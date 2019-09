Bez gólů. Výsledek, ze kterého ani jeden ze soupeřů radostí neskákal

I. A TŘÍDA: V jediném podzimním regionálním derby potřebovali rivalové bodovat, jejich dosavadní konta rozhodně nepřetékají. Což o to, povedlo se to oběma, o fous spokojenější byli Svitaváci, že by však byl někdo vyloženě nadšen, o tom nemůže nemůže být řeči.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník