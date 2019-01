Už přes dva týdny se spolu s dalšími slávisty potí v zimní přípravě. Touží po stálém místě v sestavě. Přesto talentovaný fotbalista Jan Matoušek nemá jistotu, že jaro stráví právě v Edenu.

Jan Matoušek ze Slavie (vpravo) proti Petrohradu. | Foto: ČTK/AP/Dmitri Lovetsky

Za vše může nepovedený podzim. Mladý hráč za sešívané nastoupil třináctkrát (jen dvakrát odehrál celé utkání), připsal si však jedinou trefu (byť veledůležitou při výhře 1:0 v Kodani v rámci Evropské ligy).

„Každý hráč si s týmem musí prvně sednout. Naplno se vše rozjede až po zimní přípravě,“ hlásil v říjnu, necelý měsíc poté, co do Slavie za rekordních 40 milionů korun přestoupil z Příbrami.

Jeho slova zkraje nového roku nepřímo potvrdil i trenér Pražanů Jindřich Trpišovský: „Doba hájení padla, teď si Honza musí vydupat své místo na slunci sám. Má na to pět týdnů.“

Možnost návratu

Prosadí se? Při konkurenci, jež v kádru lídra FORTUNA:LIGY panuje, je pravděpodobnější hostování. Příbram dokonce s variantou návratu „svého“ střelce v určitém smyslu i počítá.

„Pokud se ukáže, že Maty nebude hrát, jsme se Slavií domluveni na jeho příchodu. Připojil by se k nám zhruba deset dní před startem jara,“ uvedl šéf středočeského klubu Jaroslav Starka.

Smysl by to dávalo: Matoušek v letošní sezoně nastoupil v nejvyšší soutěži za dva kluby, za třetí by již hrát nesměl. Ani druhá liga nepřipadá v úvahu, o zahraničí pak nepadla jediná zmínka.

Navíc vzpomeňte: právě Na Litavce vyletěl jako kometa. V minulém ročníku pomohl 11 brankami k návratu mezi ligovou elitu, před odchodem do Prahy si pak v sedmi zápasech připsal čtyři góly a tři asistence.

Musí se stále učit

A hlavně: je třeba, aby byl na hřišti. Ať už za Vršovické, nebo jiný celek, stagnace by jednomu z největších talentů českého fotbalu v žádném případě neprospěla.

Stejný názor má i kouč Příbrami Josef Csaplár: „Na planetě neexistuje hráč, který by se naučil fotbal vysedáváním na tribuně nebo na lavičce. A Honza se pořád musí učit, je třeba, aby hrál.“

Nemyslete si: svému někdejšímu svěřenci přeje, aby si místo v předním českém klubu vybojoval. „A přeju to i Slavii. Všude ale slyším posila, posila, přitom je to stále teprve dvacetiletý kluk.“

Když rychlonohý fotbalista v září z Litavky odcházel, řekl mu Csaplár, jak by asi situace mohla vypadat. „Opravdu to směřuje k tomu, co jsem říkal. Kdyby přišel, mohl by nastupovat pod hrotem.“

A získávat další, tolik potřebné zkušenosti. „Ty jsou nepřenosné. Je to ale taky otázka pro Slavii, udělala ne zrovna levnou investici. Je tak v jejím zájmu, aby se Honza nadále rozvíjel,“ vysvětluje Csaplár.

Jak sám podotýká: Matouška by viděl rád. „Nemám problém s tím, že by přišel třeba před koncem přestupního termínu. Ví, do čeho by šel, Příbram zná,“ dodává.

Slavii čekají čtyři přípravné zápasy: dnes s Ústím, na soustředění v Portugalsku pak s Pekingem, Salcburkem a Rosenborgem. Ty Matouškovu situaci rozseknou. Obleče sešívaný dres i na jaře?