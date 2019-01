Za pár dní absolvoval dva dechberoucí penaltové rozstřely. V jednom uspěl, ve druhém ne. V obou byl hrdinou – v prvním kladným, ve druhém smutným.

„Tolika penaltám, co na mě šlo za poslední dva zápasy, jsem nemusel čelit snad za celou kariéru,“ řekl Tomáš Koubek, český reprezentant, který do velkého fotbalu vlétl v dresu Hradce Králové.



Nyní chytá za francouzské Rennes a má za sebou vskutku nevšední dny. V neděli ve Francouzském poháru vychytal týmu postup přes druholigový Brest.

Ve středu večer to v Ligovém poháru už nedopadlo tak dobře. Rennes vypadlo po rozstřelu s Monakem. Byl to naprosto neobvyklý zápas, především jeho vyvrcholení.



„V neděli to dopadlo skvěle, ve středu bohužel ne. Fotbal je přesně takový a v penaltách to platí dvojnásob,“ pronesl Koubek.

Monako mohlo v dvakrát rozhodnout, ale český gólman byl pokaždé proti. V obou případech penaltu chytil. Rozstřel nakonec dospěl až do jedenácté série. Už kopali penaltu všichni hráči z pole, a tak došlo na brankářský souboj. Zatímco Koubek napálil míč nad, jeho protějšek Loic Badiashile nezaváhal a poslal Monako, které v lize překvapivě hraje o záchranu, do semifinále.



„Nikdy v životě, bych si nepředstavoval, že budu v soutěžním zápase kopat penaltu, ale stalo se to,“ řekl. „Sice mě může hřát statistika šesti chycených penalt z osmnácti, ale v kolonce vstřelených gólů mám, bohužel, nulu. Je to velká škoda, ale na druhou stranu to vnímám jako obrovskou fotbalovou i životní zkušenost, protože jsem dosud neměl příležitost cítit, jakému tlaku jsou vystaveni hráči při střelbě penalt.“