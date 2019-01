Svitavy /Divize/ - Svěřenci Zbyňka Zbořila pokračují ve výborné výsledkové sérii. V pardubickém Dolíčku nasázeli soupeři pět gólů a rychle stoupají tabulkou.

Jediný muž rozhodl o jasném vítězství svitavských divizních fotbalistů ve třináctém kole v Pardubicích. Málo vídaných pět gólů nastřílel záložník Michal Belej a proti tomu byl protivník bezmocný. Za posledních pět kol získaly Svitavy třináct z patnácti možných bodů a získávají zpět to, co v předešlém průběhu poztrácely.

Pardubice B – Svitavy 1:5

Vstup do utkání patřil hostům, kteří zahájili velmi aktivně a odměnou jim byl ve 13. minutě vedoucí gól, který dal Belej technickou střelou před zeď z trestného kopu – 0:1. To však byl signál pro domácí, aby také začali hrát a převzali iniciativu. Růžička trefil tyč a ve 39. minutě se Kopřiva postaral hlavou o vyrovnání na 1:1. A to nemuselo zůstat jen u toho, domácí byli nebezpeční.

„Od nastřelené tyče se změnil obraz hry, chyběl nám pohyb, nedokázali jsme včas dostupovat k Lysoňkovi na hrotu, neměli ani odražené míče a v přechodové fázi dělali hodně chyb. Naštěstí to domácí, kteří se dostali do několika šancí, nepotrestali," uvedl svitavský trenér Zbyněk Zbořil. Třeba tutovka Poláka ze 45. minuty doslova volala po gólu, jenže balon nasměroval osamocen přímo do rukou Ehrenbergera.

Po změně stran to zkraje vypadalo jako v závěru prvního poločasu, ale v 54. minutě se hostům povedl signál po rohovém kopu, na jehož konci stál Belej a umístěnou střelou vrátil Svitavským vedení. Za další čtyři minuty byl Belej opět na svém místě, poslal do sítě míč odražený od tyče a bylo to 1:3.

Domácí ještě mohl vrátit do zápasu Fusek, jenže si se dvěma vyloženými možnostmi nedokázal poradit. Když v 66. minutě zahodil sólový únik, který zakončil vedle poloprázdné branky, bylo jasné, že hosté už tohle utkání z rukou nepustí.

„Závěr zápasu jsme odehráli výborně. Nedotáhli jsme několik slibných brejků, Ptáček zahodil super gólovku po přihrávce Beleje, ale nakonec jsme ještě dvě branky přidali," pochvaloval si trenér Zbořil.

V 85. minutě se o čtvrtý zásah postaral neudržitelný Belej a když v samotném závěru hosté nejprve trefili břevno a v pokračující akci byl faulován střídající Kroulík, bylo jasné, kdo se postaví k nařízenému pokutovému kopu. Michal Belej korunoval svůj mimořádný den a zpečetil výhru, jejíž výše sice úplně neodpovídá obrazu hry, ale na to se historie neptá.

„Výsledek je pro soupeř sice krutý, ale takový je fotbal a v pondělí už nikoho nezajímá, kolik měl kdo v sobotu šancí. My jsme si špatným obdobím, kdy jsme zahazovali jednu příležitost za druhou, také prošli, a proto jsem i za hráče za takový výsledek venku velmi rád. Velká gratulace patří Michalu Belejovi. Dát pět gólů, to není lehké v žádné soutěži a zvláště ne v divizi," hodnotil Zbořil.

Povedenou sérii by bylo záhodno protáhnout i do posledního domácího podzimního vystoupení. V neděli 10. listopadu přivítají Svitavští lepšící se Trutnov.

Fakta – branky: 40. Kopřiva – 13., 54., 58. 84. a 89. z pen. Belej. Rozhodčí: Šimek (Ústí nad Orlicí) – Šedivka, Dujsík. ŽK: 1:4. Diváci: 80. Poločas: 1:1. FK Pardubice B: Čihař – Jan Růžička, Kopřiva, Čáp, Vanžura – Polák, Fousek, Sůra (46. Prokopec), Konvalina – Vágner (69. Kopecký), Fusek. TJ Svitavy: J. Ehrenberger – Šplíchal, Ptáček, Schneider, Veselský – Paděra, Brůna (77. Kroulík) – Svoboda (75. Novák), Belej, Seidler (69. Čížek) – Lysoněk (83. Urban).

Další výsledky divize C – 13. kolo: Živanice – Železný Brod 1:4, Nová Paka – Pěnčín-Turnov 3:1, Kutná Hora – Vysoké Mýto 5:0, Rapid Liberec – Ústí nad Orlicí 0:2, Trutnov – Letohrad 2:0, Dobrovice – Náchod 3:0, Dvůr Králové – Jablonec nad Jizerou 3:2.

Pořadí: 1. Nová Paka (32), 2. Dobrovice (29), 3. Pěnčín-Turnov (23), 4. Ústí nad Orlicí (22), 5. Kutná Hora (22), 6. Dvůr Králové nad Labem (21), 7. Svitavy (19), 8. Pardubice B (18), 9. Jablonec nad Jizerou (16), 10. Letohrad (16), 11. Trutnov (16), 12. Živanice (15), 13. Železný Brod (15), 14. Náchod (12), 15. Vysoké Mýto (10), 16. Rapid Liberec (7).