Ve Spartě někdejší reprezentační zadák odehrál řadu sezón a dění ve svém bývalém týmu stále bedlivě sleduje. V této sezóně se však Spartě nedaří, v lize momentálně figuruje až na devátém místě, tedy co se pozice v tabulce týče daleko za hranicí postupu do evropských pohárů.

Tam by se teoreticky mohla podívat právě v případě, kdyby byla sezóna anulována a o postupu do pohárové Evropy by rozhodovaly koeficienty. Pak by se pražská Sparta z ligového průměru rázem vyšvihla do kvalifikace Ligy mistrů, spolu s Viktorií Plzeň.

"Co si myslíte o tom, že se tenhle ročník anuluje a tím pádem by Sparta měla šanci podle koeficientu hrát předkolo Champions League?" ptá se Řepka svých příznivců na instagramu. "A měla by na to?" dodává jedním dechem další otázku.

Řada fanoušků by tuto možnost neviděla ráda, raději by byli pro dohrání sezóny na hřišti. A ti, kteří variantu anulování soutěže připouštějí, si zase nezřídka myslí, že by současná Sparta na Ligu mistrů neměla.

Bývalý řízný obránce v tomhle zachází ještě trochu dál. "Zní to dobře, ale Sparta momentálně na LM nemá. Ani by si neškrtli, bohužel…" píše jeden z Řepkových followerů. "Nevím, jestli neškrtli, ale momentálně na žádný evropský pohár nemá," reaguje na to šestačtyřicetiletý exreprezentant.