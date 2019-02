V české nejvyšší fotbalové soutěži ještě neodehrál ani minutu, přesto má v kariéře našlápnuto lépe než spousta prvoligových borců. Devatenáctiletý záložník Michal Sadílek si v dresu PSV Eindhoven odbyl premiéru v nizozemské lize.

Devatenáctiletý záložník Michal Sadílek si poprvé zahrál nizozemskou ligu. | Foto: www.fcslovacko.cz

Proti Excelsioru Rotterdam odehrál závěrečných dvanáct minut a obhájci titulu pomohl ke třem gólům i k jednoznačné výhře 6:0.

„Trochu mi ztěžkly nohy, ale byla to zdravá nervozita,“ uvedl na webových stránkách zastupující agentury Nehoda Sport odchovanec Slovácka.

Rodák z Uherského Ostrohu, který je kapitánem juniorky PSV, poprvé za první tým Eindhovenu nastoupil v září v domácím poháru, na ligový debut ale čekal o tři měsíce déle.

Známý trenér Mark van Bommel, jenž ho dříve vedl právě v mládeži, mu dal důvěru za stavu 3:0.

„Už o poločase, kdy to bylo 2:0, za mnou přišel asistent trenéra, a řekl mi, ať se rozběhám, že Hendrix má trochu bolesti v kotníku. Tak jsem začal doufat, že už by to konečně mohlo vyjít. Deset minut jsem se rozběhával, pak jsem si šel zase sednout, jenže Hendrix pak pokazil nějaký balon, Van Bommel se naštval a zavolal na mě, ať se jdu zase rozběhat. A zhruba čtvrt hodiny před koncem jsem tam šel,“ líčí Sadílek.

Na lavičku prvního mužstva chodil pravidelně. 15. kole Eredivisie se konečně dočkal. „Někde jsem četl, že podesáté už to vyšlo,“ směje se.

Premiéru v nejvyšší nizozemské soutěži si vychutnal, i když na trávníku strávil, necelou čtvrthodinu. „Bylo to úplně jiné než v poháru,“ přiznává.

„Bylo to doma, navíc před plným stadionem. Abych byl upřímný, trochu mi v tu chvíli ztěžkly nohy,“ přidává.

Strach ale mládežnický reprezentant do dvaceti let neměl. Spíše ho svazovala zodpovědnost a zdravá nervozita.

„Bylo to z toho, že je to poprvé v první lize. Že je to velký moment,“ prohlásil.

Zkušenější spoluhráči ale talentovaného českého mladíka podrželi.

„S áčkem jsem od začátku sezony, kluky znám a pomohli mi i teď na hřišti, jak jsem naskočil. Chytil jsem se hned dobrou přihrávkou a pak to šlo samo,“ vypráví.

Devatenáctiletý střední záložník přímo na hřišti slavil tři branky. K páté trefě dokonce přispěl chytrou přihrávkou ve středu hřiště, kterou založil rychlý brejk.

„Já byl vlastně namočený ve všech třech gólech. Při prvním jsem vyhrál hlavu ve středu hřiště, při pátém to byla ta přihrávka středem a šestá akce šla taky přese mě,“ chlubí se.

Pocity po debutu měl právem příjemné.

„Šel jsem na hřiště za stavu 3:0 a dali jsme další tři góly, takže pecka,“ usmívá se a věří, že brzy od trenéra dostane podobnou příležitost.

„Nechci moc předbíhat, byl to skvělý zážitek, ale žiji hlavně nejbližším. Je mi v podstatě jedno, jestli hraju Eredivisie za áčko, nebo Youth League za devatenáctku, rozdíly v tom nedělám, všude se chci prezentovat úplně stejným způsobem a pomáhat svému týmu,“ uzavírá Sadílek.