Kabina fotbalistů MFK Karviná se oficiálně rozrostla o dalšího slovenského fotbalistu. Je jím třiadvacetiletý obránce Timotej Záhumenský z Dunajské Stredy.

Záhumenský přichází na půlroční hostování do 30. června 2019 s následnou opcí. Karviná na podzim řešila problémy s obránci, levonohý fotbalista je tedy „první vlaštovkou“ na cestě za zkvalitněním defenzivy.

Záhumenský je fotbalovým cestovatelem po Slovensku. Rodák z Nové Baně si první ligový start připsal v nejslavnějším klubu své země – Slovanu Bratislava, odkud hostoval v Podbrezové a na začátku ledna 2016 přestoupil do Skalice. Za další rok šel do Šamorína a v létě 2017 se stěhoval do Zlatých Moravců. Loni pak přestoupil do aktuálně druhého týmu slovenské ligy Dunajské Stredy, kde nastoupil celkem k devatenácti utkáním.

Trenér Norbert Hrnčár o tohoto obránce měl zájem a je rád, že se ho podařilo získat. „Timoteje znám ještě z dorosteneckého věku, kdy jsme ho vytáhli v Banské Bystrici mezi muže jako talentovaného fotbalistu. Hledali jsme leváka typologicky na levou stranu obrany s dobrými fyzickými parametry,“ podotkl k první potvrzené posile trenér MFK.

V nejvyšší slovenské soutěži má Timotej Záhumenský odkopáno 54 utkání a na svém kontě i jeden vstřelený gól. „Nabídka Karviné mě opravdu zaujala, navíc česká liga je kvalitnější než slovenská. Líbí se mi také klubové zázemí. Celkově je pro mě angažmá v Karviné výzvou,“ podotkl na úvod nové příležitosti Záhumenský.