Transfer za osm "mega"! Kuzmanovič už je hráčem Baníku

Informace, se kterou přišel jako první Deník, je potvrzena! Devětadvacetiletý ofenzivní srbský fotbalista Nemanja Kuzmanovič přestupuje z Opavy do Baníku Ostrava a hned zítra by se měl v novém klubu zapojit do přípravy.

Vedle finanční kompenzace putuje opačným směrem pětadvacetiletý záložník Bronislav Stáňa. „Tuhle informaci mohu potvrdit. Dospěli jsme k dohodě,“ prozradil Deníku dnes po poledni generální manažer SFC Opava Alois Grussmann. Transfer prý přinese Opavě něco málo přes osm milionů korun. Tento obnos se skládá z ceny Stáni a finanční kompenzace za Kuzmanoviče, který nosil v Opavě kapitánskou pásku a byl klíčovým mužem při návratu do ligy. Třaskavý přestup? Opavský „kápo“ Kuzmanovič se měl dohodnout s Baníkem Přečíst článek ›

Autor: Jakub Nohavica, Roman Brhel