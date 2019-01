Jak na Nový rok, tak po celý rok? Fotbaloví fanoušci by se jistě nezlobili: včera hned po otevření přestupního okna totiž evropský trh zasáhla bomba nejvyššího kalibru. Adresu změní Christian Pulišič, dvacetiletý ofenzivní záložník Borussie Dortmund a reprezentace USA. Po sezoně (během léta) se přestěhuje do Londýna, kde jej zaměstná slovutná Chelsea.

Paul Pogba | Foto: čtk

Nemyslete si: o „Kapitána Ameriku“ nestáli jen na Stamford Bridge. Po jeho službách toužili i v Arsenalu či Liverpoolu. Nakonec však triumfuje neodbytnost „Blues“. Přestupu nahrál i fakt, že v Německu odmítl prodloužení smlouvy (stávající vyprší v červnu 2020). „Transfer je hotov,“ informoval německý deník Bild. Celek ruského boháče Romana Abramoviče za talentovaného středopolaře vysází více než 1,6 miliardy korun.

Premier League nabízí i další překvapení: návrat Samira Nasriho. Někdejší lídr Marseille, Arsenalu nebo Sevilly se do velkého fotbalu vrací po vypršení osmnáctiměsíčního trestu za doping. Příležitost dostane ve West Ham United. Ten vede jeho starý známý z Manchesteru Manuel Pellegrini. „V ambiciozním týmu, pod známým koučem. Čeká mě práce snů,“ usmíval se Nasri po podpisu kontraktu do konce sezony.

Ostatní přestupy jsou stále jen v rovině spekulací. I ty však stojí za to: stěhovat by se mohl třeba Paul Pogba, hvězda United a svého času nejdražší fotbalista planety. Je ostatně v hledáčku nejmocnějších Barcelony, PSG a Juventusu. Zádrhel? Po vyhazovu kouče Josého Mourinha, s nímž neměl dobré vztahy, se francouzský dříč rozjel. A s ním i „Rudí ďáblové“, kteří vyhráli třikrát v řadě. „Jsme ofenzivnější. Konečně styl, jakým se chceme prezentovat,“ pochvaloval si.

Neymar do Realu?

I kdyby Pogba Old Trafford neopustil, pozor: dres jistě změní jiná zvučná jména. „Na ráně“ je například Isco, šestadvacetiletý záložník Realu Madrid. „Chci zůstat, kde jsem,“ prohlásil paličatě. Proti ovšem hovoří současná situace: pod Zidanem i Lopeteguim hrával, pod Solarim paběrkuje. Nedávno navíc upadl v nemilost fanoušků, kteří jej po porážce s CSKA vypískali.

Co další esa? Zájem je o Tanguye Ndombélého, běhavého záložníka Lyonu. City neuspěly, štěstí hodlají zkusit i United nebo Tottenham. A Adrien Rabiot z Paříže? Toho zase lanaří Barcelona. PSG je u Katalánců vůbec oblíbenou destinací. Jejich laso cílí i na hvězdy Neymara a Kyliana Mbappého. A mimochodem: prvního jmenovaného chce i rival z Realu… Jak je vidět, o přestupové šachy nouze nebude. Jen času je málo: transakce mohou probíhat pouze do 31. ledna. Poté se přestupové okno až do léta znovu uzavře.