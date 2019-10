Na samotné dno nejvyšší krajské soutěže klesla Polička, která nezvládla existenční vystoupení v Horních Ředicích. Je to v jejím podání pořád stejná písnička. Nedává góly, její útok je nyní nejhorší v přeboru, a to se potom body získávají doopravdy složitě.

Naprázdno vyšla rovněž litomyšlská Jiskra, která padla v Lanškrouně. Nemuselo tomu tak být, to by si však hosté museli nazout střelecké kopačky. Protože ale ve zlomových situacích zápasu v zakončení selhali, tak přišel domácí ostrostřelec Ptáček a ukázal jim, jak na to. Jeho dvě „slepené“ trefy ve druhém poločasu rozhodly o konečném výsledku.

Nejtěsnější domácí výhra moravskotřebovského Slovanu nad Chocní nevypadá na první pohled jako něco extra, ovšem při vědomí, jakou formu soupeř v poslední době měl a v jak „děravé“ sestavě domácí fotbalisté nastoupili, ji kouč Válek bral všema deseti. Něco podobného ostatně platí také o svitavském výběru, jenž sehrál na Chrudimsku duel pobírající jen minimum fotbalové krásy. I z něho se ovšem body pochopitelně počítají a mužem, jenž se o ně zasloužil asi nejvíce, byl brankář Jílek.

12. KOLO:

Moravská Třebová – Choceň 2:1

Fakta – branky: 12. Kudyn, 43. Macek – 6. Novotný. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 2:3. Diváci: 150. Poločas: 2:1. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Fógl, Novák, J. Štaffa – Macek, Bednář, Kalus (79. L. Petrila), Sedláček – Holub, Kudyn (75. Polák). Choceň: Krátký – Coufal, Zahálka, Novotný, Klofanda – Laky, Heger, Matějka, Gronych (58. Gerčák) – Voda, Beneš (81. Dostál).



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Měli jsme těžké problémy se sestavou, museli jsme se obejít bez čtyř hráčů ze základu, takže jsem ani nepředpokládal, že budeme moci vymýšlet nějaké velké fotbalové věci, spíše jsem sázel na jednoduchost a bojovnost. Za celý zápas jsme udělali jedinou vážnější chybu při standardní situaci a hned z toho dostali gól. Dokázali jsme na to však dobře reagovat, k mému překvapení jsme uměli i zakombinovat, dostávali balon do stran a z následných centrů se nám podařilo ještě do poločasu otočit výsledek. Soupeř nás potrápil z rychlých protiútoků, proto jsme do druhé půlky trochu upravili naši hru a k ničemu ho už nepustili. Zápas jsme zaslouženě dotáhli ke tříbodovému zisku a jsem velice rád, jak jsme ho zvládli proti týmu, který čtyřikrát za sebou vyhrál.

Lanškroun – Litomyšl 3:1

Fakta – branky: 65. a 69. Ptáček, 27. Savych – 36. Folta. Rozhodčí: Bleša (Chrudim). ŽK: 2:1. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Lanškroun: Ehrenberger – Veselý, Popelář, Krejsar, Karlík – Doležal, Š. Kolomý, Sita (85. Ďuriš), Marek (57. Richtr) – Savych (78. Pecháček), Ptáček (89. Šabata). Litomyšl: Koukola – Škeřík, Pešek, Gyömber, Jireček (89. Zeman) – Hromádka, Kristek (65. Bačík), Kundera, Paclík – Severa, Folta.



Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Střetnutí v Lanškrouně musíme po výsledkové stránce hodnotit jako nepovedené, ale náš výkon špatný nebyl. Bohužel jsme doplatili na neproměňování jasných gólových příležitostí, kterých jsme měli určitě více než soupeř, což rozhodlo o osudu utkání. Domácí mají v kádru dva nadstandardní fotbalisty. V brance Ehrenbergera, který naše hráče vychytal ve vyložených možnostech, a Ptáčka, jenž ve druhém poločase potvrdil svoji kvalitu a zápas prakticky sám rozhodl.

Heřmanův Městec – Svitavy 0:0 (PK 3:4)

Fakta – rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 2:3. Diváci: 250. Poločas: 0:0. Heřmanův Městec: Janda – Dvořáček, Hauf, Straka, Netušil (32. Levinský), Hlaváč, Čáp, Salfický (87. Vegeš), Motl, Svoboda (37. Peter), Jablečník. Svitavy: Jílek – J. Novák, M. Čížek, Czehowský, A. Novák (84. J. Jukl) – Bartoš, Chlup, F. Čížek, Horák, Válek – D. Juřík.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: V „Heřmaňáku“ se nehrál pěkný fotbal, spíše to byla překopávaná přes střed hřiště, z níž tu a tam vyplynula fotbalová akce se zakončením. To se v prvním poločase více dařilo nám, ve druhém byli fotbalovější domácí, když hlavně Levinský několikrát vyzkoušel pozornost a umění Jílka. Ten nakonec rozhodl i penaltový rozstřel o druhý bod, když nejprve dvě penalty chytil a nakonec sám rozhodující proměnil. A tak v naší ne zrovna komfortní bodové situaci tento výsledek bereme. A v neděli nás přijďte povzbudit, ať společně potrápíme a porazíme vedoucí Holice.

