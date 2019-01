V ostravském Baníku mu to nevyšlo podle představ. V Opavě cítí pětadvacetiletý záložník Bronislav Stáňa velkou šanci. Fotbalový záložník, původem z jižní Moravy, nad nabídkou generálního manažera SFC Opava Aloise Grussmanna neváhal.

Rychlonohý fotbalista se stal součástí velkého transferu na trase Opava Ostrava. Do slezské metropole přišel jako část kompenzace za Nemanju Kuzmanoviče.

„V Ostravě jsem vycítil, že bych nedostal tolik prostoru a spíše vysedával na lavičce. Nabídka z Opavy mě potěšila. Manažer Grussmann mi řekl, že mě chce restartovat, těším se na to,“ přiznal Bronislav Stáňa a dodal: „V žádném případě to neberu jako krok zpátky, jak jsem už slyšel. Přestup do nového angažmá je pro mě velkou výzvou.“

V podzimní části toho v Ostravě moc nenahrál. Nastoupil do čtyřech utkáních, ve kterých nastřádal jen devětatřicet minut, ale stačil se zapsat mezi střelce. Trefil se v Příbrami.

„Měl jsem velké zdravotní problémy s loktem, ale už jsem v pořádku. Pomalu jsem se do toho dostával. Udělám vše pro to, abych do kabiny zapadl a vybojoval si místo v základní sestavě,“ hlásí Stáňa, který prošel brněnskou Zbrojovkou a Znojmem.

Během znojemské štace se potkal se současným stoperem Opavy Jaroslavem Svozilem. „Jsme kamarádi, stejně tak s Dominikem Simerským, s kterým jsem byl v Brně,“ pokračoval Stáňa. Svozilův příběh je pro něj inspirující. „V Olomouci to měl těžké. Nebyl se schopen posunout, prožíval zklamání. Znojmo mu pomohlo a nyní patří k nejlepším stoperům v lize,“ uvedla čerstvá posila Opavy.

S trenérem Kopeckým zatím svou roli v týmu detailně nerozebíral. „Nejlépe se cítím na pravé straně zálohy, ale mohu hrát i vlevo nebo pod hrotem,“ vyjmenovává Bronislav Stáňa.

To, že přichází z tábora velkého rivala, mu už dali spoluhráči najevo. „Narážky na to, že konečně jsem už v týmu vládce Slezska přišly hned v úvodu,“ smál se nový člen opavské kabiny.