylo porušením vládních nařízení v době pandemie. Tvrdí se, že udání přišlo od lidí z vašeho tábora. Co na tuhle celou věc říkáte?

Ve fotbale se známe všichni. Jestli někdo porušuje vládní nařízení, dopoledne v Libchavách a odpoledne v Opočně, není to zvláštní? A dost lidí se potom tímto porušením vládních nařízení ještě veřejně chlubí…

Proč stále bojujete o funkce ve fotbalovém hnutí? Dost lidí se proti vám vymezuje.

Já nebojuji, hodnocení je na klubech, které mě oslovují. Z toho některé kluby veřejně, některé kluby „tajně“.

Co nabízíte fotbalu v případě znovuzvolení na posty předsedy OFS Ústí nad Orlicí a případně KFS Pardubice?

V případě zvolení do čela OFS nechci měnit to, co dlouhodobě již dobře funguje. Vždyť i zástupce Fevoluce říká, že stávající vedení je dobře fungující tým! Ale chci zapojit do práce u mládeže pana Jiřího Saňáka, trenéra, který má takovou znalost a renomé o trenérské práci a práci zejména, co se týká mládeže, což je jistě dostatečná kvalifikace: Na spolupráci jsme domluveni již od listopadu 2020. Ohledně KFS zatím nevím, zda budu kandidovat.

Jaká je vaše fotbalová filozofie, kterou se chcete v případě zvolení řídit?

Fotbal je pro diváky zábavou, ale pro naše děti důležitá součást života k pravidelnému pohybu.

Představte váš tým, s nímž jdete do voleb a s nímž chcete převzít zodpovědnost za rozvoj regionálního fotbalu?

Ten tým se nemění, již od mého zvolení a v drtivé většině jsme ve shodě se soupeřem. Dá se vlastně vše přirovnat k tomu, že on by chtěl vést stejný tým jako já, a to je přece ocenění naší společné práce v minulém volebním období od soupeře.

Co zazní při volbách ve vašem motivačním projevu?A jakou účast očekáváte?

Určitě zazní, že OFS je na této úrovni servisní organizací pro rozvoj klubů, nikoliv kluby pro OFS. Věřím ve velký zájem klubů a jejich funkcionářů. Doufám, že účast bude stoprocentní.

Proč byste měl vyhrát vy?

O mou osobu zde vůbec nejde, jde nám o to, ať vyhraje fotbal a sport vůbec. Opravdu je jedno, zda vítězem budu já, nebo můj soupeř. Přece všem nám jde o fotbal a zdraví našich dětí.

Co uděláte jako první po případném zvolení?

Budu se snažit zajistit rozjezd sportování pro naše děti.