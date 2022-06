KRAJSKÝ PŘEBOR

V nejvyšší krajské soutěži se hned dva borci ze Svitavska vešli do elitní pětky kanonýrského pořadí. Díky vydařenému závěrečnému kolu byl z našeho okresu nejlepší moravskotřebovský Jan Bednář, autor 19 branek a třetí muž pořadí (za Františkem Ptáčkem a Jindřichem Václavkem). O gól méně dal nestárnoucí Ivo Svoboda, který se na podzim vrátil do svitavského dresu a jakmile se tak stalo, zahájil ostrou palbu. Trochu jinak na to šla litomyšlská Jiskra, ta rozložila gólovou zátěž mezi větší počet fotbalistů a konečná tabulka soutěže ukazuje, že se jednalo také o úspěšný recept.

TOP střelci ze Svitavska:

Jan Bednář (SKP Slovan Moravská Třebová) 19

Ivo Svoboda (TJ Svitavy) 18

Ladislav Severa (TJ Jiskra Litomyšl) 11

David Juřík (TJ Svitavy) 11

Petr Kundera (TJ Jiskra Litomyšl) 9

Lukáš Tomšů (TJ Jiskra Litomyšl) 9

I. A TŘÍDA

Dolnoújedzský Petr Štarman prožil parádní gólovou sezonu a stal se třetím nejlepším střelcem krajské I. A třídy. Ono by se dalo v zásadě říci, že nejlepším, protože bratři Krajákovi hráli spolu se svými Libišany jinou ligu… Navíc ho ještě podpořil kolega ze Sokola Pavel Drahoš, zatímco svitavské a poličské střelce tentokrát na čele statistiky nenacházíme. Není se však příliš co divit, oba týmy se zachraňovaly do posledních kol.

TOP střelci ze Svitavska:

Petr Štarman (TJ Sokol Dolní Újezd) 23

Pavel Drahoš (TJ Sokol Dolní Újezd)13

Martin Frňka (TJ Sokol Dolní Újezd) 9

David Bárta (SK Polička) 6

Libor Boháček (SK Polička) 6

Martin Hynek (SK Polička) 6

Jakub Válek (TJ Svitavy B) 6

I. B TŘÍDA SKUPINA B

Skoro 60 procent jaroměřických gólů v sezoně, to je počin dvojice Daniel Švec – Josef Valenta. Právě oni položili základy k bezpečnému udržení malohanáckého nováčka. Kromě nich se ze zástupců Svitavska výrazněji prosadil málokdo a znovu platí, že to jen koresponduje s výkony a dosaženými výsledky jednotlivých družstev. Daří-li se týmu, tak se většinou daří i střelcům, což ve skončeném ročníku tak úplně neplatilo.

TOP střelci ze Svitavska

Daniel Švec (TJ Jaroměřice) 16

Josef Valenta (Jaroměřice) 15

Václav Dufek (TJ Sokol Březová nad Svitavou) 11

Petr Mojdl (TJ Sokol Pomezí) 10

Matěj Vaško (TJ Sokol Pomezí) 10

Zdeněk Šmehlík (TJ Sokol Kunčina) 9

OKRESNÍ PŘEBOR

Byl nejlepším fotbalovým kanonýrem Svitavska na podzim a zůstal jím i na konci sezony. Řeč je o Janu Boháčkovi, kterými svými sedmadvaceti zásahy vystřílel Janovu okresní přebornický titul a postup do I. B třídy. Nezbývá než mu popřát, ale ze své střelecké formy nic neztratil ani ve vyšší soutěži, nováček to bude potřebovat. Uznání zaslouží také Michal Racl, protože tak trochu popřel předpoklad, že elitní kanonýři musí nutně být z předních celků tabulky. Boršov se zachraňoval a Racl na tom, že se mu to povedlo, má podstatnou zásluhu.

TOP střelci

Jan Boháček (TJ Sokol Janov) 27

Michal Racl (TJ Sokol Boršov) 24

Vojtěch Heger (TJ Sokol Janov) 21

Jakub Kalánek (TJ Opatov) 19

Jakub Vostrčil (TJ Slavoj Cerekvice nad Loučnou)

Tomáš Müller (T.J. SK Jevíčko) 17

Ladislav Hruška (TJ Sokol Borová) 15

Jaroslav Neumann (TJ Sokol Dlouhá Loučka) 13

David Síla (TJ Sokol Borová) 13

Bohumil Válek (TJ Sokol Morašice) 13

III. TŘÍDA

Také v nejnižší okresní soutěži platí rovnice: nejlepší střelec = postupující mužstvo. Filip Havlíček to dokázal především v posledním dějství sezony, kdy hattrickem proti Poličce zajistil Sokolu Městečko Trnávka nejenom vysněný postup do okresního přeboru, ale také prvenství v soutěži. Zkrátka opravdu kanonýr na svém místě, který na sebe umí vzít zodpovědnost!

TOP střelci

Filip Havlíček (TJ Sokol Městečko Trnávka) 22

Dominik Novotný (TJ Sokol Třebařov) 16

David Maleňák (TJ Sokol Třebařov) 13

Marek Leinweber (SK Polička B) 13

Jiří Sedlák (SKP Slovan Moravská Třebová) 12

Lukáš Fuchs (TJ Sokol Vendolí) 11

Robin Štefl (TJ Sokol Městečko Trnávka) 11

Libor Boháček (SK Polička B) 11

Martin Kozák (TJ Staré Město) 11

Tomáš Macek (TJ Sokol Třebařov) 10

Lukáš Bednář (TJ Sokol Vendolí) 10