Krajský fotbalový přebor má za sebou šest jarních kol. Za tím minulým se ohlédli zástupci jednotlivých klubů.

Česká Třebová – Svitavy 0:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Neodehráli jsme špatné utkání. Obrana fungovala až na jednu chybu dobře. Po naší standardce jsme ve třech obráncích nedokázali vyřešit výkop brankáře na dva útočící hráče, kteří se dostali až do zakončení. V útočné fázi jsme si vypracovali několik dobrých příležitostí, ale v koncovce nebyli dost důrazní.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: V České Třebové se hrál bojovný zápas plný osobních soubojů, hlavně vzdušných, neboť nerovný terén nesvědčil přesným kombinacím po zemi. V prvním poločase byli domácí hráči aktivnější, vytvářeli si pološance zejména po centrech z trestných kopů, které však naštěstí pro nás nedokázali dotáhnout do úspěšného konce. Podobně začal i druhý poločas, ale přišla 53. minuta, která rozhodla zápas. V ní našel brankář Jílek dlouhým nákopem před vápnem soupeře Juříka, určitě nejlepšího hráče utkání, který míč zpracoval a přihrál jej doleva na nabíhajícího Drašara. Ten jej následně poslal podél brankáře do sítě. Další fáze utkání se nesly ve znamení snahy domácích o vyrovnání, my jsme se s úspěchem bránili a podnikli ještě několik výpadů do otevřené obrany, ale bez stvrzujícího zásahu. Přesto nás se závěrečným hvizdem hřály tři body ze hřiště, kde jsme v minulosti nevyhrávali.

Moravská Třebová – Luže 4:1

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Přijel k nám snaživý soupeř, bylo vidět, že chce bojovat o body. My jsme se prvních dvacet minut nemohli chytit, ale potom jsme začali úřadovat hlavně dvojicí Válek – Konečný, dařily se nám akce zejména po levé straně, začali jsme dávat góly, kromě toho neproměnili tři další čisté šance. Do druhého poločasu jsme nastoupili trochu nekoncentrovaně, byť jsem na to v kabině upozorňoval, a vyplynulo z toho snížení. To hosty nabudilo, ale nám se potom podařilo přidat čtvrtou branku a potom se zápas více méně dohrával. Luže se prezentovala sympatickým výkonem, měla tam dvě tři dobré možnosti, ale my jsme celkově zápas zvládli.



Marek Kopecký, trenér TJ Luže: Zápas rozhodl první poločas, kdy Moravská Třebová prokázala svoje kvality a v jeho celém průběhu nám dělala problémy v křídelních prostorech. Ve druhé půli jsme se zlepšili a vytvořili si tři stoprocentní šance, ale neproměnili je. Moravská vyhrála zaslouženě, ale já musím i přes výsledek kluky pochválit, že zápas za stavu 0:3 nevypustili a bojovali až do konce.

Dolní Újezd – Choceň 1:1 (PK 2:4)

Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Bylo to utkání spíše bojovné než pohledné pro oko diváka. V prvním poločase se hra odbývala převážně ve středu pole, my jsme si moc gólových šancí nevypracovali, soupeř také ne. Po změně stran se nám konečně podařilo vstřelit branku a šli jsme do vedení, bohužel jsme potom nezvládli ubránit jednoduchou standardní situaci zahrávanou z poloviny hřiště. Balon nám propadl a hosté dorážkou vyrovnali. Hrozný gól… Ještě jsme měli jednu příležitost rozhodnout, ale choceňský gólman vytáhl excelentní zákrok. Po průběhu utkání byla remíza asi zasloužená, pohříchu jsme nezvládli penaltový rozstřel a byla z toho další ztráta bodů.



Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: V utkání jsme si vytvořili několik příležitostí, které se nám nepodařilo dotáhnout do gólového konce, což ovlivnilo celý průběh. Domácí bojovali a hrozili ze standardních situací. Po jednom centrovaném míči se dostali do vedení. Podařilo se nám nakonec vyrovnat, přesto jsme z tohoto zápasu měli vytěžit více.

Chrudim B – Litomyšl 5:0

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim: Od úvodních minut jsme byli velmi aktivní a na branku soupeře se valil jeden útok za druhým. Poprvé jsme se radovali po dobré práci Čápa. Další možnosti na sebe nenechaly dlouho čekat. Po řadě šancí jsme šli do kabin jen s jednobrankovým vedením, ale s odhodláním v nastavené kvalitě pokračovat i po pauze. Své střelecké představení odstartoval Krčál a utkání jsme dovedli k vysokému vítězství.



Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Výsledek zápasu bohužel plně odpovídá dění na hřišti. Domácí nás převyšovali ve všech činnostech, které k fotbalovému utkání patří, a protože jsme jejich kvalitě nedokázali čelit kolektivním pojetím a zvýšenou bojovností, můžeme být rádi, že zápas trval jen devadesát minut. Odehráli jsme ve všech ohledech nejhorší duel sezony.