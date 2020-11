Kultovní komedie režiséra Jiřího Menzla Na samotě u lesa jako by byla předlohou fotbalového hřiště v Podboru, kde své mistrovské zápasy hrají fotbalisté z nedalených Bořic.

Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Matura

Tým z okresní 3. třídy na Chrudimsku si své domácí zápasy musí plně užívat. Na kraji vesnice, les začínající jen několik čísel za postranní lajnou. Na utkání musí často čirou náhodou natrefit zbloudilý houbař. A pokud by se snažil, uspěl by i na samotném hřišti. V jeho těsné blízkosti totiž by na houbové překvapení také narazil.