Horní Ředice – Polička 2:0

Fakta – branky: 21. Völkl, 87. Hrubý. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 1:3. Diváci: 110. Poločas: 1:0. Horní Ředice: Češka – Lát, Skalický, Ručka, Nevřala – Kmoníček (80. Březina), Horyna, Hrdý (68. Morávek), Fous (84. Hrdý) – Klír (88. Kopa), Völkl. Polička: Krčil (75. Bureš) – Klein, Jílek, Pavliš, Mužík – Čori, T. Švec, Andrle, Vondra, Navrátil – Stejskal.



Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Bylo to další z řady našich utkání, kdy hrajeme bez efektu v podobě gólů a to se potom uspět nedá. Domácí měli lepší nástup, po nějakých dvaceti minutách a po obdržené brance jsme se dostali více do hry i my, ale bylo to z naší strany bez potřebného důrazu v osobních soubojích, na což jsem také kluky v kabině nahlas upozornil. Po přestávce jsme hráli určitě lépe, měli jsme několik solidních šancí, ale k čemu to, když nám to tam prostě nepadá a bez gólů na lepší výsledek nemůžeme pomýšlet. Druhý inkasovaný gól v samotném závěru vyplynul z naší otevřené obrany při snaze o vyrovnání. Musím ještě ocenit Pavla Bureše, který šel mezi tyče poté, co se zranil gólman Krčil, a vedl si na nezvyklém postu dobře.

Další výsledky KP Pardubicka:

Česká Třebová – Chrudim B 3:2

Fakta – branky: 56. Švec, 60. Roušar, 70. Sejkora – 3. a 35. Zrůst. Rozhodčí: Matoušek (Polička). ŽK: 1:3. ČK: 1:1 (71. Roušar – 71. Linhart). Diváci: 105. Poločas: 0:2. Česká Třebová: Moláček – Kubásek (46. Gregor), Jiřánek, Plačko (76. Herclík), Švec – Roušar, Sejkora – Křepela (84. Stolín), Müller, Deml – Fric (56. Flídr). Chrudim B: Gregovský – D. Kopecký, Zikmunda, Prokůpek, F. Holeček (68. Petržíla) – Vácha (77. Pylyp), Skoumal (66. Kužma), Friček (66. Bakeš), Žalud – Zrůst, Linhart.

Třemošnice – Moravany 2:0

Fakta – branky: 7. D. Forman, 32. Hejcman. Rozhodčí: Jelínek (Lanškroun). ŽK: 3:4. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Třemošnice: Žďánský – Mocanu, Malý, Jablečník (84. Brom), P. Šindelář – J. Vančura, O. Vančura, D. Forman, Filip (76. Mejtský) – Petr, Hejcman (70. T. Forman). Moravany: B. Branda – Sokol (46. Hurta), Záleský, J. Lukas, M. Lukas – Machatý, Beran, Hynek (85. Čáň), Formánek – Kříž, Knotek.

Holice – Luže 8:2

Fakta – branky: 10., 52. a 77. Václavek, 33. z pen. a 63. J. Jedlička, 65. T. Jedlička, 84. Řehák, 89. Růžička – 70. Veis, 86. Fejl. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 1:4. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Holice: Pšenička – Fotul, T. Jedlička (71. Růžička), Rosůlek (64. Semínko), J. Jedlička, Řezníček, Chvála, Řehák, Václavek (78. Prokop), Rožek (54. Rek), Hanč. Luže: Vostradovský – Koukal, Kapitola, Mráz, Fejl, Naď, Shejbal (65. Richter), Klenor (78. Kolář), Radouš, Lacman, Veis.

Rohovládova Bělá – Pardubičky 3:0

Fakta – branky: 19. Deutsch, 49. Klouda, 70. Starý. Rozhodčí: M. Schmeiser (Roveň). ŽK: 1:2. Diváci: 60. Poločas: 1:0. Rohovládova Bělá: Jiran – Žoček, Pospíšil, Špidlen, Nepivoda – Barbarič (72. Panchártek), Deutsch (69. Čásenský), Starý, Klouda (88. Vávra) – Matějka, Kotajny (78. Chovanec). Pardubičky: Zahradník – Froš, Luptovský, Čunderle (53. Zezulák), Norek – Dojčán (74. Robovský), Libánský (79. Hátle), T. Svoboda, Jonáš – Tuťálek (53. Havelka), Buš (46. Šprachta).

Pořadí:

1. Holice (33), 2. Moravany (25), 3. Lanškroun (24), 4. Třemošnice (24), 5. Chrudim B (23), 6. Luže (23), 7. Heřmanův Městec (22), 8. Litomyšl (20), 9. Moravská Třebová (19), 10. Svitavy (16), 11. Česká Třebová (15), 12. Choceň (14), 13. Horní Ředice (13), 14. Pardubičky (7), 15. Rohovládova Bělá (6), 16. Polička (4).