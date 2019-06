Svitavy si z Luže odvezly dva body, ještě v 90. minutě však držely všechny tři. Litomyšl se v Letohradu loučila se sezonou a rozlučka to byla vydařená, vítězství nad druhým týmem přeboru se vždycky cení. Moravská Třebová udolala houževnatý Heřmanův Městec a přiblížila se ke třetímu místu.



Kolo před koncem je rozhodnuto o novém krajském přeborníkovi. Díky vítězství v Chrudimi se jím stal tým Lanškrouna.

29. KOLO:

Letohrad – Litomyšl 3:4

Utkání se hrálo v ofenzivním duchu, s bráněním si ani jeden ze soupeřů hlavu příliš nelámal. Protože ale hostující gólman Koukola podpořil týmové úsilí několika výbornými zákroky navíc, rozloučila se Jiskra se sezonou tříbodovým ziskem na trávníku druhého týmu tabulky. Těsné poločasové vedení hosté sice ztratili hned po návratu z kabin, našli však neméně rychlou odpověď, na Severovu trefu navázal v 66. minutě Pešek a stav 2:4 vypadal velice slibně. Domácí stačili kanonýrem Kabourkem v závěru snížit, cenný skalp na konec sezony ale Jiskra udržela.



Fakta – branky: 13. Trnka, 46. Chládek, 85. Kabourek – 19. Svoboda, 35. Hromádka, 50. Severa, 66. Pešek. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). ŽK: 2:3. Diváci: 90. Poločas: 1:2. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Kail, Šponar (74. Hiller) – J. Štěpán, Vaniš, Chládek (69. Filip), Trnka (77. Bartoň) – Čada, Kabourek. Litomyšl: Koukola – Gyömber, Hašek, Štoudek, Tomšů – Jireček, Kundera, Paclík, Hromádka (72. Folta) – Severa, Svoboda (43. Pešek).

Dolní Újezd – Moravany 2:3

Domácí v poslední době opakují stále stejný scénář. Do utkání opět slušně vstoupili, po čtvrthodině šli do vedení a měli i další možnosti, ale jak se blíží poločasová přestávka, jakoby na ně sedlo jakési zakletí. Tentokrát inkasovali ještě „do šatny“ a že obdrží branku bezprostředně po zahájení druhé části hry, to bývá v jejich podání v posledních kolech neblahým zvykem. Kříž tudíž dával ve 47. minutě na 1:2, Pešina sice svým druhým zásahem vyrovnal, jenže poslední slovo měl moravanský Čáň a na nějaký čas to byl poslední přeborový gól, který diváci na stadionu v Bořkově viděli.



Fakta – branky: 16. a 64. Pešina – 44. Komárek, 47. Kříž, 70. Čáň. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 2:2. Diváci: 80. Poločas: 1:1. Dolní Újezd: Janecký – Kubásek, Částek, Čejka, P. Frank – Fulík (50. Brůna), Vrabec, Pešina, Drahoš – Mandlík, Štarman (70. Mokrejš). Moravany: B. Branda – Sokol, Komárek, Hynek, J. Lukas – Hurta, M. Lukas, Semerád, Čáň (70. Vařečka) – Beran, Kříž.

Luže – Svitavy 2:2 (PK 3:5)

První gólovku domácího Fejla ještě hosté přežili, ale v 18. minutě jim rozehraný rohový kop proletěl od přední na zadní tyčku, kde Lacman neměl složitou pozici – 1:0. Hosté se oklepali, začali se tlačit více dopředu a odměnou jim bylo vyrovnání, když dlouhý pas převzal D. Juřík, uvolnil se a jeho křížná střela neměla chybu. Stejný hráč zařídil i obrat skóre, po změně stran dotáhl do gólového konce rychlý brejk tažený Leinweberem. Náskok však Svitavští neuhájili, v nastavení zazmatkovali, pustili soupeře k rohu, po něm vznikl před Jílkem závar, který nedokázali vyřešit odkopem a Mocanu našel v hradbě těl skulinku – 2:2. V rozstřelu pak byli hosté bezchybní a brali bod navíc.



Fakta – branky: 15. Lacman, 90. + 3. Mocanu – 41. a 67. D. Juřík. Rozhodčí: Beneš (Letohrad). ŽK: 0:1. Diváci: 80. Poločas: 1:1. Luže: O. Klenor – Roubínek, Lacman, Mocanu, Veis – Fejl, Holub, Naď (84. Richter), Malinský – Kroutil, D. Klenor. Svitavy: Jílek – J. Novák, Vacek, M. Čížek, Czehowský – Chlup, Škáva (90. Horák), Bartoš, Drašar – Leinweber, D. Juřík.

