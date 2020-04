Ne, Ronaldinha si nákaza novým typem koronaviru nenašla, nicméně právě kvůli pandemii je stejně jako v mnoha jiných zemích světa i v jihoamerickém státě život v úplně jiném režimu než za normálních okolností a ani úřady nefungují tak, jak by fungovaly běžně.

Vyšetřování celé záležitosti se tak určitě prodlouží. Ronaldinho, který je ve vazbě v paraguayské metropoli od začátku března, prožil zde i čtyřicáté narozeniny a kromě jiného si s místními kolegy zahrál i fotbal, se do problémů dostal poté, co se přišlo na to, že cestuje s falešným pasem.

V Paraguayi byl i se svým bratrem za účelem otevření nového kasina a také z charitativních důvodů. Údajně se dokonce i vyšetřuje to, že mohl být někdejší ofenzivní fotbalista Barcelony či milánského AC zapleten do praní špinavých peněz.