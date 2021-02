Po Zdeňkovi Ščasném, provizoriu jménem Michal Horňák, Václavu Jílkovi a ve středu odvolaném Václavu Kotalovi přichází Pavel Vrba.

Další chlap s velkým jménem, další naděje pro zkroušený klub.

Bude však mistr ligy s Ostravou (jako velmi důležitý asistent Františka Komňackého), Žilinou, Plzní i Razgradem tím pravým?

Vždyť Sparta se točí v kruhu. Za šestnáct let vlády majitele Daniela Křetínského ztratila výsadní postavení v Česku, v Evropě až na výjimky tápe. Její současná tvář je nedůstojná.

Vrba sám těžko něco zlomí. Změnit se musí nastavení celého klubu. Majitel má přesně rozdělit úkoly, ostatně to tuze úspěšně dělá v byznysu. Každý musí mít jasnou odpovědnost - a to i Křetínský, jehož úkolem není řešit, kdo bude kopat pravou zálohu, jestli přijde do týmu bek z Jablonce… Na to má povolanější.

Zatím to nepochopil. Proto mladík Hložek pozná dalšího šéfa.