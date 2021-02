,,Prohráli jsme zaslouženě. Bohemka dala gól, neproměnila penaltu. My jsme si vyloženou šanci nevytvořili.“ Tak nepovedené představení zhodnotil jeden z nejzkušenějších sparťanů hned po zápase. Stručně, jasně, výstižně. Proč taky hledat výmluvy. Šlo o čistou pravdu.

Klokani mohli z Letné odjíždět ještě s lepším výsledkem. To by však museli vyřešit nadějné brejkové situace. Jedna stála opravdu za to. V hlavní roli Lukáš Hůlka. Před vlastním vápnem přebere míč, před sebou rozběhnutého spoluhráče, který by z půlky postupoval sám na branku. V celé situaci stačí zvednout hlavu a udělat z akce ukázku z učebnice. Na ligové poměry věc samozřejmá. Nestane se. Bohužel pro Hůlku, pro diváka a hlavně pro Bohemku.

Je tu ale ještě jedna záležitost. Pro Spartu celkem zásadní. Pokud bude Dočkal plnit roli náhradníka delší čas, nastane problém. V kabině i na hřišti. Tohle je léty ověřená zkušenost. S trenérem by měli najít společnou řeč, hlavně v zájmu Sparty. Kotal ji vzkřísil. Teď mužstvo tápe. Špílmachr šel s výkony dolů. Přijde restart? Když kouč s hvězdným záložníkem vyjde, vyhraje. Jestli ne, bůh ví. Každopádně se přikláním k variantě číslo jedna. Sparta musí válcovat, být nápaditá. Týmy jako Bohemians (pardon) si na Letné škrtnout nesmí.

Klokani loupili na Letné



FORTUNA:LIGA – 17. kolo: Pardubice – Příbram 1:0, Slavia Praha – Jablonec 3:0, Sparta Praha – Bohemians 0:1, Ostrava – Plzeň 0:2, Teplice – Karviná 2:2, Opava – Brno 0:2, Slovácko – České Budějovice 0:0; dohrávka: Mladá Boleslav – Olomouc 1:1.



Odloženo: Zlín – Liberec (karanténa ve zlínském celku).



Tabulka:

1. Slavia 17 15 2 0 51:8 47

2. Sparta 17 11 2 4 33:19 35

3. Jablonec 17 11 2 4 33:19 35

4. Slovácko 17 9 4 4 30:17 31

5. Plzeň 17 8 3 6 32:21 27

6. Olomouc 17 6 8 3 26:20 26

7. Ostrava 17 7 5 5 21:15 26

8. Liberec 16 7 4 5 24:17 25

9. Č. Budějovice 17 6 7 4 23:23 25

10. Pardubice 17 7 4 6 16:19 25

11. Karviná 17 5 6 6 17:25 21

12. Bohemians 1905 17 5 4 8 19:22 19

13. Zlín 16 5 3 8 18:24 18

14. Teplice 17 5 2 10 18:37 17

15. Brno 17 3 4 10 15:31 13

16. Mladá Boleslav 17 2 5 10 18:31 11

17. Příbram 17 2 4 11 12:33 10

18. Opava 17 1 5 11 11:36 8