Moravská Třebová – Heřmanův Městec 2:0

Trpělivá hra se vyplatila Třebové. Jejich soupeř potvrzoval svoje dobré výsledky z poslední doby a nic jim neulehčil. Skoro sedmdesát minut Slovanisté hledali účinný recept, potom ho našel Novák, vzápětí přidal pojistku Válek a rázem zavládl klid.



Fakta – branky: 70. Novák, 73. Válek. Rozhodčí: Zita (Načešice). ŽK: 3:1. Diváci: 111. Poločas: 0:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Pinkava (89. P. Mikšánek), Šatník, Bubela (64. Strnad) – Štaffa, Novák, Bednář, Válek – Polák (86. Kudyn), Petrila. Heřmanův Městec: Žďánský – Čáp, Dvořáček, D. Jablečník, T. Zrůst – Jošt (70. D. Zrůst), Motl, M. Jablečník, Mach – Salfický (76. Svoboda), Netušil.

Další výsledky KP Pardubicka:

Chrudim B – Lanškroun 0:1

Fakta – branka: 26. Ptáček. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 0:1. Diváci: 110. Poločas: 0:1. Chrudim: Kudláček – Petržíla, V. Holeček (70. Bakeš), Linhart, Rejfek (62. Švec), Zikmunda – Friček (53. Vácha), F. Holeček, Voženílek (62. Skoumal), Kopecký – Zrůst. Lanškroun: Ehrenberger – Komínek, Popelář, Veselý – Doležal (87. Bednář), Sita, Krejsar, Skalický, Š. Kolomý – Ptáček, Savych (58. Marek).

Třemošnice – Žamberk 4:1

Fakta – branky: 21. a 35. P. Šindelář, 45. M. Šindelář, 90. Pieies – 50. Kuklík. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 0:1. Diváci: 120. Poločas: 3:0. Třemošnice: Vojáček – Mejtský, Culek, Petr, O. Vančura – M. Šindelář, P. Šindelář, D. Forman (84. Jelínek), J. Vančura (88. Pieies) – Král (62. T. Forman), Hejcman (58. Černík). Žamberk: Ikizgül – Trejtnar (79. Pavelka), Rudolecký, Zach, Kuklík (84. Plundra) – Skoták (46. Huška), Bartoš (46. Janata), Jírů, Kotyza – Ďuriš, Vaňous.

Holice – Česká Třebová 1:4

Fakta – branky: 69. Semínko – 57., 68. a 72. Grepl, 82. Křepela. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (38. Řezníček). Diváci: 60. Poločas: 0:0. Holice: Laksar – Fotul, Řezníček, Černý, Lát (61. Růžička) – Řehák, Křtěn, Machatý, Jedlička – Semínko, Kopřiva. Česká Třebová: Hubálek – Krystl, Roušar, Fučík, Grepl (86. M. Ezr) – O. Ezr (79. Křepela), Müller, Stolín (82. Jiřánek), Klumpar – Gregor, Sejkora.

Choceň – Hlinsko 0:5

Fakta – branky: 80. a 85. Solnička, 38. a 88. Kyncl, 13. Cach. Rozhodčí: Vojta (Svratouch). ŽK: 3:2. Diváci: 102. Poločas: 0:2. Choceň: Simon – Coufal, Krejza, Lebeda – Baborák, Zahálka, Novotný, Sršeň, Beneš (62. Voda) – Zachař, Matějka (79. M. Gerčák). Hlinsko: Krčil – Klika (86. Bouška), Nevole, Vašek, Volf – Cach (64. Solnička), Hlouš (60. Dostál), Tulach, Zub – Kyncl, Křivka.

Pořadí:

1. Lanškroun (67), 2. Letohrad (61), 3. Moravská Třebová (57), 4. Litomyšl (57), 5. Hlinsko (55), 6. Svitavy (53), 7. Chrudim B (47), 8. Česká Třebová (44), 9. Heřmanův Městec (44), 10. Luže (40), 11. Holice (39), 12. Moravany (38), 13. Choceň (35), 14. Třemošnice (26), 15. Dolní Újezd (22), 16. Žamberk (17).